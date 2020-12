Stacey Solomon a annoncé qu’elle était enfin fiancée à Joe Swash.

Il est prudent de dire que cela faisait longtemps pour le couple, car les fans enthousiastes ne pouvaient s’empêcher de questionner le couple quand Joe posera enfin la question la plus importante.

Et il semble que la veille de Noël était la date à laquelle il avait ses vues – et Stacey a été laissée dans des flots de larmes en disant: «Oui».

«Vers la lune et le dos bub. Je n’ai pas de mots», écrivit-elle à côté d’un claquement émotionnel d’elle-même en larmes alors qu’elle levait son doigt avec un diamant étincelant dessus.









Sur ses histoires, elle a révélé que Joe avait proposé quand ils sont allés se promener dans les bois avec leurs enfants.

Elle a expliqué qu’elle marchait dans les bois depuis qu’ils ont emménagé ensemble il y a deux ans.

Stacey a déclaré: « C’est mon endroit heureux. Je me perds et j’en respire chaque seconde parce que pour moi, c’est exactement ce qu’est la vie. »

La maman de trois enfants a déclaré que les « meilleurs souvenirs de sa vie » se promenaient dans les bois.

Au fil des ans, le couple aimant s’amuser est devenu aimé des fans pour leur approche honnête des rencontres et leur vie de famille « recomposée ».









Stacey et Joe ont été réunis pour la première fois sur le tournage de I’m A Celebrity Get Me Out … of Here! en 2010.

L’ancien concurrent de X Factor, Stacey, venait d’être couronné reine de la jungle – volant la couronne de Joe de l’année précédente – quelques minutes avant leur introduction dans l’émission dérivée présentée par Joe.

L’hôte Joe a admis qu’il aimait le pantalon du champion I’m A Celeb dès le moment où il l’a vue – mais malheureusement, le moment était mal choisi car Stacey a été couplé avec quelqu’un d’autre et la paire s’est séparée.









Ce n’est que six ans plus tard que le destin a réuni Stacey et Joe en 2016.

Six mois à part du farceur américain Steve-O, Stacey a été vu en train de profiter d’une escapade romantique au spa avec Joe dans le cadre des célébrations de son 34e anniversaire.

Les sortant en couple, Stacey a partagé une photo d’elle-même en peignoir à côté de la légende: « Une fille si chanceuse. »

Stacey a ensuite confirmé la nouvelle au Mirror en disant: « Ça se passe très bien. Nous nous amusons, passons du temps ensemble et apprenons à nous connaître. »







(Image: Stacey Soloman / Instagram)



Ils ont fait leur première apparition sur le tapis rouge lors d’une projection de Game of Thrones trois mois plus tard, le fier Joe disant aux journalistes qu’il était un « homme très chanceux » de sortir avec Stacey.

« J’ai bien fait. Je suis vraiment heureux. C’est une personne adorable. Elle est géniale et tout va bien », s’est-il exclamé.

Une fois le chat sorti du sac, Stacey est devenue plus que confortable pour salir leur romance florissante, ravissant les téléspectateurs de Loose Women avec ses histoires hilarantes.

Des détails sur leur vie sexuelle à la façon dont Joe a refusé de lui rendre visite pendant ses règles, Stacey a eu des fans hystériques avec sa vision honnête de leur vie amoureuse.







(Image: Jon Furniss / Corbis)



Après avoir fréquenté pendant un an, le couple aimé a été submergé de rumeurs de fiançailles – en partie grâce au fait que Stacey ne cache pas le fait qu’elle exhortait son beau Essex à poser la question.

Mais la panéliste de The Loose Women a laissé tomber son plus gros signal lorsqu’elle s’est filmée en train d’essayer des robes de mariée en 2017.

Tout en étant équipée pour des robes pour un événement showbiz, Stacey a demandé à se glisser dans le blanc de la mariée et a partagé les images sur son Instagram.

Mais malgré sa joie évidente, Stacey a nié qu’elle et Joe se dirigeaient bientôt vers l’allée: « Je ne me marie pas, on ne m’a pas proposé de le faire, nous n’y pensons même pas. »

Taquinant les fans, elle a ensuite ajouté: « Eh bien peut-être que je le suis un peu, ou beaucoup, ou toute la journée tous les jours. »









Stacey a deux fils; Zachary, avec son ancien amoureux d’enfance Dean Cox, et Leighton avec l’ex-fiancé Aaron Barnha.

Alors que Joe a son fils Harry avec son ancienne petite amie Emma Sophocleous.

Peu de temps après, le couple a accueilli leur fils Rex.









En octobre 2018, Stacey a révélé qu’ils avaient fait un grand pas en avant en emménageant ensemble – juste à temps pour célébrer son 29e anniversaire.

Une Stacey ravie a déclaré que se réveiller avec Joe et ses deux fils était le « meilleur cadeau d’anniversaire » de tous les temps.

Ecrivant dans sa chronique pour Fabulous, elle a ajouté: « Donc, après trois ans, Joe et moi franchissons le pas et mélangons nos vies dans notre propre maison. Wahoo!

« Nous avons travaillé très dur pour nous assurer que tous nos enfants se sentent heureux, à l’aise et installés et nous sommes enfin dans un endroit où nous sommes prêts à fusionner. »

