Dans les coulisses avec FOX NFL Crew au Super Bowl LVII

Note de l’éditeur: Richie Zyontz est producteur NFL pour FOX depuis 1994 et producteur principal au cours des 20 dernières saisons. Il a plus de 40 ans d’expérience dans la ligue et a produit six Super Bowls. Tout au long de la saison 2022 de la NFL, il fournira un aperçu de l’intérieur alors que la nouvelle équipe NFL n ° 1 de FOX se dirige vers le Super Bowl LVII.

GLENDALE, Arizona – La dernière fois que j’ai posé les yeux sur le State Farm Stadium, c’était pendant un week-end endormi et torride en août. FOX télévisait un match de pré-saison entre les Ravens et les Cardinals – une simple note de bas de page sur une longue saison qui revenait finalement au même endroit pour le Super Bowl LVII.

En arrivant au travail lundi, c’était comme un endroit complètement différent.

Les préparatifs de dernière minute étaient en cours pour l’affrontement de dimanche entre les Chiefs et les Eagles (18 h 30 HE sur FOX et l’application FOX Sports).

La NFL et la FOX mettaient la touche finale à leurs différents décors et installations. Des points de contrôle de sécurité étaient déjà en place, serpentant les travailleurs et les visiteurs à travers un dédale de barricades et de scanners. Notre complexe de télévision était méconnaissable par rapport au match de l’été dernier.

Alors que quatre camions étaient nécessaires pour diffuser cette inclinaison d’août, ce mastodonte d’un événement en nécessite 12.

De nombreux visages méconnaissables se bousculaient. C’est peut-être parce que FOX avait besoin de 1 000 informations d’identification pour ses équipes combinées d’avant-match et de jeu. En comparaison, lors du match de championnat NFC à Philadelphie, le nombre était de 400. Un match de saison régulière en nécessiterait environ 130.

Tout cela témoigne de l’ampleur de l’événement. Nous travaillons avec plus de personnes, plus d’équipements — plus de tout.

Passons en revue la configuration de la caméra à titre d’exemple. Pour un match de saison régulière, le A-Game sur FOX comporterait 21 caméras habitées. Ce nombre est passé à 26 pour le match de championnat de conférence. Pour le Super Bowl, nous en avons 44.

Pourquoi? La dernière fois que j’ai vérifié, chaque équipe ne pouvait encore avoir que 11 joueurs sur le terrain à la fois.

Dans mon esprit, la réponse réside dans la préparation des situations “et si”.

Celles-ci impliquent généralement les lignes de but, les lignes de touche et les lignes à l’arrière des zones d’en-but – les zones du terrain où les jeux les plus critiques se produisent souvent.

Pour anticiper ces “et si”, nous avons ajouté six caméras dédiées à toutes ces lignes de démarcation. Espérons que cela nous protégera – mais même les plans les mieux conçus peuvent mal tourner en raison d’obstacles inattendus, ruinant ce que vous espériez être un tir parfait.

Deux caméras ont été ajoutées pour filmer strictement la ligne de touche de chaque équipe. Cela fournira des réactions de banc et nous permettra de répondre plus rapidement aux observations que nous recevons hors antenne d’Erin Andrews et Tom Rinaldi.

Mieux encore, nous n’aurons pas besoin d’éloigner les caméras de l’action du jeu pour obtenir ces clichés.

Enfin, des caméras robotisées ont été installées sur les barres transversales de chaque poteau de but.

Ceux-ci suivront principalement les récepteurs de machines à sous, ceux qui s’alignent davantage vers le milieu du terrain. Parfois, cet angle peut offrir un regard unique sur les buts sur le terrain – à la fois réussis et manqués.

Il reste à voir si l’un de ces ajouts est pris en compte dans la couverture réelle du jeu. Mais la planification des “et si” est une grande partie du processus de réflexion du Super Bowl.

Vous avez toujours l’impression de jouer la défense – c’est juste la nature de la bête.

L’un de mes objectifs avant un Super Bowl est de retrouver la normalité au milieu du chaos. Comment pouvons-nous, en tant que groupe, maintenir un état d’esprit régulier tout en naviguant dans une semaine très irrégulière ?

Arriver en ville une semaine avant un match n’est pas une pratique courante. Aussi occupés que nous assistons aux entraînements d’équipe et que nous rencontrons des joueurs et des entraîneurs, le réalisateur Rich Russo et moi sommes également occupés par un flux constant de réunions avec la NFL, passant en revue le calendrier des jours de match avec un peigne fin.

Encore devant nous, il y a la répétition du vendredi au stade où toutes les activités de pré-coup de pied (pour les 40 minutes avant le coup d’envoi) sont répétées. Parmi ceux-ci figurent l’hymne national, le tirage au sort et les présentations d’équipe.

Nous sélectionnons toujours une équipe de football de lycée locale pour nous aider, non seulement en aidant avec les intros, mais en simulant un jeu pour aider Russo à obtenir des représentants avec son équipe de tournage. C’est toujours un grand frisson pour les enfants et une grande aide pour nous. Cette année, cette école est Desert Vista High School à Phoenix.

Lundi, avec le Super Bowl LVII dans notre rétroviseur, je reviendrai sur le déroulement du grand match. Pour l’instant, les “et si” vous attendent !

