SAN FRANCISCO – Jack Dorsey, directeur général de Twitter, travaillait à distance sur une île privée de Polynésie française fréquentée par des célébrités fuyant les paparazzi lorsqu’un appel téléphonique l’a interrompu le 6 janvier. En ligne se trouvait Vijaya Gadde, la meilleure avocate et experte en sécurité de Twitter, avec une mise à jour du monde réel. Elle a déclaré qu’elle et d’autres dirigeants de l’entreprise avaient décidé de verrouiller temporairement le compte du président Trump pour l’empêcher de publier des déclarations susceptibles de provoquer plus de violence après qu’une foule ait pris d’assaut le Capitole américain ce jour-là. M. Dorsey était préoccupé par le déménagement, ont déclaré deux personnes au courant de l’appel. Pendant quatre ans, il avait résisté aux demandes des libéraux et d’autres selon laquelle Twitter mettrait fin au compte de M. Trump, arguant que la plateforme était un endroit où les dirigeants du monde pouvaient s’exprimer, même si leurs opinions étaient odieuses. Mais il avait délégué les décisions de modération à Mme Gadde, 46 ans, et les remettait généralement à elle – et il l’a fait à nouveau.

M. Dorsey, 44 ans, n’a pas rendu ses doutes publics. Le lendemain, il a aimé et partagé plusieurs tweets appelant à la prudence contre une interdiction permanente de M. Trump. Puis, au cours des 36 heures suivantes, Twitter est passé de la levée de la suspension de M. Trump à la fermeture définitive de son compte, coupant le président d’une plate-forme qu’il avait utilisée pour communiquer, non filtrée, non seulement avec ses 88 millions d’abonnés, mais avec le monde entier.

La décision était un signe de ponctuation sur la présidence Trump qui a immédiatement attiré des accusations de partialité politique et d’un nouvel examen minutieux du pouvoir de l’industrie technologique sur le discours public. Des entretiens avec une douzaine d’initiés Twitter actuels et anciens au cours de la semaine dernière ont ouvert une fenêtre sur la façon dont cela a été fait – conduit par un groupe de lieutenants de M. Dorsey qui ont surmonté les réserves de leur patron, mais seulement après un déchaînement meurtrier au Capitole. Après avoir levé la suspension le lendemain, Twitter a surveillé la réponse aux tweets de M. Trump sur Internet, et les dirigeants ont informé M. Dorsey que les partisans de M. Trump s’étaient emparés de ses derniers messages pour appeler à plus de violence. Dans un article publié sur le site de réseau social alternatif Parler, des membres de l’équipe de sécurité de Twitter ont vu un fan de Trump exhorter les milices à empêcher le président élu Joseph R. Biden Jr. d’entrer à la Maison Blanche et à combattre quiconque tentait de les arrêter. Le potentiel de plus de troubles dans le monde réel, disaient-ils, était trop élevé. Twitter était également sous la pression de ses employés, qui avaient agité pendant des années pour retirer M. Trump du service, ainsi que des législateurs, des investisseurs technologiques et autres. Mais alors que plus de 300 employés ont signé une lettre disant que le compte de M. Trump doit être arrêté, la décision d’exclure le président a été prise avant que la lettre ne soit remise aux dirigeants, ont déclaré deux personnes. Mercredi, M. Dorsey a fait allusion aux tensions au sein de Twitter. Dans une série de 13 tweets, il a écrit qu’il n’avait «pas célébré ni éprouvé de fierté d’avoir à interdire @realDonaldTrump»Parce que« une interdiction est un échec de notre part pour promouvoir une conversation saine. »