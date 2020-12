Le président élu Joe Biden présente les candidats pour son cabinet à Wilmington, Del., Le vendredi 11 décembre 2020 (Hilary Swift / The New York Times)

Le président élu Joe Biden est confronté à des flambées de factionnalisme et d’impatience féroce au sein de son propre parti, alors que les groupes qui composent la coalition démocrate voient le président Donald Trump s’effondrer comme un adversaire et se tournent plutôt vers la bataille pour définir le personnel et les politiques d’un nouveau administration.

À seulement cinq semaines de sa prise de fonction, Biden et ses alliés et conseillers reconnaissent qu’il peut être un défi considérable de convertir le éventail de circonscriptions qu’il a ralliées contre Trump en une force de gouvernement plus solide. Déjà, la compétition pour les postes de direction a mis à rude épreuve de précieuses alliances politiques, contrariant certains des principaux partisans de Biden du concours primaire démocrate, ainsi que de nombreux législateurs minoritaires et féminins à Capitol Hill.

Biden a jusqu’à présent cherché à ne pas étouffer les dissensions démocrates ou à imposer un message étroitement ciblé au parti, mais plutôt à déployer une équipe axée sur la résolution de la crise des coronavirus tout en apaisant divers groupes d’intérêt. C’est une stratégie qui reproduit en grande partie l’approche réussie de la campagne Biden pour les élections de 2020: traiter la pandémie comme le problème majeur, prendre des mesures modestes pour apaiser différentes factions démocrates et entourer Biden de visages familiers qui incarnent l’expertise du gouvernement.

Il reste à voir si Biden tentera une approche plus affirmée une fois qu’il prendra ses fonctions. Des groupes de défense de toute la coalition démocrate se sont mobilisés pour exiger une action rapide de l’exécutif sur des questions allant de la dette étudiante et des révisions de la police aux droits syndicaux et au changement climatique.

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez de New York, une éminente progressiste, a déclaré qu’elle espérait que Biden exposerait bientôt les thèmes fondamentaux de son administration, au-delà des annonces hebdomadaires du personnel.

«Vous avez un rendez-vous individuel ici, un rendez-vous individuel là-bas», a déclaré Ocasio-Cortez. « Quel est le message général de la vue d’ensemble de l’ensemble de ce Cabinet réuni? »

Marc Morial, le chef de la National Urban League, qui faisait partie d’un groupe de leaders des droits civiques qui ont rencontré Biden et le vice-président élu Kamala Harris la semaine dernière, a déclaré que la nouvelle administration faisait face à une barre haute pour ses nominations précoces et ses initiatives politiques. .

« Il faut bien comprendre que ce n’est pas 2008, ce n’est pas 1992, ce n’est pas 1976 », a déclaré Morial, faisant allusion à d’autres administrations démocrates nouvellement élues. «Pourquoi n’est-ce pas? Parce que nous sommes derrière le président et l’administration les plus corrosifs et racistes dont nous ayons été témoins dans les temps modernes.

Biden est manifestement plus sensible au travail délicat de maintien de la coalition que son prédécesseur, Trump, qui a approvisionné son administration d’amis personnels, de chefs d’entreprise, de personnalités de la télévision et de copains politiques – avec peu de souci pour la diversité, la stratégie électorale ou les conflits financiers et éthiques.

Andrew Bates, un porte-parole de l’effort de transition de Biden, a déclaré que le président élu avait proposé une liste de personnes nommées «qui ont ce qu’il faut pour surmonter ce moment de crise sans précédent, répondre aux besoins des familles américaines et rassembler notre nation», et a noté que nombre d’entre eux avaient reçu un large soutien.

Mais les sensibilités abondent. Certains dirigeants démocrates du Congrès, y compris le représentant Steny Hoyer, le leader de la majorité à la Chambre, exhortent Biden à ne plus arracher les membres de leur majorité à la Chambre, qui est déjà si fragile que la Présidente Nancy Pelosi est susceptible de faire face à un vote inconfortablement serré le mois prochain pour sécuriser son emploi pendant encore deux ans.

« Deux, c’est trop, mais trois seraient encore plus nombreux », a déclaré Hoyer, faisant allusion au couple de démocrates de la Chambre que Biden a déjà recrutés pour des postes dans l’administration.

Mais cela pourrait exacerber les tensions avec une poignée de femmes législateurs, y compris la représentante Deb Haaland du Nouveau-Mexique, qui espère être nommée secrétaire de l’Intérieur et dont les alliés au Congrès ont exprimé leur frustration aux hauts collaborateurs de Biden selon laquelle elle pourrait être snobée.

