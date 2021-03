Il serait juste de se demander si nous avons vraiment besoin d’une nouvelle adaptation de Sherlock Holmes – le célèbre détective a déjà été représenté à l’écran de nombreuses fois auparavant, avec des acteurs tels que Benedict Cumberbatch, Robert Downey Jr et Henry Cavill qui ont tous élu domicile au 221b Baker Street.

Mais alors que la nouvelle série de Netflix Les Irréguliers est certainement basée sur les personnages de résolution de mystère créés par Sir Arthur Conan Doyle, dans cette histoire de Sherlock, nous ne rencontrons le détective lui-même qu’à la moitié de la série; et quand nous le faisons, il est l’ombre de l’homme brillant que nous avons vu auparavant.

Au lieu de cela, l’émission se concentre sur un groupe d’adolescents – les Irréguliers éponymes mentionnés par Conan Doyle dans les histoires originales – qui sont manipulés pour aider le Dr Watson et son mystérieux partenaire à résoudre des crimes.

Image:

Les Irréguliers étaient un groupe de personnages mentionnés par l’écrivain Arthur Conan Doyle dans ses histoires originales



Henry Lloyd-Hughes, qui joue Sherlock, a déclaré au podcast Backstage de Sky News que cette version convient parfaitement à l’époque actuelle.

« Je pense étrangement qu’il y a quelque chose de beaucoup plus 2020 et 2021 à arriver dans un monde où nous ne savons même pas s’il existe – ce qu’il est et ce qu’est un mythe, ce qui est réel », a-t-il déclaré.

« Quand nous le rencontrons finalement dans la série, il est vraiment une version déconstruite et déchue de l’homme, du mythe, de la légende. Alors peut-être qu’il a un peu l’impression que nous nous sentons tous en ce moment. »

Alors que le Sherlock qui arrive finalement à l’écran peut être une surprise, le public pourra voir le génie étrange mais charmant attendu via des scènes de flashback.

Lloyd-Hughes dit qu’en rencontrant Sherlock alors qu’il n’est pas à son apogée, les téléspectateurs ont une perspective différente sur le personnage bien connu.

« Ce qui devient clair, c’est que plus que, je pense, les autres versions, ce personnage est conscient de la mesure dans laquelle il a créé son propre mythe et doit faire face aux répercussions meurtrières de cela. Je pense que c’est un endroit intéressant pour se rencontrer. une telle figure littéraire légendaire et bien connue. «

Les flashbacks racontent l’histoire de 15 ans auparavant, lorsque le détective était au sommet de sa forme.

«Ce n’est pas tous les jours que vous vieillissez jusqu’à 15 ans au tournant d’une page dans un script», a déclaré Lloyd-Hughes. «Nous avons vraiment tout fait pour essayer de voir comment nous pouvons pousser les extrêmes des deux personnages – donc c’est presque bizarrement comme jouer deux Sherlocks dans la même série, et dans les mêmes épisodes et scène après scène.

« Nous voulions pousser la physicalité du Sherlock actuel [who] est une sorte de demi-homme qui traîne, embrouillé avec toutes sortes de problèmes, et par conséquent, parce que nous savions que nous allions faire cela, nous voulions pousser le jeune Sherlock dans une autre direction – donc il est beaucoup plus une sorte de charismatique , plus belle, un peu plus rock star. «

Contrairement à d’autres adaptations du travail de Conan Doyle, The Irregulars voit bientôt les personnages traitant d’éléments surnaturels et de forces obscures.

Lloyd-Hughes espère qu’en combinant les genres et en apportant l’horreur au roman policier, il attirera différents publics.

«Quand j’étais adolescent, j’étais un grand fan de The X Files et cela me rappelle un peu cela, comme, vous avez l’élément monstre de la semaine, mais vous avez aussi les points d’intrigue les plus importants sur beaucoup, une sorte de conspiration plus grande, faute d’un meilleur mot.

« Je pense que ça va être vraiment intéressant car à part toute autre chose, l’horreur ou les éléments surnaturels est un genre tellement durable et il attire tellement de gens. Donc, je suis fasciné et j’ai hâte que le public le voie parce que c’est va être une véritable collision de différents genres et de différentes saveurs. «

The Irregulars est maintenant disponible sur Netflix. Écoutez notre critique sur le dernier épisode de Backstage, le podcast télévisé et cinématographique de Sky News