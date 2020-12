Cette hostilité est l’un des plus gros obstacles au plan du gouvernement annoncé à l’automne de procéder à la fermeture du camp dans le cadre d’un programme de «retour sûr et volontaire». Le Premier ministre Mustafa al-Kadhimi a fait de la fermeture des camps l’une de ses grandes promesses.

Plus de trois ans après l’expulsion de l’État islamique de son territoire en Irak, au moins 1 million de civils sunnites, pour la plupart, restent déplacés et les communautés dont ils proviennent sont divisées, les cicatrices psychologiques de la guerre sont souvent aussi fraîches que celles laissées dans le pays. les façades de Dujail sont gravées. . Il n’existe pas de réponse unique quant à la manière de reconstruire la société.

Les organisations d’aide humanitaire préviennent que si les camps sont fermés, des dizaines de milliers de personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, risquent le sans-abrisme ou de violentes représailles de la part de miliciens chiites et même de leurs propres tribus et parents pour leur affiliation présumée à l’État islamique. Ces familles ont été exilées et privées de leurs droits fondamentaux, et leur jeune génération risque maintenant de grandir en tant que sous-classe encline au recrutement dans une nouvelle vague d’extrémisme.