Ce n’est pas seulement la marge de la Chambre qui a troublé Biden et son parti alors qu’ils se préparent à gouverner.

Certains législateurs se plaignent également de ne pas avoir été suffisamment consultés par Biden et son équipe sur les nominations, en particulier la sélection de Lloyd J.Austin III, un général à la retraite, pour le poste de secrétaire à la Défense, étant donné que son récent service militaire exigera que le Congrès lui accorde une renonciation spéciale.

Les groupes basés sur l’identité continuent de faire pression sur Biden pour garantir la diversité raciale et de genre à tous les niveaux de son administration. Jeudi, les législateurs hispaniques ont directement pressé Harris de s’assurer qu’il y aurait au moins deux Latinas dans des rôles administratifs importants – un engagement qu’elle a refusé de prendre, selon des personnes informées de la réunion.

«Elle ne s’est pas engagée», a déclaré le représentant Vicente Gonzalez du Texas, «mais elle s’est engagée à travailler avec nous régulièrement.»

Cet engagement n’était cependant pas suffisant: lundi, un groupe de démocrates latino-américains au Congrès a demandé publiquement que Biden nomme au moins deux Latinas à son cabinet. Lundi également, une constellation de groupes de défense hispaniques, préoccupés par le manque de Latinas dans le Cabinet, a eu une réunion Zoom avec un nouvel assistant de la Maison Blanche, Cedric Richmond, et l’a pressé de rendre Biden disponible pour une réunion similaire à celle avec leaders des droits de l’homme la semaine dernière.

Les groupes de défense des droits civils, quant à eux, poussent Biden à nommer un procureur général noir et à éviter les personnes nommées ayant de faibles antécédents en matière de police et de justice pénale. Les syndicats ont aidé à bloquer au moins une nomination au Cabinet, une offre du gouverneur Gina Raimondo du Rhode Island pour devenir secrétaire à la santé, en raison de son bilan en matière de modifications des retraites.

Certains des alliés de Biden sont de plus en plus anxieux de voir que des personnes qui se sont battues pour lui pendant la campagne se sont retrouvées à faire la queue pour des emplois – ou se sont vu proposer des postes manifestement inférieurs – tandis que les survivants de l’ère Obama ont rapidement été placés dans des postes de responsabilité.

La communauté soudée de maires noirs a été bouleversée par l’absence du maire Keisha Lance Bottoms d’Atlanta, l’un des premiers partisans de Biden, dans les rangs supérieurs de l’administration. Au cours du week-end, Mme Bottoms et les responsables de la transition ont démenti un rapport selon lequel on lui avait proposé un poste d’ambassadrice à l’étranger au lieu d’un rôle plus important, et un porte-parole du maire a déclaré qu’elle avait refusé une nomination de haut niveau sans préciser le poste.

Rashad Taylor, un conseiller de Bottoms, a déclaré lundi qu’un ambassadeur n’avait jamais été discuté.

Mais les alliés de Bottoms, qui ont fait campagne pour Biden pendant les jours les plus difficiles de la primaire démocrate, restent frustrés qu’elle n’ait pas reçu l’un des emplois convoités qui l’intéressait, comme celle d’envoyée aux Nations Unies.

Un autre grand partisan de Biden, l’ancien maire Pete Buttigieg de South Bend, Indiana, a également été ignoré pour le rôle de l’ONU, bien qu’il reste un candidat au poste de secrétaire au commerce ou aux transports.

Certains membres du parti pensent que Biden a toujours une déférence considérable alors qu’il assemble son administration, en particulier compte tenu de l’ampleur de l’urgence de coronavirus à laquelle lui et son équipe seront confrontés.

«Je dis toujours à tout le monde: Joe Biden est au sommet maintenant et c’est ce qu’il veut», a déclaré la représentante Doris Matsui de Californie, ajoutant avec un petit rire: «Je ne pense pas que nous allons avoir autant de combats que avoir des opinions différentes. »

Jusqu’à présent, le président élu et ses conseillers ont tenté de gérer les conflits à distance prudente, en organisant des séances d’écoute avec diverses circonscriptions démocrates, puis en tenant des délibérations dans le cercle restreint de Biden, dévoilant finalement les décisions du personnel par lots visant à plaire à plusieurs groupes. immediatement. Biden était connu comme un négociateur pratique au Sénat et à la vice-présidence, mais il a été un peu plus distant depuis le début de sa campagne de 2020, reportant souvent les questions politiques à des dirigeants du Congrès comme Pelosi.

