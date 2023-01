Dans les coulisses avec l’équipe NFL de FOX : pourquoi Greg Olsen est un naturel dans le stand

Greg Olson Analyste principal de la NFL

Par Richie Zyontz

Producteur principal de FOX NFL

Note de l’éditeur: Richie Zyontz est producteur NFL pour FOX depuis 1994 et producteur principal au cours des 20 dernières saisons. Il a plus de 40 ans d’expérience dans la ligue et a produit six Super Bowls. Tout au long de la saison 2022 de la NFL, il fournira un aperçu de l’intérieur alors que la nouvelle équipe NFL n ° 1 de FOX se dirige vers le Super Bowl LVII.

Ce fut une saison fascinante pour l’équipe FOX NFL A.

Kevin Burkhardt et Greg Olsen ont succédé en douceur et avec succès à l’équipe de diffusion emblématique de Joe Buck et Troy Aikman. Ce n’était pas un défi facile.

La majeure partie de cette équipe est ensemble depuis 20 ans à de nombreux niveaux, tant du côté de la production que du côté technique. C’est un groupe soudé, qui a ajouté deux nouvelles voix principales pour la saison 2022.

Un changement radical comme celui-là ne se produit pas souvent dans la télévision sportive. Mais il y a une énorme mise en garde à ce tsunami.

Cette mise en garde porte le n ° 12 pour le Baie de Tampa Bucs et est nommé Tom Brady . Lorsque sa carrière légendaire dans la NFL sera terminée et qu’il le choisira, Brady deviendra l’analyste principal de nos jeux – un travail que Greg Olsen fait plutôt bien en ce moment.

Le jeu de l’attente

Notre équipe vient de couvrir Brady pour la quatrième fois cette saison, mais c’est notre première rencontre en septembre qui a donné le ton. Olsen est drôle, conscient de lui-même et très intelligent.

Il a intelligemment diffusé ce que certains craignaient d’être une situation délicate lorsque les analystes n ° 1 actuels et futurs se sont rencontrés par appel vidéo.

Presque immédiatement, Greg a dit à Tom : “Ce truc de télé est nul, ne t’en fais même pas. Je vais m’en occuper.” Le ton était donné ; des rires chaleureux ont suivi.

Lors de leur appel cette semaine avant le match Panthers-Bucs de dimanche, Brady a mentionné que lui et certains coéquipiers avaient compilé une liste des meilleurs bouts serrés de tous les temps, et Olsen a fait la coupe. Greg, voulant apprécier le moment, a demandé à Brady de le répéter. Un joli moment, mais l’éléphant dans la pièce reste.

Personne ne sait si Brady jouera au-delà de cette saison, nous inclus. Heck, il est possible que Brady lui-même ne le sache pas. Si Brady fait le saut vers la diffusion en 2023, je crois fermement qu’il excellera. Pariez-vous contre le plus grand quarterback de tous les temps ?

En ce moment, il est clairement concentré sur le football. En interne, nous essayons de ne pas spéculer sur l’avenir.

Olsen lui-même n’a aucun scrupule à propos de sa situation étrange. Il reconnaît que l’ajout de Tom Brady à l’écurie FOX NFL est un coup d’État pour l’entreprise. C’est celui pour lequel il est préparé.

Montée en classe

Olsen a même dépassé de loin mes attentes les plus élevées cette saison. Je connaissais son énergie et sa confiance, mais je ne l’avais jamais rencontré avant cette intersaison.

En plus d’être un plaisir à côtoyer, ce gars vit et respire le football. Son enthousiasme remplit une pièce. La livraison enthousiaste entendue lors de la diffusion est exactement le même ton que nous entendons dans nos réunions de production tous les samedis soirs.

Olsen est inhabituel pour un analyste. Il parle rarement en clichés et explique le jeu dans un langage compréhensible. Une autre grande qualité est sa capacité à voir la situation dans son ensemble. De nombreux analystes ont tendance à suranalyser. Ils vont de jeu en jeu et vous battent sur la tête avec des minuties. Olsen garde une longueur d’avance et offre un contexte à ce qui se déroule.

Il y a une quête permanente d’une plus grande concision. En fait, lors de la première pause publicitaire de chaque semaine, Greg dira : “Z, la diffusion ne commence officiellement que lorsque vous me dites de ralentir et de resserrer les choses.”

C’est un bon conseil, si je puis me permettre !

Greg Olsen partage ses réflexions sur le match Buccaneers-Panthers lors d’une réunion de l’équipe FOX Sports

Auto-scoutisme

Dans cet esprit, le groupe a décidé de projeter une partie de notre émission de la semaine dernière entre le Aigles et Cowboys. Juste Olsen, Burkhardt, le réalisateur Rich Russo et moi-même, regardant la cassette au-dessus d’un bol de chips et de guacamole.

C’est très différent de l’étude cinématographique à laquelle Olsen était habitué en tant que joueur. Dans ce monde, une évaluation est beaucoup plus simple et sèche. Soit vous avez fait un jeu, soit vous ne l’avez pas fait. Vous avez bloqué le gars devant vous ou vous ne l’avez pas fait. Le jeu était soit une victoire, soit une défaite.

La télévision est beaucoup plus subjective. Il n’y a pas nécessairement un bien ou un mal; il y a beaucoup de zone grise.

Il y a quelques principes de base pour les commentateurs. L’un d’eux est d’éviter de trop parler. Les émissions ont besoin d’air pur, permettant aux images et au son de la foule de porter le moment.

Quelques minutes après le début de notre examen, Greg a remarqué un exemple où il était long, ajoutant une pensée supplémentaire alors que ce n’était peut-être pas nécessaire. Il s’est remarqué; Je n’ai pas eu à dire un mot.

Notre auto-reconnaissance s’est avérée être un exercice utile. J’ai remarqué des moments où nous allions à des rediffusions alors qu’aucune n’était nécessaire. La sur-relecture est la version camion de l’overtalking – le mieux à éviter.

Malgré les inquiétudes concernant le surmenage, il y avait de nombreux exemples où Burkhardt et Olsen sont restés silencieux, permettant aux images de Russo de raconter l’histoire.

Lorsque nous avons terminé, le verdict a été unanime : la séance a été utile et notre temps a été bien utilisé.

Greg Olsen s’entretient avec l’équipe de tournage de FOX Sports avant un match

Affrontement NFC Sud

Les jeux ne se déroulent souvent pas selon la forme. L’attaque des Bucs et Brady étaient dans un funk décousu. L’ancienne équipe d’Olsen, la Caroline, avait parcouru plus de 300 verges lors de son match précédent. Bien que ce match ait eu des implications majeures pour les séries éliminatoires pour les deux clubs, nous ne nous attendions pas à une œuvre d’art. Les Panthers martelaient le ballon. Les Bucs, espérons-le, resteront proches et permettront à Brady de faire de la magie tardive.

Olsen avait une approche différente. Lors de notre réunion de production samedi soir et à nouveau lors de la conversation de dimanche matin avec l’équipe de tournage, il a décrit un match très ouvert dans lequel les deux équipes prendraient plus de risques. Il a imaginé Brady en train de lancer le ballon dans la cour, et c’est précisément ce qui s’est passé.

L’actuel quart-arrière et futur analyste de télévision Tom Brady a remporté son titre de 19e division. L’ancien bout serré et analyste de télévision actuel, Greg Olsen, a réussi le match.

Dans deux semaines, Olsen et Brady pourraient potentiellement se revoir lorsque Tampa accueillera probablement le champion NFC East dans un jeu de jokers. Pour l’instant, la semaine 18 fait signe. Et le Super Bowl n’est qu’à 42 jours !

