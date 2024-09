Dans les coulisses avec l’équipe NFL de FOX : Tom Brady est en route dans la cabine

Par Richie Zyontz

Producteur principal de la chaîne FOX NFL

Note de l’éditeur : Richie Zyontz est producteur NFL pour FOX depuis 1994 et en est à sa 23e saison en tant que producteur principal. Il a plus de 40 ans d’expérience dans la couverture de la ligue et a produit sept Super Bowls. Tout au long de la saison 2024 de la NFL, il offre un aperçu de la nouvelle équipe n°1 de la NFL de FOX, dont fait partie la légende de la NFL Tom Brady, en route vers le Super Bowl LIX. Découvrez ici d’autres histoires des coulisses de Richie Zyontz.

Lors de notre première réunion hors saison à son domicile en Floride, Tom Brady a dit quelque chose d’assez intéressant.

Tandis qu’il dégustait des tacos au steak avec des garnitures très saines, Brady nous a raconté à quel point Bill Belichick avait simplifié le jeu pour ses joueurs. Cela a semblé être une révélation pour ceux d’entre nous qui, à l’extérieur, considèrent le « sweat à capuche » comme un savant du football qui entraîne perpétuellement comme s’il s’agissait d’échecs en trois dimensions.

La simplicité est une bonne chose. Cela s’applique à la plupart des professions, en particulier à la diffusion. Un match de la NFL est un effort rapide et hautement coordonné, où les secondes semblent être des minutes pour ceux d’entre nous qui sont responsables de sa chorégraphie. Ainsi, lorsque Brady a mentionné la « simplicité », cela a vraiment eu un écho lorsque nous avons commencé à élaborer une stratégie pour la première année de Tom en tant qu’analyste principal de FOX.

Nous éviterions de dresser une longue liste de choses à faire et à ne pas faire. Cela crée de la confusion et un esprit encombré – pour l’analyste et le producteur. Tom avait déjà contacté tous les grands noms du sport et de la télévision sportive. Je ne peux qu’imaginer les noms qui circulent dans sa liste de contacts. Lorsqu’il arrive aux J’s, il pense à Michael Jordan. Quand je vais chez moi, je pense à Jersey Mikes.

Mais toutes ces conversations extérieures ont abouti au même conseil : soyez vous-même.

Il faut une équipe…

Dans les cinq minutes qui ont suivi notre première conversation, le mot « équipe » est revenu à plusieurs reprises. De la musique à mes oreilles, en effet ! Au fil du début de la saison, il est devenu évident pourquoi tous ses anciens coéquipiers l’aimaient. Malgré toutes les distinctions et les réalisations, Brady est avant tout un excellent coéquipier. Il respecte le travail de chaque membre de notre équipe. C’est très valorisant pour notre jeune équipe de production impressionnable.

Tom Brady rencontre l’équipe de production lors d’un déjeuner à Los Angeles en juin. (Photo de Richie Zyontz)

Lors d’un déjeuner en juin à Los Angeles, nous avons réuni notre équipe pour déjeuner. Brady a fait le tour de la table en demandant à chacun quelles étaient ses responsabilités dans le cadre de l’émission. Il a ensuite commencé à nous poser des questions sur nos antécédents et sur nos débuts à la télévision.

Il s’intéresse plus au « processus » que quiconque avec qui j’ai travaillé — et cela englobe 43 saisons de NFL.

La plupart des présentateurs ne se soucient pas de la façon dont les saucisses sont fabriquées. Tom pose beaucoup de questions.

La curiosité est une qualité précieuse. Je pense qu’elle sera utile à notre équipage.

Une machine bien réglée…

Heureusement pour Tom, il rejoint un groupe de vétérans. Kevin Burkhardt, Erin Andrews, Tom Rinaldi et la combinaison de Mike Pereira et Dean Blandino ont rendu sa transition fluide et sans douleur. Rich Russo a dirigé cinq Super Bowls. Notre équipe technique est sans égal, beaucoup de ses membres étant avec nous depuis 20 ans ou plus.

