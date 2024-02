Dans les chaussures, un aperçu de la vie dynamique des femmes noires américaines – The Vacaville Reporter

Tia Madison présentera son one-woman show, “Brand New Shoes”, explorant la vie de femmes noires américaines influentes, dont l’icône des droits civiques Rosa Parks (ci-dessus), le 21 février à la distillerie de Napa Valley. (Photo contribuée/Tia Madison)

Tia Arline Madison a exploré la vie de femmes noires américaines dynamiques et, de l’avis de tous, reste en quête de sa propre identité dans le cadre de cette exploration.

À cette fin, elle relancera son émission solo primée, « Brand New Shoes », et présentera une fois de plus un aperçu de la vie de femmes noires américaines influentes, certaines mortes, d’autres vivantes, dans une production sponsorisée le 21 février. par la Société historique du comté de Napa.

L’heure du spectacle est 19h30 à la distillerie Napa Valley, 2485 Stockton St., à Napa. Les portes ouvrent à 18 h 45. Les billets varient de 15 $ à 35 $ et les bénéfices seront reversés à la Société historique et au Comité d’histoire des Noirs.

Portant différentes chaussures – symboles d’informations sur l’âge, le statut social, le niveau de revenu et les goûts de ceux qui les portent – ​​Madison offrira, dans ses costumes et son effet dramatique, des impressions de huit femmes, de leurs réalisations et de leurs échecs.

Parmi eux figurent Maya Angelou, mémoriste, poète, militante des droits civiques, auteure et première réalisatrice noire d’Hollywood ; et Rosa Parks, une militante des droits civiques surtout connue pour avoir refusé de céder son siège d’autobus à un homme blanc, son arrestation, sa détention et sa condamnation ultérieures, catalysant le boycott prévu des communautés noires, dirigé par le révérend Martin Luther King. Jr., du système de bus de Montgomery, en Alabama, au milieu des années 1950.

Madison, professeur d’études en communication au Napa Valley College, se glissera également dans la peau de Mary McLeod Bethune, éducatrice, philanthrope, militante humanitaire et des droits civiques ; et Marian Anderson, la contralto qui a interprété un large éventail de musiques, de l’opéra aux spirituals, connue pour une représentation légendaire le 9 avril 1939 au Lincoln Memorial et comme le premier Noir américain à se produire au Metropolitan Opera de New York.

D’autres femmes, dans d’autres chaussures, incluent Oprah Winfrey, le magnat milliardaire des médias, animatrice de talk-show, actrice nominée aux Oscars, productrice, philanthrope, ancienne Miss Black Tennessee, mieux connue comme animatrice de « The Oprah Winfrey Show », diffusé pendant 25 saisons. ; et l’ancienne première dame Michelle Obama, avocate, défenseure de la sensibilisation à la pauvreté, de l’éducation, de la nutrition, de l’activité physique et d’une alimentation saine, mieux connue comme la première femme noire à occuper le poste de première dame des États-Unis.

D’autres encore dans l’opus historique de Madison sont Katherine Dunham, qui a révolutionné la danse américaine dans les années 1930, en exploitant les racines de la danse et des rituels noirs, leurs styles de mouvement et leurs thèmes, dans ses ballets ; et Dorothy Dandridge, une actrice et chanteuse américaine profondément talentueuse mais troublée, première femme noire à être nominée pour l’Oscar de la meilleure actrice (« Carmen Jones », 1954) décédée le 8 septembre 1965 des suites d’une overdose. des médicaments utilisés pour traiter la dépression psychiatrique, selon le coroner de Los Angeles.

Le spectacle de Madison, précédemment présenté dans le comté de Solano, a lieu dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs aux États-Unis, un moment pour honorer les triomphes, les luttes et les contributions des Noirs américains, en plus des événements importants de l’histoire de la diaspora africaine.

SI VOUS ALLEZ

Quoi: La pièce solo de Tia Madison, « Brand New Shoes », présentée par la Napa County Historical Society

Quand: 19h30 le 21 février (ouverture des portes à 18h45)

Où: Distillerie Napa Valley, 2485, rue Stockton.

Des billets: 15 $ étudiants, 30 $ membres, 35 $ général

En ligne: napahistory.org/event/brandnewshoes