Ses sélections de Neera Tanden pour le Bureau de la gestion et du budget et Xavier Becerra pour diriger le ministère de la Santé et des Services sociaux ont mis en colère les républicains, qui les considèrent comme trop partisans, et Becerra a été critiquée pour son manque de formidables références en matière de santé publique.

Certains démocrates de premier plan sont de plus en plus sceptiques quant à la confirmation de Tanden et pensent qu’elle pourrait éventuellement atterrir à un poste à la Maison Blanche qui ne nécessite pas de confirmation du Sénat. Les responsables de la transition, cependant, ont insisté en public et en privé pour qu’ils se battent pour elle.

Biden a irrité certains démocrates du Sénat avec son choix d’Austin comme secrétaire à la Défense. De nombreux législateurs des deux partis – y compris le sénateur Jack Reed du Rhode Island, le principal démocrate de la Commission des services armés – ont déclaré publiquement leur inquiétude à offrir une dérogation à la loi qui interdit aux anciens combattants de servir de secrétaire à la Défense s’ils l’ont été. a pris sa retraite du service actif pendant moins de sept ans.

Un certain nombre de législateurs ont déclaré qu’ils ne voulaient plus le faire après avoir donné à James Mattis, un général des Marines à la retraite, une dérogation pour diriger le Pentagone sous Trump.

«J’ai été surpris, surtout compte tenu des déclarations de certains de mes collègues qui ont peut-être soutenu la dérogation dans le passé, mais ont dit que c’était la dernière fois que nous le ferions», a déclaré le sénateur Richard Blumenthal du Connecticut, membre de l’armée Comité des services. «Et je n’ai pas été consulté, aucune raison pour laquelle je devrais l’être, mais j’ai été surpris.

Les choix de Biden découlent de sa détermination à tenir sa promesse de nommer un Cabinet qui reflète la diversité du pays. Austin serait le premier secrétaire à la défense noir, et sans lui, une grande partie de l’appareil de sécurité nationale que Biden a mis en place serait blanc. Mais l’équipe de Biden n’a pas fait grand-chose pour préparer les législateurs et les dirigeants noirs à plaider au nom d’Austin avant d’annoncer sa sélection, les laissant se démener pour rattraper le retard une fois que le rendez-vous a été rapporté dans les médias.

Dans peut-être la négociation la plus délicate du processus ministériel à ce jour, Becerra, qui est hispanique, a été nommée secrétaire à la santé et aux services sociaux après qu’il est devenu clair que, au grand désarroi du caucus hispanique du Congrès, la gouverneure Michelle Lujan Grisham de New Le Mexique ne recevrait pas la nomination.

Une deuxième candidate au poste de santé, Raimondo, a fait face à la résistance des dirigeants syndicaux qui se sont affrontés avec elle dans son État d’origine. Au moins deux grands syndicats, le géant du secteur public, la Fédération américaine des employés des États, des comtés et des municipalités ainsi que la Fédération américaine des enseignants, ont exprimé une opposition énergique à Raimondo avec l’équipe de transition de Biden.

Biden s’est tourné vers Becerra presque immédiatement après que des membres du caucus hispanique aient critiqué les principaux assistants de transition lors d’une réunion ce mois-ci au sujet de leur traitement de Lujan Grisham, selon les démocrates familiers avec le moment, même si son expérience en matière de santé publique est plus limitée que celle du deux gouverneurs.

Les collaborateurs de Biden ont travaillé en privé pour panser les blessures en leur disant qu’il y aura assez tôt un roulement dans les meilleurs emplois.

« Je n’arrête pas de dire: la deuxième vague sera plus tôt que vous ne le pensez », a déclaré un haut responsable de Biden, qui a parlé sous couvert d’anonymat de conversations privées avec des candidats du Cabinet. «Allez traiter avec votre ville, votre état pour le moment.»

En attendant, les démocrates disent que Biden pourrait continuer à recevoir l’aide d’une source familière dans sa tentative d’unité du parti.

«Trump continue de dire qu’il est un candidat à l’avenir peut être une bénédiction pour Joe Biden», a déclaré le représentant Ro Khanna, un progressiste californien. «C’est peut-être ce dont Joe Biden a besoin pour maintenir la coalition démocrate ensemble.»

