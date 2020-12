À l’approche de mois d’isolement hivernal, les parents sont de plus en plus inquiets des effets sur le développement que la privation sociale continue a sur leurs très jeunes enfants.

Fini pour elle et pour de nombreux pairs, les dates de jeu, les cours de musique, les fêtes d’anniversaire, le hasard du bac à sable ou le survol côte à côte sur les balançoires adjacentes. De nombreuses familles ont sauté l’inscription à la garderie à l’automne, et d’autres ont retiré leurs enfants au milieu de la nouvelle flambée des cas de coronavirus.

«Les gens essaient de peser le pour et le contre de ce qui est pire: mettre votre enfant à risque de contracter Covid ou à risque de graves problèmes sociaux», a déclaré Suzanne Gendelman, dont la fille, Mila, âgée de 14 mois, passait régulièrement du temps au tapis avec Alice McGraw avant la pandémie.

«Ma fille a vu plus de girafes au zoo qu’elle n’en a vu d’autres enfants», a déclaré Mme Gendelman.

Il est trop tôt pour des recherches publiées sur les effets des verrouillages pandémiques sur les très jeunes enfants, mais les spécialistes du développement de l’enfance disent que la plupart des enfants vont probablement bien parce que leurs relations les plus importantes à cet âge sont avec leurs parents.

Pourtant, un nombre croissant d’études soulignent la valeur de l’interaction sociale pour le développement du cerveau. La recherche montre que les réseaux de neurones qui influencent le développement du langage et les capacités cognitives plus larges se construisent grâce à des échanges verbaux et physiques – du partage d’une balle aux échanges de sons et de phrases simples.

Ces interactions construisent «une structure et une connectivité dans le cerveau», a déclaré Kathryn Hirsh-Pasek, directrice du Laboratoire de langue infantile à l’Université Temple et chercheur principal à la Brookings Institution. «Ils semblent nourrir le cerveau.»

Le Dr Hirsh-Pasek a caractérisé l’environnement actuel comme une sorte d ‘«ouragan social» avec deux risques majeurs: les nourrissons et les tout-petits n’ont pas la possibilité d’interagir les uns avec les autres et, en même temps, ils captent les signaux de leurs parents que l’autre les gens peuvent représenter un danger.