Dans les coulisses avec l’équipe NFL de FOX : l’éternelle positivité de Kevin Burkhardt

Par Richie Zyontz

Producteur principal de FOX NFL

Note de l’éditeur: Richie Zyontz est producteur NFL pour FOX depuis 1994 et producteur principal au cours des 20 dernières saisons. Il a plus de 40 ans d’expérience dans la ligue et a produit six Super Bowls. Tout au long de la saison 2022 de la NFL, il fournira un aperçu de l’intérieur alors que la nouvelle équipe NFL n ° 1 de FOX se dirige vers le Super Bowl LVII.

Il fait toujours beau avec Kevin Burkhardt. Ce soleil imprègne toute notre équipe et rend mon travail de producteur beaucoup plus facile. Lorsqu’il y a une énergie positive qui émane d’en haut — et avec Burkhardt et Greg Olsen, c’est plus comme une inondation — l’atmosphère de travail est agréable et productive.

Si les analystes sont les forces motrices des émissions sportives, les annonceurs play-by-play en sont la conscience. Ils donnent le ton et donnent le contexte. Chaque jeu a ses propres rythmes, flux et reflux. Burkhardt les navigue tous avec une touche habile et une disposition imperturbable. Notre équipage a été béni pendant vingt ans avec Joe Buck à la barre. Pour utiliser un terme de baseball, Joe est un joueur à cinq outils qui est sur mon mont Rushmore des diffuseurs sportifs.

À un moment donné et avec de nombreux matchs énormes à appeler dans son avenir, Burkhardt est en route vers ce panthéon.

Chimie

La chimie était un mot effrayant pour moi au lycée quand je ne distinguais pas un numéro atomique d’un numéro de maillot. Le D suivant sur mon bulletin m’a fait frissonner pendant des années au terme. Maintenant c’est une bénédiction. La chimie alimente une équipe de production à tous les niveaux. Cela commence dans la cabine et ne peut pas être truqué. Les annonceurs peuvent cocher toutes les cases, mais s’ils sont placés à côté de la mauvaise personne, ils n’atteindront jamais leur potentiel.

Des carrières ont déraillé à cause de mauvais appariements. John Madden a toujours été prompt à citer Pat Summerall pour une grande partie de son succès.

Olsen et Burkhardt ont de la chimie. Ce confort est basé sur l’histoire, l’amitié et le respect. Greg connaît la partie football de l’équation mais s’appuie sur l’expérience de Kevin pour la partie télé. Quand Olsen était un footballeur hors pair du New Jersey, KB a appelé ses matchs à la télévision locale. Dans quelques semaines, ils partageront un stand appelant le Super Bowl à plus de 100 millions de personnes.

Qui est cette voix dans mon oreille ?

Une autre relation clé est entre l’appelant play-by-play et le producteur.

La confiance est le ciment. Et la confiance doit être gagnée par le producteur. Heureusement, Kevin et moi nous sommes bien entendus rapidement. Toute l’éducation et l’expérience du monde ne garantissent pas la chimie. Mais si vous pouvez vous entendre avec vos collègues, vous avez une chance.

Nous sommes en communication constante pendant le jeu, pilotant la diffusion et équilibrant l’action du jeu avec les scénarios les plus convaincants.

Un exemple de dialogue pendant une pause publicitaire :

Zyontz : Hey, KB — sortons de la pause avec une reprise enregistrée de Brady et Mike Evans. Cela met en place une conversation pour que vous parliez de leurs difficultés dans le segment suivant.

La suggestion peut aussi émaner du stand :

Burkhardt : Z — hors de la pause, pouvez-vous me donner des photos de la ligne offensive de Dallas ? Je pense que Greg et moi devons discuter de toutes leurs blessures.

Les allers-retours sont toujours fluides et fluides, s’adaptant aux situations de jeu.

Bien que nous ayons tous des notes et des points de discussion, l’action en direct sur le terrain dicte notre direction. Le processus fonctionne beaucoup plus facilement lorsque le producteur et le stand sont sur la même longueur d’onde. À cet égard, je me sens très chanceux.

Scénario inconfortable

Cowboys et commandants. Ça sort de ta langue, n’est-ce pas ?

Alors que Dallas avait une position en séries éliminatoires à jouer lors de la semaine 18, Washington terminait une autre saison décevante. À l’approche des séries éliminatoires, l’accent de la diffusion était double: ajouter du contexte à ce qui n’allait pas pour les commandants et prévisualiser les perspectives des Cowboys dans les semaines à venir.

Une torsion à cette intrigue. Greg Olsen a joué pour l’entraîneur-chef de Washington Ron Rivera pendant huit ans en Caroline. Ce sont de bons amis. Rivera est une figure très respectée, mais a certainement fait des erreurs d’entraînement et de jugement cette saison.

Comment parlez-vous d’un ami, de verrues et de tout ? C’est un sujet délicat.

Lors de notre réunion de production samedi soir, Burkhardt a gentiment rappelé à Olsen de faire attention à ne pas trouver d’excuses à son ancien entraîneur. Et il ne l’a pas fait.

Comme Kevin et Greg l’ont expliqué tout au long de la télédiffusion, les problèmes de Washington remontent à 30 ans et découlent du fait qu’il n’a jamais trouvé de quart-arrière de franchise. Avec tous les nuages ​​​​sombres entourant leur franchise, il semblait que les commandants se dirigeaient vers une fin décevante d’une saison sombre.

Surprise Surprise.

La beauté du sport, c’est qu’on ne sait jamais. Qui s’attendait à ce que le quart-arrière recrue de Washington, Sam Howell, devance son homologue de Dallas, Dak Prescott? Combien de personnes s’attendaient à ce que Dallas ponde un œuf collectif une semaine avant les séries éliminatoires ?

Où les commandants avaient-ils caché tout le courage et l’énergie qu’ils avaient déployés dans l’étranglement 26-6 de leurs rivaux ?

Ce jeu au rythme et au jeu négligent aurait pu défier même les diffuseurs les plus ensoleillés. Mais Kevin ne s’est pas laissé entraîner par un mauvais match. Ce n’est pas une tâche facile.

Nous nous dirigeons maintenant vers Minneapolis, où notre saison a commencé, pour un match Wild Card dimanche entre les Vikings et les Giants de New York. La deuxième saison commence.

Je ne peux pas attendre !