Au cours des deux dernières décennies, Spice Girl Emma Bunton a été heureusement installée avec sa fiancée chanteuse Damage Jade Jones et leurs deux enfants.

Mais à la fin des années 90 et au début des années 90, leur relation était intermittente. Et c’est pendant l’une de ces périodes «off» que Justin Timberlake a affirmé qu’il avait eu un truc avec Baby Spice.

En 2003, Justin, 39 ans – qui a maintenant deux enfants avec sa femme Jessica Biel – aurait déclaré au News of the World: « Emma est vraiment magnifique. Nous avons été ensemble. »

La supposée nuit de passion aurait eu lieu avant ses concerts à Wembley cette année-là, une source affirmant: « Ils se sont rencontrés dans un lieu secret de Londres pour prendre un verre. Cela avait l’air innocent mais ce n’était pas le cas. très chauffé.







(Image: Getty Images)



« Il a fait tous les mouvements. »

Selon Contact Music, le duo pop a également été aperçu en train de partager un « baiser et un câlin intimes » à la discothèque REX en mai 2003, où ils ont été photographiés en train de profiter d’une soirée folle avec Melanie Blatt de All Saints.

Et à l’époque, Emma, ​​maintenant âgée de 44 ans, s’est frayé un chemin à travers une grillade sur This Morning pour savoir s’ils sortaient ensemble en secret, insistant: «Je ne peux pas dire.

Mais à peine deux semaines plus tard, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le couple s’était séparé à la suite des aveux de Justin – quelque chose qu’Emma semblait faire référence dans une interview avec le Daily Record.

«Je m’en fiche si les journaux disent que je vois toujours Justin. Je ne le suis pas,» dit-elle.







(Image: Dave Hogan)



«Une femme ne devrait jamais s’embrasser et dire, et un gentleman non plus. C’est tout ce que j’ai à dire sur lui.

«Cela signifie que je suis de nouveau célibataire et que je profite vraiment de mon temps avec mes copines.

« Je sors et je rigole et je ne pense même pas aux garçons pour le moment. J’ai eu de jolis petits amis dans le passé avec lesquels j’ai la chance d’être resté ami.

« Mais je ne cherche personne. Je suis plutôt content de sortir avec des copains ou de rester à la maison et de cuisiner des pâtes. »







(Image: lancebass / INSTAGRAM)



L’année suivante, elle a reconnu qu’ils avaient « passé du temps ensemble et fait la fête un peu », affirmant à l’animateur de télévision Jonathan Ross que l’ancienne star du Disney Club était « très gentille ».

« Il en a parlé en premier, car sinon je n’aurais pas dit un mot », a-t-elle ajouté.

Justin – qui se produira à l’inauguration de Joe Biden aujourd’hui – a rencontré Emma et les Spice Girls pour la première fois lorsqu’il était avec le boyband * NSYNC.

Victoria Beckham a révélé une fois comment les garçons les avaient repérés dans un aéroport et se sont promenés, demandant à chanter pour eux.

Elle a dit: « Nous étions assis là, dans un aéroport, cinq filles en tout, puis un type arrive et il dit: » Hé, je suis dans un groupe, j’ai mes amis, pouvons-nous venir chanter pour vous? «

« Ils se sont tenus là et ils savaient chanter. Et c’était NSYNC et c’était Justin Timberlake. Mais ils nous ont fait taire parce qu’ils étaient bons. »

Pensez-vous que Justin et Emma auraient formé un bon couple à l’époque? Partagez vos pensées ci-dessous …