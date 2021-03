«Fire Saga» raconte l’histoire de deux musiciens de Husavik, interprétés par Will Ferrell et Rachel McAdams. Le couple – qui ne sont «probablement pas» frère et sœur – est sélectionné par défaut pour représenter l’Islande au Concours Eurovision de la chanson après l’explosion d’un navire transportant des chanteurs islandais plus importants.

Un peu après 13 heures, la bonne nouvelle est arrivée et les habitants ont entendu le nom de leur ville dire une fois de plus avec un accent américain: « Husavik », Une chanson du film Netflix« Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga », a été nominée pour la meilleure chanson originale.

