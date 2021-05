Dans les coulisses de la deuxième fête d’anniversaire sur le thème de la construction de Pslam, le plus jeune fils de Kim Kardashian et Kanye West

Le plus jeune fils de KIM Kardashian et Kanye West, Psalm, a reçu la fête sur le thème de la construction de ses rêves.

La star de télé-réalité de 40 ans s’est rendue sur Instagram jeudi pour documenter la fête d’anniversaire de son fils de deux ans.

La star de télé-réalité de 40 ans s'est rendue sur Instagram jeudi pour documenter la fête d'anniversaire de son fils de deux ans.

Kim Kardashian / Instagram

Kim a donné aux fans un aperçu de la fête d’anniversaire sur le thème de la construction de Psalm[/caption]

Kim Kardashian / Instagram

Il est le plus jeune fils de Kim et Kanye[/caption]

La star de L’incroyable famille Kardashian a partagé un certain nombre de clichés de la fête sur son flux, qui a commencé par une photo d’elle tenant le psaume pendant qu’elle l’embrassait.

Le duo mère-fils a posé devant un camion de construction orange, tandis que la photo suivante montrait Kim posant avec ses quatre enfants.

En plus de Psalm, Kim et Kanye, 43 ans, partagent leur fille North, sept ans, leur fils Saint, cinq ans, et leur fille Chicago, trois ans.

Psaume est entré pleinement dans le thème, car les clichés suivants ont montré que l’enfant de deux ans arborait un chapeau et un gilet de construction orange.

Kim Kardashian / Instagram

La fête a eu lieu plus tôt ce mois-ci[/caption]

Kim Kardashian / Instagram

La star de télé-réalité a partagé des clichés de la fête jeudi[/caption]

Kim Kardashian / Instagram

Les enfants semblaient apprécier les festivités[/caption]

Kim Kardashian / Instagram

Le psaume est entré dans le thème en portant un chapeau de construction[/caption]

Le gâteau d’anniversaire, décoré de panneaux de signalisation, de camions de construction jaunes et de cônes de sécurité, s’accordait parfaitement avec le thème de la fête.

La fête comprenait également des activités amusantes, y compris la possibilité de frapper une piñata noire en forme de «2», une grande maison de rebond pour jouer et de grandes balles claires dans lesquelles les enfants pouvaient rouler.

Kim a tout fait pour les décorations, alors que des panneaux au-dessus des cônes de construction indiquaient le nom du garçon d’anniversaire.

La mère de quatre enfants a légendé le Publier: «Le psaume a eu 2 ans!»

Kim Kardashian / Instagram

La fête comprenait une maison de rebond amusante[/caption]

Kim Kardashian / Instagram

Les enfants ont pu rouler en grosses boules[/caption]

Kim Kardashian / Instagram

La mère de quatre enfants a mis beaucoup d’efforts dans les décorations[/caption]

Kim Kardashian / Instagram

Tous les enfants semblaient passer un bon moment[/caption]

La star de KUWTK a partagé encore plus de photos de la fête sur elle Histoire d’Instagram alors qu’elle présentait des tables jaunes installées avec des blocs de bois, des mini cônes de construction et des camions jouets pour que les amis de Psalm puissent jouer avec.

De plus, chaque invité a eu la possibilité de porter des chapeaux et des gilets de construction tout au long de la fête.

Alors que Kim vient de partager les photos jeudi, la fête en fait a eu lieu plus tôt ce mois-ci.

La célèbre famille de Kim était présente, bien que son futur ex-mari Kanye était introuvable au milieu de leur divorce.

Getty

Kanye était apparemment absent de la fête[/caption]

Alamy

Kim a demandé le divorce de Kanye en février[/caption]

Au moment de la fête, Kim partagé un doux cliché de Psaume sur Instagram portant une chemise écossaise verte sous-titrée: «My Taurus baby Psalm. Il fête ses 2 ans aujourd’hui le jour de la fête des mères. Une journée si spéciale à partager ensemble. C’est mon enfant qui me semble le plus arménien comme mon grand-père et qui me rappelle tellement mon père.

«C’est le bébé le plus gentil de tous les temps !!! Je ne peux même pas décrire son sourire et sa douceur que tout le monde ressent quand ils sont avec lui. Psaume – vous avez apporté un tel calme et une telle régularité dans toutes nos vies!

«Tous vos cousins ​​et frères et sœurs vous aiment tellement! Vous êtes vraiment la joie de notre équipage! Maman t’aime TELLEMENT !!! «

Se référer à la légende

Les ex partagent quatre enfants ensemble[/caption]





Après six ans de mariage, Kim a demandé le divorce de Kanye en février

La star de télé-réalité a récemment été lié à l’hôte de CNN Van Jones.

Sur un récent L’incroyable famille Kardashian, Kim avait maman Kris Jenner plus alors qu’elle cherchait une nouvelle maison à elle.

«Je ne vous ai jamais connu pour ne pas être dans construction dans cette maison depuis que vous l’avez achetée », a déclaré Kris, 65 ans.

« Je connais. C’est le gouffre de l’argent », a répondu Kim avec un ton ennuyé et des yeux roulés.

Instagram / Kim Kardashian

Kim a récemment qualifié leur maison de « gouffre financier »[/caption]