Dans les coulisses avec l’équipe NFL de FOX : lorsque les plans les mieux conçus tournent mal

Par Richie Zyontz

Producteur principal de FOX NFL

Note de l’éditeur: Richie Zyontz est producteur NFL pour FOX depuis 1994 et producteur principal au cours des 20 dernières saisons. Il a plus de 40 ans d’expérience dans la ligue et a produit six Super Bowls. Tout au long de la saison 2022 de la NFL, il fournira un aperçu de l’intérieur alors que la nouvelle équipe NFL n ° 1 de FOX se dirige vers le Super Bowl LVII.

Lors d’un dîner d’équipage FOX NFL à la mi-octobre, nous avons fait le tour de la table pour solliciter des opinions sur les participants potentiels au match de championnat NFC, encore des mois plus tard. Entre des bouchées de pâtes et des boulettes de viande, le vote de 15 personnes a été presque unanime. Notre choix collectif était les 49ers de San Francisco et les Eagles de Philadelphie. C’était peut-être un vœu pieux.

Les Eagles étaient alors invaincus et les 49ers venaient de se doter du dynamique porteur de ballon Christian McCaffrey. La perspective d’une collision fin janvier était une pensée délicieuse. Et hier, la confrontation tant attendue a eu lieu dans la prétendue ville de l’amour fraternel.

Mais une chose amusante s’est produite sur le chemin de ce que nous espérions être un classique instantané. Le jeu avait des qualités classiques, mais pour toutes les mauvaises raisons.

La folie s’est ensuivie sous de nombreuses formes presque dès le départ.

Nous avons vu des blessures qui ont changé le jeu, une chaîne de touche brisée, un snafu de relecture instantanée, des affirmations selon lesquelles une balle bottée a heurté un fil de caméra au-dessus, une bagarre de dégagement de bancs et suffisamment de drapeaux de pénalité pour durer toute une vie. Je suis épuisé rien que d’écrire à ce sujet. Mais dimanche, il fallait que je produise, et c’était tout un défi.

Contester ou ne pas contester ?

Le système de relecture instantanée place une émission télévisée en plein milieu du processus. Notre vidéo détermine si un entraîneur doit contester certains appels sur le terrain. Le temps est compté – une fois que la balle est cassée pour le jeu suivant, il est trop tard.

“Ils méritent un voyage au Super Bowl” Kevin Burkhardt et Greg Olsen parlent de la victoire convaincante des Eagles sur les Niners dans le championnat NFC.

Nous avons été confrontés à une situation délicate en début de match.

Le receveur de Philadelphie, Devonta Smith, a apparemment fait un plongeon spectaculaire sur la ligne de touche éloignée. Le caméraman de terrain Don Cornelli était parfaitement positionné (comme toujours) pour fournir une image magnifique. Nos pensées dans le camion se sont immédiatement tournées vers la question de savoir si Smith était dans les limites et s’il tenait le ballon.

Donc, avec le temps pour une seule rediffusion alors que Philadelphie se précipitait vers la ligne de mêlée, nous avons montré la vue de la caméra de Don, qui semblait indiquer une prise terminée. L’entraîneur de San Francisco, Kyle Shanahan, n’a pas pu contester le jeu sous cet angle. Les Eagles ont ensuite cassé le ballon rapidement, fermant la possibilité d’une révision.

Lors de la prochaine pause publicitaire, nous avons découvert un angle du caméraman à angle inversé Keith DeSantis (un autre opérateur brillant qui a capturé le cliché classique de la prise de David Tyree des Giants dans le Super Bowl XLII). Celui-ci a montré de manière concluante que le ballon n’était pas attrapé – il a touché le sol. Comme ma grand-mère aurait dit, “oy vey”.

Inutile de dire que je m’en veux aujourd’hui. C’est ce que font les producteurs. Nous recherchons la perfection et sommes constamment déçus. Compte tenu de la précipitation, ainsi que de ce que nos yeux ont vu au départ, je ne suis pas sûr que nous aurions pu montrer la bonne rediffusion à temps. Mais ce n’était que le début d’une étrange journée.

Cendrillon ou citrouille ?

Le quart-arrière de San Francisco, Brock Purdy, était la Cendrillon des séries éliminatoires avant le match de championnat.

Après des blessures aux deux meilleurs QB des 49ers au cours de la saison, Purdy a pris le relais et a aidé son équipe à remporter sept victoires consécutives. Quel scénario, alors que ce gamin fraîchement frotté a pris le terrain contre une foule et une défense féroces de Philadelphie. Et puis il s’est fait mal ! Et puis son remplaçant a été blessé ! Et puis un Purdy blessé a dû revenir malgré le fait qu’il ne pouvait pas lancer le ballon.

Inutile de dire que l’émission a été préparée avec une pléthore de graphiques et d’histoires préenregistrées sur l’ascension fulgurante de Purdy. Oups.

Mais sa blessure et la saga qui en a résulté ont occupé la journaliste Erin Andrews sur la ligne de touche de San Francisco. Et elle était excellente, surveillant chaque mouvement et chaque expression faciale de Purdy.

Les reporters secondaires font bien plus que d’apparaître avec parcimonie sur vos écrans de télévision. Ils alimentent constamment le camion en informations qui se traduisent en images.

Bien qu’il puisse être difficile d’obtenir des informations sur les blessures réelles des équipes, ce sont les photos qui deviennent encore plus précieuses. Et précieux est l’adjectif parfait pour Erin dimanche à Philadelphie !

Laisse tomber les gants

Un autre moment de folie mérite d’être mentionné: une bagarre de dégagement de banc.

Tout à fait à propos, cela s’est produit à Philadelphie, domicile des Broad Street Bullies, le surnom de l’équipe de hockey des Flyers qui a terrorisé la LNH dans les années 1970.

Cette fois, cependant, la violence est venue des visiteurs. C’était vers la fin d’un match long et frustrant pour San Francisco lorsque le futur Hall of Famer Trent Williams a frappé un joueur des Eagles comme s’il était une poupée de chiffon.

Les esprits s’enflamment ! Une bagarre a éclaté, entraînant deux éjections, vers la fin de l’affrontement Niners-Eagles.

Williams était facile à aimer lors de notre rencontre de la semaine, décrivant sa préparation et son enthousiasme pour le match à venir. Mais il l’a perdu, et les deux bancs se sont vidés pour rejoindre la mêlée.

Pour nous dans le camion, cela signifiait garder les caméras larges sur le terrain pour capturer la scène surréaliste des joueurs se déversant sur le terrain. La tendance est au resserrement, ne montrant que les principaux combattants. Mais cela enlève toute la perspective de l’événement.

Mon image préférée était celle du quart-arrière des Eagles Jalen Hurts, son travail fait pour la journée, veste d’échauffement, regardant tranquillement de loin la scène folle se dérouler.

Et après? Un voyage en Arizona, où j’aurai la chance de produire mon septième Super Bowl. Il y a des histoires à gogo. L’entraîneur des Chiefs Andy Reid face à l’équipe qu’il a dirigée pendant 14 ans. Les frères Kelce; Jason de Philadelphie et Travis de Kansas City sur la touche adverse. Deux semaines suffiront-elles à Patrick Mahomes pour guérir d’une entorse à la cheville ? Et est-ce même important ?

Nous espérons juste un grand jeu – et peut-être un peu moins de folie.

Les meilleures histoires de FOX Sports :

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue nationale de football 49ers de San Francisco Aigles de Philadelphie