Maintenant, j’ai utilisé le mot « sans douleur », mais il y a eu une certaine douleur lorsque nous avons commencé à intensifier nos efforts au printemps.

Enfilés dans un studio de la chaîne FOX, Kevin et Tom ont commencé par commenter les matchs de la saison dernière sur un moniteur. Cela a contribué à leur alchimie, mais s’est avéré gênant car nous n’avions aucun contrôle sur les images ou les ralentis.

Kevin Burkhardt et Tom Brady ont travaillé ensemble pour créer une alchimie avant le début de la saison. (Photo de Richie Zyontz)

De là, nous sommes passés à une véritable cabine de diffusion, où nous avons commenté un match de l’UFL et deux matchs de pré-saison de la NFL.

Cela s’est avéré très utile. Brady a pu travailler dans des conditions de jeu réelles, apprendre les mécanismes du métier d’analyste et gérer les différentes voix qui résonnent dans son oreille.

Un match de l’UFL s’est avéré être un excellent entraînement pour Tom Brady. (Photo de Richie Zyontz)

Et c’est parti…

L’alchimie est primordiale. Heureusement, Brady travaille aux côtés de Burkhardt, dont le deuxième prénom devrait être « chimie ». Kevin a une aisance que l’on ne retrouve pas souvent chez les habitants du New Jersey. Il donne à Brady l’espace nécessaire pour qu’il s’intègre confortablement dans son nouveau rôle. Et cette alchimie existe dans toute notre équipe.

Les dîners du samedi soir sont essentiels pour renforcer l’esprit d’équipe, du moins dans notre réseau. C’est là qu’un statisticien d’une ferme rurale du Dakota du Sud comme Jeff Nelson peut s’asseoir et discuter avec un septuple champion du Super Bowl du nord de la Californie.

Les dîners du samedi soir sont un excellent moyen de renforcer l’esprit d’équipe, où un statisticien du Dakota du Sud comme Jeff Nelson (à gauche, en chemise bleue), peut s’asseoir et discuter avec un septuple champion du Super Bowl. (Photo de Richie Zyontz)

Quelques observations après trois semaines :

Tom apprend vite et s’appuie sur les retours en temps réel. Et il ne cherche pas à se faire féliciter. Il a travaillé sous la direction de Belichick pendant 20 ans. Rien de ce que nous disons ne pourrait l’offenser.

Sa préparation est impeccable, tout comme en tant que joueur. Il rédige son propre livret de recherche et le partage avec toute notre équipe. Lors de nos réunions de production du samedi soir, il expose son plan gagnant pour les deux équipes. Et, sans surprise, il a toujours été dans le mille.

Lors du match de dimanche, son plan directeur prévoyait que les Cowboys devaient faire preuve de ténacité, ce qu’ils n’ont pas fait. Il a également indiqué que Lamar Jackson devait répartir la richesse autour de lui et ne pas être un one-man-show, ce qu’il a fait.

Tom est devenu plus décisif dans ses pensées à chaque diffusion. Et il s’amuse. Le caméraman Andy Mitchell a trouvé un fan portant un maillot sur lequel était inscrit le score de 28-3, une référence à la célèbre remontée victorieuse des Patriots contre Atlanta lors du Super Bowl LI. Brady a profité de cette occasion pour décrire son état d’esprit du moment et l’appliquer à la stratégie nécessaire de Dak Prescott, alors que les Cowboys étaient menés 28-6 à ce moment-là.

En trois semaines à peine, Brady maîtrise déjà la ligne de mêlée en tant qu’analyste, tout comme il le faisait en tant que joueur, soulignant le jeu du chat et de la souris entre le quart-arrière et les appelants défensifs. Tous des signes très encourageants.

Ce voyage ne fait que commencer et j’ai hâte de voir où il nous mènera.

