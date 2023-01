Dans les coulisses avec l’équipe NFL de FOX : qu’est-ce qui est différent dans les séries éliminatoires ?

Par Richie Zyontz

Producteur principal de FOX NFL

Note de l’éditeur: Richie Zyontz est producteur NFL pour FOX depuis 1994 et producteur principal au cours des 20 dernières saisons. Il a plus de 40 ans d’expérience dans la ligue et a produit six Super Bowls. Tout au long de la saison 2022 de la NFL, il fournira un aperçu de l’intérieur alors que la nouvelle équipe NFL n ° 1 de FOX se dirige vers le Super Bowl LVII.

Un petit pas pour le calendrier, un pas de géant pour les équipes de la NFL et leurs réseaux de diffusion. Les séries éliminatoires sont arrivées et le vrai plaisir a commencé avec un affrontement Wild Card entre les Giants de New York et les Vikings du Minnesota.

De nombreux aspects de la préparation restent les mêmes pour les équipes de production. Il y a des listes à étudier, des vidéos à regarder, des articles à lire, des entraîneurs et des joueurs à rencontrer. Comme d’habitude.

Alors, qu’est-ce qui change vraiment lorsque vous couvrez un match d’après-saison?

Y a-t-il une différence perceptible entre la façon dont un match éliminatoire est télévisé et celui de la saison régulière ?

La réponse courte : en quelque sorte. Il y a souvent plus de caméras, ce qui entraîne des angles de lecture supplémentaires. Visuellement, cela devrait être perceptible si le producteur et le réalisateur font bien leur travail. Et le meilleur de tous, nous n’avons plus besoin de montrer le graphique de l’image des séries éliminatoires NFC. Les seules équipes en chasse sont celles qui n’ont pas perdu de matchs éliminatoires ! Le terrain est défini.

Un autre ajustement tourne autour des commentaires. Le jeu règne en maître. Les histoires qui étaient pertinentes pendant la saison régulière passent au second plan pour documenter l’action sur le terrain. Ne vous méprenez pas – la chimie dans la cabine de diffusion compte toujours. Mais les allers-retours devraient être plus ciblés et axés sur le jeu avec moins de plaisanteries inutiles. Le principe directeur devrait être “moins c’est plus”.

Voici l’énigme, et cela sonnait vrai après avoir écouté l’entraîneur-chef des Giants Brian Daboll lors de notre chat vidéo. Son message à ses joueurs cette semaine était “tu dois être toi” – la logique étant qu’il ne peut pas fondamentalement changer de joueurs simplement parce qu’ils sont impliqués dans un match éliminatoire. Ce qui était impératif pour Daboll, c’était que ses joueurs restent concentrés et contrôlent leurs émotions.

Kevin Burkhardt et Greg Olsen lors de la diffusion de dimanche du match Giants-Vikings.

Je pense que ce sentiment s’applique également à notre approche. Les équipes de diffusion établissent un rythme et une personnalité au cours d’une saison régulière de 18 semaines. Pourquoi changer maintenant ? Tout le monde comprend l’ampleur de la couverture des matchs d’après-saison

Dans cet esprit, notre réunion de production a commencé par ce doux rappel. La dernière chose que nous voudrions serait que Kevin Burkhardt et Greg Olsen pensent qu’une stratégie différente était soudainement nécessaire. Ils ont été formidables toute la saison, qualifiant les bons et les mauvais matchs avec une concentration et une énergie égales.

C’était la première émission télévisée des séries éliminatoires de Greg. Son enthousiasme naturel saute à travers l’écran et sa capacité à communiquer et à expliquer le jeu en termes convaincants a été révélatrice. C’était un joueur très accompli; un triple Pro Bowler qui a disputé plus de 200 matchs au total, dont un Super Bowl. Mais sa carrière à la télévision n’en est qu’à ses balbutiements.

Ainsi, les mêmes rappels s’appliquaient non seulement à Greg, mais à toute l’équipe : soyez patient, ne parlez pas trop, laissez les images raconter l’histoire, permettez aux téléspectateurs d’apprécier le jeu.

S’il y avait un aspect d’un match de football au cours duquel une équipe de diffusion pouvait trébucher, ce serait la reconnaissance et l’application instantanées des règles. Croyez-moi, j’y suis allé. L’édit des patrons de chaque réseau était de connaître les règles. C’est plus facile à dire qu’à faire, d’autant plus que le jeu est devenu plus rapide et plus compliqué.

À chaque séminaire du réseau d’été, le responsable de l’arbitrage de la NFL passait une heure à passer en revue les règles devant une salle remplie d’annonceurs, de producteurs et de réalisateurs. C’était surtout une présentation sèche avec un court métrage plus digne d’une vidéo d’otage qu’un groupe de téléspectateurs.

Tout a changé lorsque Mike Pereira est devenu le tsar des arbitres en 2001. Ses visites à notre réunion annuelle sont devenues un événement. Un peu plus habile dans les arts performatifs de discuter des règles que ses prédécesseurs, Mike a donné vie à un sujet aride. Ces compétences ont conduit à une décision qui a changé la façon dont les sports sont couverts à la télévision. Notre patron, David Hill, a été tellement impressionné par les apparitions annuelles de Pereira qu’il lui a proposé un poste à l’antenne en 2010. Les annonceurs ne se frayaient plus un chemin à travers des situations controversées. Nous avions un expert en place – et cette idée a rapidement été copiée par tous les partenaires de diffusion de la NFL. Outre le score et l’horloge constants à l’écran, l’ajout d’un expert en règles est sans doute l’innovation la plus importante de FOX Sports TV.

Mais il n’y a qu’un seul Pereira.

Au cours des six dernières années, Mike a voyagé avec l’équipe sur tous nos matchs télévisés à l’échelle nationale. Avec son fidèle assistant, l’ancien responsable de la relecture de la NFL, Roger Ruth, Mike est positionné dans un coin avant de notre cabine de diffusion, à portée de vue et d’oreille de Greg et Kevin. C’est la partie à portée de voix qui est révolutionnaire. Grâce à un travail astucieux de notre personnel audio, Pereira a la possibilité de parler directement dans leurs casques. Parfois, c’est juste pour confirmer ce qu’ils ont dit concernant un jeu ou un appel, parfois pour proposer une suggestion.

Mike Pereira et Roger Ruth regardent le match Giants-Vikings de dimanche.

Lorsqu’il est jugé important, Kevin peut le faire participer à la discussion comme si nous avions un stand à trois.

Mike est honnête et direct. Il ne s’empêche pas de critiquer les officiels du match. Et il n’hésite pas non plus à être en désaccord avec ses partenaires de diffusion. Hier, à plusieurs reprises, Pereira et Olsen ont eu des opinions divergentes sur les appels de pénalité et les non-appels.

Le désaccord est bon – cela permet une meilleure émission télévisée.

Le Minnesota est l’un des sites les plus bruyants de la ligue et les fans de Viking ont encore une fois presque fait sauter le toit de l’endroit. Mais j’étais vraiment fier de Kevin et Greg pour ne pas avoir essayé de lutter contre le bruit. Les annonceurs sont payés pour parler, mais souvent les parties les plus efficaces d’une émission n’impliquent aucun commentaire.

Je me suis retrouvé à les féliciter tout au long du jeu pour ne rien faire et ne rien dire.

Cela semble étrange mais ce n’est pas le cas. Le silence est souvent d’or.

Lundi soir, notre équipe s’assoira et écoutera nos vieux copains Joe et Troy appeler le match Dallas-Tampa. Le gagnant ira jouer les 49ers dimanche prochain, et nous serons là pour le couvrir.

