Dans les communautés montagneuses isolées isolées par Hélène, les habitants se tournent vers le ciel pour obtenir de l’aide

RAMSEYTOWN, Caroline du Nord — Alors que l’hélicoptère Black Hawk descend lentement à Ramseytown, en Caroline du Nord, un panache de sable se lève. Lorsque la poussière retombe, la mer tentaculaire de pierres et de poutres métalliques tordues devient claire.

Plusieurs personnes se rassemblent près de l’église baptiste de Byrd’s Chapel, regardant les membres de la Garde nationale effectuer l’essentiel pour eux. Le talus boueux sur lequel ils se trouvent se jette dans la trouble rivière Cane qui les sépare de l’aide dont ils ont besoin.

La zone est méconnaissable par rapport à ce qu’elle était avant que l’ouragan Helene ne frappe l’ouest de la Caroline du Nord le mois dernier. Les images Google Street View prises en avril montrent un champ herbeux où se trouvent désormais les décombres, ainsi qu’un pont reliant la zone aux maisons et à l’église de l’autre côté du ruisseau.

Un homme de l’autre côté saute dans un bateau pneumatique et se tire avec une corde jaune tendue sur la rivière pour attraper les fournitures – c’est le seul moyen de traverser la rivière maintenant après l’effondrement du pont. Un camion rouge en grande partie immergé dans l’eau nous le rappelle.

« Avec les glissements de terrain, les destructions et tout le reste, la plupart des ponts le long de cette rivière ont été détruits », a déclaré sur place l’adjudant-chef 3 de la Garde nationale Jonathan Behuniak. « Il n’y a vraiment aucun accès depuis le monde extérieur. »

Les membres de la Garde nationale de tout le pays livrent des fournitures aux communautés montagnardes telles que Ramseytown, dans le comté de Yancey, qui sont encore difficiles à atteindre. Leurs diverses missions quotidiennes sont largement déterminées par les demandes locales. Les membres de la garde apprennent souvent leur prochaine mission tout en accomplissant leur tâche en cours. Deux journalistes d’Associated Press sont montés à bord d’un hélicoptère avec la Garde nationale mardi pour les accompagner lors d’une journée de livraisons dans les communautés montagneuses isolées de Caroline du Nord durement touchées par Hélène. Plus de 6 000 membres de la Garde ont été déployés dans tout le Sud-Est à la suite de l’accident d’Hélène.

Mais les priorités changent également à l’approche du froid. Alors que les produits de première nécessité comme la nourriture et l’eau sont toujours demandés, la Garde nationale est également invitée à apporter des fournitures pour aider pendant les mois d’automne et d’hiver.

Jerry Markland, un résident du comté d’Avery, a déjà traversé beaucoup de choses au cours de la dernière semaine et demie. Dans son travail d’infirmier diplômé, il a aidé d’innombrables patients alors que son hôpital n’avait ni électricité, ni eau, ni communications. Il a marché péniblement dans la boue jusqu’à la taille pour aider sa mère à se mettre en sécurité après qu’elle se soit blessée en essayant d’escalader des débris pour s’échapper de chez elle.

Il a également survécu à un glissement de terrain, qui s’est produit « comme une main poussant tous les arbres vers le bas de la colline », a-t-il déclaré.

« Vous n’oublierez jamais le bruit d’une avalanche de boue descendant le long de votre berge lorsque vous l’entendrez », a déclaré Markland.

Mais maintenant, il s’inquiète d’autre chose : le froid. Il a noté que les températures devraient baisser la semaine prochaine. Pour les familles qui ont tout perdu – depuis les rivières qui ont creusé des trous dans les maisons ou les ont emportées lors des inondations – le froid sera un nouveau fardeau, a déclaré Markland.

Lui et quelques autres membres de l’église chrétienne d’Elk Park ont ​​rencontré les membres de la Garde dans un champ adjacent après l’atterrissage de l’hélicoptère vers 11 heures pour le déchargement. La cargaison indispensable comprenait environ 6 000 $ d’équipement pour temps froid, de radiateurs, de réchauds de camping et d’autres équipements donnés par une entreprise de construction.

Depuis qu’Helene a frappé, l’église est devenue un centre de distribution de camions et de U-Hauls pour livrer des fournitures aux communautés locales, a déclaré Markland. Même si l’aide de la Garde nationale a été un atout majeur, a déclaré Markland, les églises locales ont assumé une grande partie du fardeau des secours dans la région.

Il y aura suffisamment de temps plus tard pour « pointer du doigt » la manière dont les agences gouvernementales ont réagi à la dévastation d’Hélène, a déclaré Alex Nelson. Mais pour le moment, il se concentre sur l’aide aux habitants de Banner Elk et des environs. Nelson, lui-même un sous-officier militaire à la retraite, a contribué à diriger les efforts de secours depuis l’aéroport d’Elk River depuis la semaine dernière, venant du comté de Yadkin et dormant dans sa voiture.

Lorsque l’hélicoptère de la Garde est arrivé à 13 h 06, l’aéroport était rempli de bénévoles organisant les marchandises et les chargeant dans d’énormes bacs qui servent de colis de soins communautaires. Les bénévoles conduisant des camions et des camionnettes livrent environ 100 sacs par jour. Plusieurs petits avions et hélicoptères pilotés par des locaux se sont également envolés pour déposer des marchandises vers les communautés dans le besoin.

L’effort bénévole de Banner Elk est un excellent exemple de « regarder l’Amérique se mettre au travail », a déclaré Nelson.

« Cette zone ici ne sera pas définie en se faisant claquer la bouche », a déclaré Nelson. « Cette zone sera définie par ce qu’ils ont fait après avoir reçu une gifle. »

À Ramseytown, où la Garde a ensuite atterri, les livraisons aériennes sont essentielles après qu’Hélène ait rendu inaccessibles la plupart des routes de montagne sinueuses.

L’un des autres moyens d’acheminer l’aide est la traction animale. C’est pourquoi Kelly Ryan et Racquel Starford sont venues de Virginie pour aider la communauté isolée avec leurs trois chevaux et un mulet. Les deux hommes s’attendent à rester dans la région pendant environ une semaine, a déclaré Starford, passant « autant d’heures sur le terrain que possible ».

« Nous essayons simplement d’aller là où l’aide est nécessaire en ce moment », a déclaré Starford.