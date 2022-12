Dans les coulisses avec l’équipe NFL de FOX : Malice à Dallas

Par Richie Zyontz

Producteur principal de FOX NFL

Note de l’éditeur: Richie Zyontz est producteur NFL pour FOX depuis 1994 et producteur principal au cours des 20 dernières saisons. Il a plus de 40 ans d’expérience dans la ligue et a produit six Super Bowls. Tout au long de la saison 2022 de la NFL, il fournira un aperçu de l’intérieur alors que la nouvelle équipe NFL n ° 1 de FOX se dirige vers le Super Bowl LVII.

Un autre jour férié, un autre week-end de travail loin de la maison. Dieu merci de comprendre les familles. Mais c’est le risque professionnel de la télévision sportive. Comme Hyman Roth l’a dit à Michael Corleone dans Godfather II, “c’est le métier que nous avons choisi”.

Donc, avec Noël à nos portes, notre équipe FOX a ajouté à ses comptes de fidélisation et a convergé vers Dallas à partir de 23 États différents pour aider à couvrir la confrontation NFC East entre les Eagles de Philadelphie et les Cowboys.

Malice à Dallas

Il n’y a rien de tel que l’excitation d’un événement sportif majeur. Le battage médiatique, le trash talk et le jeu montent tous de plusieurs crans. L’air est électrique d’anticipation.

Et non, je ne fais pas référence à ce concours parallèle entre les Eagles et les Cowboys.

C’est le match de rancune de tennis entre Greg Olsen et le réalisateur Rich Russo qui a retenu l’attention de notre équipe – un événement désormais connu sous le nom de The Malice à Dallas.

La compétition peut transformer des amis en ennemis, et à en juger par l’ambiance d’avant-match, Olsen et Russo se dirigeaient dans cette direction.

Deux caméras étaient à portée de main et un flux en direct a été mis en place pour quelques privilégiés avec trop de temps libre. Toute notre équipe s’est déplacée en soutien. Kevin Burkhardt et le producteur associé / analyste invité auto-invité Rich Gross ont appelé l’action, Erin Andrews a interviewé les athlètes et Mike Pereira a servi d’arbitre.

Parmi tous les matchs de tennis auxquels j’ai assisté, ce qui n’est pas le cas, celui-ci s’est démarqué par la qualité de son jeu. Russo a commencé fort, montrant une bonne forme et un coup droit régulier, et a pris une avance de trois matchs contre un dans le premier set.

Mais la couverture du terrain d’Olsen, sa longue portée et sa combinaison de puissance et de finesse se sont avérées trop difficiles à surmonter.

Le résultat a été l’ancien bout serré du Pro Bowl gagnant en deux sets, 6-4, 6-1.

Malice à Dallas L’analyste de FOX Sports NFL Greg Olsen et le réalisateur Rich Russo ont disputé une partie de tennis très disputée avant le match Cowboys-Eagles de la veille de Noël.

Quelle que soit la mauvaise volonté qui existait avant le match, elle s’est dissoute dans le respect mutuel après, et la bonne camaraderie au sein de l’A-Crew a atteint de nouveaux sommets.

Un nouveau chapitre d’une ancienne rivalité

Les jeux de rivalité sont agréables à couvrir car ils sont si riches en histoire. Les Cowboys et les Eagles ont fourni de nombreux souvenirs durables.

Dans l’émission, nous avons ajouté quelques éléments de production honorant l’héritage des deux équipes. Mon préféré était un morceau intelligemment édité avec l’audio de l’ancien entraîneur de Dallas Jimmy Johnson déchirant l’entraîneur des Eagles Buddy Ryan après un match particulièrement houleux en 1989 – à jamais connu sous le nom de The Bounty Bowl.

Ces équipes ne s’aimaient pas alors, et cette hostilité mutuelle n’a pas du tout changé.

Chaque jeu a son propre rythme unique. C’est notre travail en tant que producteurs et réalisateurs de réagir et de s’adapter à ce rythme. Parfois, le jeu se déroule avec plusieurs arrêts et drapeaux de pénalité. Et parfois, le jeu ne vous laisse tout simplement pas respirer parce que le ballon se déplace de haut en bas sur le terrain avec un gros jeu après l’autre. C’est ainsi que celui-ci m’a ressenti.

C’était un classique de la veille de Noël avec Dallas qui l’emportait 40-34.

Après de nombreuses semaines de parties non compétitives, notre équipe a couvert deux beautés d’affilée. Il n’y a rien de tel que le drame d’un match significatif de la NFL en fin de saison. Le réalisateur Rich Russo, qui s’est bien remis de sa défaite sur le court de tennis la veille, a habilement capté l’émotion des deux côtés.

Un de nos équipiers n’a pas dû aller bien loin pour assister à ce match. Il s’appelle Michael Brandt, mais nous l’appelons Mookie. Ce natif de Dallas a été un formidable opérateur de rediffusion avec nous pendant 25 ans et il a toute une histoire de famille à raconter.

Témoin oculaire de l’histoire

Le 22 novembre 1963, le président John F. Kennedy est assassiné à Dallas. Ce fut un événement horrible qui a changé le cours de l’histoire. Le pays a réagi et pleuré à distance. En tant qu’élève de première année à PS 40 à New York, j’étais confus quant à la raison pour laquelle nous étions renvoyés à la maison si tôt. La tragédie a fait de Dallas le centre de l’univers pour de mauvaises raisons.

Alors que beaucoup d’entre nous ont regardé Walter Cronkite sur CBS News raconter l’événement, le père de Mookie, Ernest, n’était pas près d’une télévision. Il était là.

Ernest Brandt était l’un des milliers de spectateurs rassemblés pour saluer le cortège présidentiel en ce jour fatidique de novembre. Il a jalonné un bon endroit juste à l’extérieur du dépôt de livres de Dallas à Dealey Plaza.

Il a entendu trois coups de feu. Le premier, a-t-il dit, ressemblait à un pétarade de moto. Le second a clairement indiqué qu’il y avait un tireur. Après le troisième coup de feu, des témoins oculaires pointaient clairement vers une fenêtre du sixième étage du dépôt de livres comme étant la source probable des coups de feu. Un homme nommé Abraham Zapruder était positionné sur une élévation derrière M. Brandt avec sa caméra Bell-Howell. Ernest Brandt est un spectateur clairement visible dans son fedora noir à quelques pas du cortège.

Le père de Mookie est sur le film de Zapruder avant, pendant et après l’assassinat du président Kennedy.

Pendant de nombreuses années par la suite, Brandt a été un historien non officiel de l’assassinat, partageant ses souvenirs avec les touristes de Dealey Plaza jusqu’à sa mort en 2017 à l’âge de 91 ans.

Peu importe et où que nous soyons chargés de couvrir la semaine prochaine, il sera difficile de surpasser le match auquel nous avons assisté aujourd’hui. Les Cowboys et les Eagles nous ont donné un match incroyable; comme David Helman l’a écrit après le match, c’est celui que nous devrions tous espérer voir dans les séries éliminatoires. Soyez assuré que si cela se produit, la FOX Sports A-Team sera là pour le couvrir.

Joyeux Noël à tous!

