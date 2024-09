Dans les coulisses de la mentalité managériale de Mikel Arteta, avec l’ancien responsable de la méthodologie d’Arsenal

Suivez la diffusion en direct de Atalanta vs Arsenal en Ligue des champions aujourd’hui

Quand L’Athlétique Le mois dernier, Mikel Arteta a révélé qu’il avait engagé des pickpockets professionnels pour voler des objets de valeur à ses joueurs d’Arsenal lors d’un dîner d’équipe la saison dernière. De nombreuses personnes auraient souhaité être présentes dans la salle pour assister à la réaction.

Kevin Balvers, responsable de la méthodologie du club pendant trois ans avant de rejoindre le champion des Pays-Bas, le PSV Eindhoven, cet été, pourrait faire mieux que cela.

« J’étais dans la salle de contrôle du système de caméra », rit Balvers.

« C’était avant le match contre Liverpool (victoire 3-1 d’Arsenal à domicile en février) et le message aux joueurs était qu’il fallait toujours être prêt à ce qu’ils vous piégent dans quelque chose sans le savoir, car leur mentalité est de gagner.

« Ensuite, nous avons eu une réunion avec les joueurs et Mikel a demandé : « Est-ce que quelqu’un a perdu un téléphone ? », puis il l’a sorti d’un grand sac. Puis il a demandé : « Est-ce que quelqu’un a perdu une clé d’hôtel ? ».

« Les entraîneurs savaient tous que nous les avions embauchés, mais même l’un des membres du staff s’est fait voler quelque chose. Nous leur avons montré les caméras, en leur disant que c’était exactement ce que Liverpool allait faire. Cela a permis aux joueurs d’accepter la façon de penser de l’entraîneur. »

Vous souhaitez connaître toutes les dernières nouvelles d’Arsenal, des analyses et des informations supplémentaires de James McNicholas, Amy Lawrence, David Ornstein, Art de Roche, Jordan Campbell et bien d’autres ? Rejoignez notre nouvelle chaîne WhatsApp d’Arsenal

C’est ce que Balvers décrit comme une « activation », un jeu cérébral d’avant-match avec un message psychologique plus profond derrière. C’est le genre de réflexion hors des sentiers battus d’Arteta auquel il s’est rapidement habitué après avoir rejoint son équipe en 2021.

Ils ne se produisaient qu’occasionnellement, lorsqu’il était décidé que l’équipe avait besoin de quelque chose de plus pour se concentrer, mais ils étaient plus courants avant les premiers coups d’envoi, la propre version de Pictionary d’Arteta étant la préférée.

« Quand nous jouions contre une équipe qui contre-attaquait et qu’il y avait des espaces libres, il disait aux joueurs : « L’autoroute est ouverte », ce qui représentait une F1 sans aucune autre voiture autour d’eux », explique Balvers. « Si nous jouions contre une équipe avec une organisation plus serrée, c’était une F1 mais avec beaucoup de monde. Les joueurs se souvenaient alors plus rapidement de ce dont nous parlions. »

« C’est Mikel. Quand il parle avec des gens d’un autre monde, il essaie de réfléchir à la façon dont il peut traduire cela dans le football, même avec un pilote.

« Nous avons eu une présentation où il parlait du fait qu’ils n’avaient pas le contrôle de l’avion à chaque minute parce que certaines choses étaient automatisées et qu’ils devaient simplement s’adapter. Nous avons eu une présentation avec un avion qui montait lorsque vous faites face à un pressing haut et un autre qui descendait lorsque vous deviez contrôler le jeu. Il s’agissait de dire qu’il fallait peut-être changer de tactique en cours de jeu. »

Son chemin vers Arsenal a été tracé par l’assistant d’Arteta, Albert Stuivenberg. Ils se sont rencontrés pour la première fois alors que Balvers essayait d’élargir sa base de connaissances au club néerlandais Vitesse Arnhem et avait contacté des dizaines d’entraîneurs des Pays-Bas pour comprendre leur façon de jouer.

Ils ont discuté pendant deux heures pendant que Balvers aidait Stuivenberg à articuler son modèle de jeu et sa philosophie, ce qui lui a valu d’être recommandé à Arteta en 2020.

« J’étais en fin de contrat et je restais à la maison (après avoir quitté Vitesse) alors j’ai proposé d’aider Albert gratuitement », raconte Balvers. « Il m’a demandé de l’aider dans l’analyse de l’opposition mais je travaillais là-dessus avec Carlos Cuesta et Miguel Molina, qui n’avaient pas encore rejoint l’équipe.

