Dans les communautés éloignées du Nord de l’Ontario, le changement climatique a mis le feu à la réconciliation

Cette chronique est l’opinion de Tom Kehoe, un entrepreneur à Thunder Bay, en Ontario, et un citoyen de la Métis Nation of Ontario. Pour plus d’informations sur la section Opinion de CBC, veuillez consulter la FAQ.

Pickle Lake, en Ontario, est l’endroit où la route se termine. Mettez n’importe quelle communauté au nord de là dans Google Maps et cela renvoie “Aucun itinéraire trouvé”. Vous êtes au terminus de l’autoroute 599 et au point le plus au nord du réseau routier provincial; à près de 300 kilomètres de l’endroit où vous avez quitté la Transcanadienne à Ignace. Il n’y a nulle part plus loin pour conduire.

Sauf un mois de l’année.

D’abord le muskeg gèle, puis les lacs et enfin les nombreuses rivières sans pont. À ce moment-là, la province donne le feu vert et les routes de glace s’ouvrent. Il commence par des charges légères et, en fonction des conditions météorologiques, augmente à mesure que la glace s’épaissit.

Les camions commencent à se mettre en scène à Pickle à l’avance. Charges approchant 100 000 livres de tout ce qui est trop lourd, trop volumineux ou trop volatil pour être transporté par avion pendant les 11 autres mois de l’année. Matériaux de construction, matériel médical, engins lourds, véhicules… la liste est trop longue pour être détaillée.

Le virage manqué vous laisse bloqué

Ce n’est vraiment pas un pays pour les vieillards. La conduite est éprouvante physiquement et mentalement. Des centaines de kilomètres d’épinette noire et de glace. La lumière du jour est primordiale. Aucune halte le long du parcours. La glace sera hachée très rapidement par les lourdes charges, ce qui en fera un tour éreintant. Un virage manqué vous laissera bloqué pendant des heures ou des jours.

La destination est l’une des dizaines de Premières nations éloignées. Communautés accessibles uniquement par avion. C’est la seule chance de se réapprovisionner et de reconstruire pour l’année à venir. Il n’y a pas de refaire. Tout ce qui est oublié ou non livrable devra attendre l’année prochaine.

Au moins c’est le plan. Ce plan devient cependant plus difficile.

Cette année, même avec les températures moyennes de février cinq degrés plus froid que la normale , les routes de glace n’ont été ouvertes que pendant environ trois semaines. Dans une année moyenne, ce sera encore plus court. Plus chaud que la moyenne, et ils peuvent ne pas s’ouvrir du tout. Les fournitures et matériaux essentiels devront attendre encore un an.

Nous n’entendons pas beaucoup parler de l’impact du changement climatique sur la réconciliation autochtone, mais l’impact est clair et potentiellement désastreux.

Considérez le cycle des incendies de forêt et des inondations qui se sont produits en Colombie-Britannique au cours de la dernière année. Des infrastructures modernes et sophistiquées brûlées ou emportées. Considérez ensuite le déploiement impressionnant de main-d’œuvre et de machines qui sont entrés en action pour remplacer et réparer les routes, les ponts et d’autres infrastructures essentielles, améliorant souvent l’itération précédente et la rendant plus résistante aux futures catastrophes.

Les Premières Nations éloignées connaissent exactement le même cycle de catastrophes, mais sont beaucoup plus vulnérables aux répercussions.

Les incendies ou les inondations exigent que des communautés entières soient évacuées et transportées à des centaines de kilomètres. C’est devenu une triste tradition annuelle pour de nombreuses communautés. Contraint de résider pendant des semaines dans une communauté inconnue et souvent hostile.

L’infrastructure elle-même est déjà plus vulnérable. Les routes de gravier et les pistes d’atterrissage sont plus susceptibles d’être emportées. Il n’y a pas d’égouts pluviaux pour détourner les eaux de crue. Vous êtes entouré par la forêt boréale et le risque d’incendie qui l’accompagne; renforcée par la chaleur et la sécheresse. Il y a peu ou pas de ponts sur les rivières dont les berges s’érodent rapidement.

Si vous avez la chance de vivre dans une communauté avec de l’eau propre, il y a une station d’épuration sans réserve. L’électricité provient d’une centrale électrique alimentée au diesel.

Ce qui nous ramène aux routes de glace. En cas de défaillance de l’une de ces infrastructures critiques, la réparation et le remplacement ne sont pas dans quelques jours. Pas même des semaines ou des mois. Il dépend d’un temps froid soutenu en février suivant. Ou le mois de février suivant. Il faudra peut-être des années avant que les fournitures et l’équipement nécessaires traversent le muskeg gelé.

Ainsi, dans ces communautés éloignées, le changement climatique a mis le feu à la réconciliation. Cela les a non seulement rendus plus vulnérables aux catastrophes naturelles, mais a accru la difficulté de les ramener ne serait-ce qu’à un état stable.

Déjà confrontés à de graves déficits en matière de soins de santé, de nutrition, d’éducation et d’eau potable, il existe une possibilité réelle que ces niveaux reculent si nous ne sommes pas en mesure de fournir de manière fiable les biens nécessaires via les routes de glace.

Le temps presse

Il faut demander aux communautés ce dont elles ont le plus besoin. Ils ont besoin d’être écoutés, même s’ils n’ont pas le plan approprié à exécuter. Découvrez ce qui est nécessaire, puis travaillez ensemble pour fournir les solutions.

Le temps presse. Bon nombre des exigences de base pour un bon rapprochement seront retardées d’un an ou plus si la fenêtre de la route de glace se raccourcit.

Certaines options deviendront tout simplement plus coûteuses car davantage de ressources sont nécessaires pour effectuer le même travail. Plus de camions, plus de chauffeurs entassés dans un laps de temps raccourci. Ou peut-être des hélicoptères militaires pour transporter des charges massives, car les pistes d’atterrissage en gravier ne sont pas en mesure d’accueillir des avions ou des jets plus gros.

D’autres projets vont être rendus définitivement impossibles. Il n’y aura tout simplement aucun moyen de transporter autant de produits que la plupart des endroits au Canada tiennent pour acquis.

Pour sortir d’un trou, il faut d’abord poser la pelle. Ces communautés sont déjà dans un trou, confrontées à des déficits dans à peu près toutes les nécessités de la vie. Le changement climatique creuse ce trou plus profondément chaque saison. La réconciliation est l’objectif, mais nous sommes sur le point de basculer vers un retour en arrière.

Il est temps de bouger ou de risquer que votre regret devienne irréparable et permanent. Il est temps d’écouter d’abord et ensuite d’agir. Rapidement. Ne vous attendez pas à ce que les réponses soient faciles, comprenez simplement que plus vous attendez, plus elles deviendront difficiles.