« Ils ont vu mon travail là-bas, mais Arsenal était aux prises avec le Covid, donc ces deux-là ont pu rejoindre l’équipe à ce moment-là, mais Arteta n’a pu recruter plus de membres du personnel que plus tard. »

Balvers était au club suédois de Malmö en 2021 lorsqu’il a reçu un appel du directeur sportif d’Arsenal, Edu Gaspar, lui demandant s’il souhaitait passer un entretien pour le poste de responsable de la méthodologie. Un appel vidéo avec Arteta et Stuivenberg a été suivi d’une attente anxieuse car il y avait deux autres candidats. Arteta a souligné que celui qui avait la meilleure « connexion » serait choisi.



Balvers lors de son passage à Vitesse (Photo : Paul Meima/Pro Shots/Isosport)

Mais après une décennie éclectique avec la Fédération chypriote, les équipes de jeunes des Pays-Bas, la nation caribéenne Curaçao, Vitesse, l’académie La Masia de Barcelone et la première équipe de Malmö, Balvers a obtenu le rôle dans le nord de Londres.

Il avait pour mission de créer une idée uniforme de football qui s’appliquerait à l’équipe masculine, à l’équipe féminine et jusqu’à la plus jeune tranche d’âge de l’académie. Il n’avait cependant pas imaginé à quel point son rôle allait prendre de l’ampleur.

« Ce n’étaient pas seulement ses idées (d’Arteta) sur le terrain, c’était la re-culture du terrain d’entraînement et du club à tous points de vue », explique Balvers.

« S’il a dit qu’il fallait changer le tableau dans les toilettes du stade, c’est parce qu’il avait une vision. C’est un exemple stupide, mais je l’ai beaucoup aidé sur ce genre de choses.

« Sur le terrain d’entraînement, tous les murs étaient blancs, mais Mikel voulait qu’ils créent une culture. J’ai conçu avec lui des mots et des images à accrocher sur les murs.



Les messages d’Arsenal ont fait l’objet d’une réflexion approfondie, que ce soit à l’Emirates Stadium ou sur le terrain d’entraînement (Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images)

« L’un d’entre eux était « BASICS » : B pour Boxes, A pour Attack, S pour Shape, I pour Intensity, C pour Compete et S pour Set pieces. Cela expliquait clairement ce que nous attendions d’eux, et comme il parle ce langage tous les jours, les joueurs le parlent ensuite.

« Il utilisait de nombreux mots spécifiques, mais l’un d’eux était « collaborationtition » : collaboration et compétition quotidiennes. »

Balvers est rapidement devenu à la fois analyste de football, graphiste, cinéaste de motivation et architecte d’intérieur, tant Arteta désirait donner vie à ses analogies colorées.

« C’était tout le travail sur les graphiques et les vidéos de motivation », explique Balvers. « Le club avait réalisé une vidéo promotionnelle pour le match à domicile de Liverpool la saison dernière, mais il voulait un peu plus d’énergie pour créer un lien avec l’équipe et les fans. Il avait une idée différente, alors il est venu me la présenter et la vidéo que vous avez vue était la nouvelle. »

« Quand nous allions sur les terrains extérieurs, j’ai réalisé des banderoles avec les écussons d’Arsenal et d’autres avec des mots de notre modèle de jeu qui ont été placées autour du vestiaire.

« Lorsqu’il a présenté au conseil d’administration son plan financier pour le club, nous avons fait de très bonnes choses. Nous avons perdu les quatre premiers matchs après mon arrivée et je me suis dit : « Je pourrais déjà être parti », mais la force de Mikel était qu’il pouvait traduire sa vision et ses idées sur l’ensemble de l’organisation, pas seulement sur l’équipe. Je pense que c’est pourquoi le conseil d’administration et les propriétaires ont cru en lui. »

Aucun effort n’a été épargné pour que les idées d’Arteta soient ancrées dans l’esprit des joueurs. Ils ont fait appel à des experts en éducation pour les aider à comprendre la science qui sous-tend la meilleure façon d’apprendre.

« Des gens de différents clubs et de différents sports sont venus parler aux entraîneurs, ce qui nous a permis d’acquérir des connaissances », explique Balvers. « Pour les présentations, un Américain est venu partager les techniques que les enseignants utilisent à l’université pour faire passer le message, comment leur transmettre des informations et comment en extraire.

« Lors des réunions tactiques, j’ai appris par des études que si l’on met un fond bleu foncé, les joueurs assimileront mieux l’information que s’il s’agissait d’un fond blanc, noir ou rouge, car le contraste est meilleur. Lorsqu’il s’agissait de défense, nous avons veillé à ce que le texte et les zones surlignées soient rouges et lorsqu’il s’agissait d’attaque, ils soient bleus. Cela permet à leur cerveau de savoir instantanément de quelle phase de jeu nous parlons. »

Une réflexion encore plus poussée a été menée sur les présentations utilisées pour présenter le club aux nouveaux joueurs potentiels.

« Nous avons discuté de la façon dont nous les voyions s’intégrer sur le terrain, en dehors du terrain et nous avions déjà quelques photos d’eux photoshopées dans le kit », explique Balvers.

« Pour (Jurrien) Timber, nous avions quelques photos de sa famille avec le message que nous sommes une grande famille et que nous nous occupons de tout. Comme je suis également néerlandais, j’ai mis de la musique d’artistes qu’il écoutait, plutôt que de la musique anglaise. Gagner le chien c’était pour Kai (Havertz), car nous savions qu’il aimait les chiens et nous lui avons expliqué que nous voulions une ambiance familiale.

« Cet été-là, nous avons utilisé une animation représentant un train. Mikel disait : « Nous avons notre direction et nous savons où nous voulons aller. Si vous voulez continuer, alors lancez-vous. » Beaucoup d’entre eux ont dit que c’était incroyable car ils avaient l’impression que le club les voulait vraiment dans l’équipe.

« Tout ce que Mikel avait en tête, je le visualisais et j’essayais de le rendre intéressant mais facile à comprendre pour les joueurs. C’était vraiment amusant pour moi car je pouvais être créatif quand il venait me voir avec une idée et je devais réfléchir à la meilleure façon de la présenter. C’était le travail parfait pour moi. »

Après avoir passé trois saisons à Arsenal, Balvers a eu du mal à quitter le club. Mais avec une femme et deux enfants de trois et cinq ans, l’envie de rentrer chez lui aux Pays-Bas s’est avérée trop forte.

Il y a eu des moments difficiles en raison de la distance, mais l’environnement à Arsenal l’a aidé à surmonter ces moments.

« Mikel est très doué pour parler de tactique, mais il s’intéresse à votre famille et si vous avez un problème à la maison, vous pouvez l’appeler au milieu de la nuit », dit-il.

« Nous avons eu quelques pauses avant Noël, mais en 2022, nous n’en avons eu qu’une avant la Coupe du monde, donc c’était vraiment difficile. J’ai parlé avec Mikel et Edu et je leur ai dit que j’avais des difficultés, que je ne pourrais pas continuer comme ça une année de plus. C’était spécial qu’ils m’aient simplement demandé quelle était mon idée et qu’ils m’aient laissé travailler une semaine par mois depuis les Pays-Bas.

« C’est le meilleur exemple de la raison pour laquelle j’aime tant les gens du club, car ce n’est pas un club uniquement basé sur les résultats, c’est un endroit vraiment chaleureux. »

Balvers a reçu un maillot signé et encadré pour se souvenir de son passage au club, mais ses enfants ont désormais deux maillots rouges et blancs qu’ils portent en jouant dans le jardin après que papa a rejoint le PSV, qui a les mêmes couleurs.

Il a laissé sa propre forme de cadeau d’adieu à l’équipe d’Arsenal après la victoire de la dernière journée contre Everton, sa façon de les encourager à continuer et à terminer le travail de devenir champions de Premier League pour la première fois depuis plus de 20 ans.

« À la fin de chaque saison, je faisais toujours une vidéo montrant les moments forts de la saison entière, mais pas seulement sur le terrain. Le team building, les barbecues, tout. C’étaient des vidéos très émouvantes », dit-il. « Cet été, j’ai essayé de faire passer le message que, oui, nous avons essayé de gagner et avons été déçus, mais nous devons regarder en arrière et regarder l’histoire que nous avons construite ensemble. Nous avons été incroyables, mais nous devons accepter que Manchester City est incroyable aussi.

« Je ne doute pas que si Arsenal progresse comme l’an dernier, il pourra devenir l’équipe phare de la Premier League. Chaque club a son époque. »

(Photos du haut : Getty Images ; conception : Eamonn Dalton)