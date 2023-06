Dans les boîtes de photos de maman, j’ai trouvé des souvenirs heureux – et un chemin à travers mon chagrin

Cet article à la première personne est écrit par Kevin McGowan, qui vit à Ottawa. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la FAQ.

Est-ce un tiare sur sa tête? Es-tu blague?

Telle a été ma réaction en trouvant des photos du bal du lycée de maman, vers 1960. Elle gardait toujours ses cheveux courts, s’habillait simplement et n’aimait pas beaucoup de bijoux flashy ou quoi que ce soit de créateur. Pourtant, la voici, arborant un immense sourire, une magnifique robe de bal blanche (avec un corsage) et un diadème brillant sur sa coiffure fraîchement sortie du salon.

Je n’avais jamais vu cette photo, glissée dans une boîte de photos fanées, de lettres et de bric-à-brac que ma grand-mère gardait depuis des décennies. Ma grand-mère est décédée en 2011 et maman a hérité de ses archives semi-organisées.

Je ne sais pas si maman est déjà passée par là, pour être honnête. Ce n’est pas facile de fouiller dans les affaires de ta mère quand elle est décédée.

Je devrais le savoir, car l’histoire se répète et je parcours ces cases après le décès de ma mère en juin 2021.

McGowan brandit une photographie déterrée dans les coffres aux trésors de sa mère. Il avait huit ans lorsqu’il a pris la photo de sa mère regardant au coin de leur maison à Sarnia, en Ontario. Cette photo a été prise du même endroit sur le canapé dans la même pièce. (Kevin McGowan)

Cela fait deux ans qu’elle nous a quittés et je me sens seulement maintenant assez fort pour fouiller dans ces photos et en savoir plus sur qui elle était. Les quatre dernières années de sa vie ont été incroyablement difficiles car elle est devenue plus malade à cause d’une maladie qui n’a jamais été complètement diagnostiquée. Malheureusement, c’est ce moment qui me vient à l’esprit en premier quand je pense à elle.

Ce n’est que récemment que j’ai eu les moyens de commencer à rechercher des souvenirs plus heureux d’époques plus heureuses.

‘Vous devriez arriver ici rapidement’

Si vous avez reçu l’appel, vous savez exactement de quoi je parle.

Mon père : « Maman est dans une ambulance, ça s’annonce mal, tu devrais venir vite. »

Moi, paniqué : « Elle allait bien hier, on a plaisanté sur son vieux mixeur qui prenait feu. »

Papa: « Viens vite. »

Pour moi, le choc a été suivi d’une route de 800 kilomètres jusqu’à Sarnia, en Ontario. Au moment où je suis arrivé, elle se remettait, se remettant d’une expérience de mort imminente.

Ce premier appel a été brutal, effrayant. Mais ces appels continuaient à arriver. Pendant quatre ans, toutes les cinq ou six semaines, un autre appel. « Elle est encore dans une ambulance. » Une autre expérience de mort imminente, suivie d’une récupération légèrement plus lente.

McGowan prend la pose sur cette photo avec sa mère, Sharron McGowan, prise en juillet 2014 pour célébrer son 50e anniversaire de mariage avec son mari, Tony. (Soumis par Kevin McGowan)

Les séjours à l’hôpital s’allongent, de quelques jours à quelques mois. Toute notre existence en tant que famille a été définie par des visites chez le médecin, des deuxièmes et troisièmes avis, des thérapeutes et des infirmières, comparant et contrastant des rapports médicaux. Ses séjours à la maison étaient brefs. Elle sortirait de l’hôpital mais après quelques jours, elle serait de retour dans l’ambulance.

COVID-19 a ajouté plus de complications et nous n’avons même pas pu lui rendre visite. Frustrée et en colère, elle a refusé les appels téléphoniques, se repliant de plus en plus sur elle-même.

Finalement, après tous les hôpitaux et les rebondissements déroutants, son corps n’en pouvait plus. Elle a accepté d’aller en soins palliatifs. Ce n’est qu’alors que nous avons pu lui rendre visite quotidiennement.

Après quatre jours, elle a été transférée dans une chambre simple. Elle ne pouvait plus communiquer avec nous. J’ai appelé ses frères de son chevet pour qu’ils puissent faire leurs adieux. Mon père, mon frère et moi nous sommes assis tranquillement avec elle lorsqu’elle est décédée. Elle avait 78 ans.

Une famille sous le choc

Je ne peux pas commencer à décrire les niveaux de traumatisme qu’une longue maladie comme celle-ci a sur toute la famille. Les médecins et le personnel de l’hôpital ont déclaré qu' »ils voient rarement une famille aussi dévouée » à lui procurer les bons soins. Nous y étions autant que nous le pouvions, et cela n’a fait que rendre le traumatisme encore plus profond. Le combat était impossible à gagner.

Deux ans plus tard, le traumatisme commence à se dissiper.

Pendant des mois, chaque fois que quelqu’un mentionnait son nom ou partageait une anecdote, tout ce que je pouvais voir dans mon esprit était des chambres d’hôpital, des ambulances et ses larmes alors qu’elle admettait sa défaite de manière inhabituelle. J’ai fermé les yeux pour dormir la nuit et j’ai vu son visage, aigre de douleur. « Souviens-toi des bons moments », disaient des gens bien intentionnés, mais ces platitudes ne faisaient qu’aggraver l’agonie.

Tous ces bons souvenirs sont maintenant au passé. Toutes ses pensées étaient traumatisantes. Je ne pouvais même pas regarder les photos.

Finalement, j’ai commencé à fouiller dans les archives familiales. J’ai commencé à me souvenir de nos bons moments, mais aussi à être témoin de souvenirs dont je n’avais jamais entendu parler. Pour la première fois depuis des lustres, les pensées de ma mère m’ont fait sourire, accompagné d’un autre type de larmes.

McGowan a trouvé des conteneurs de diapositives et une mini-visionneuse parmi les trésors cachés dans des boîtes par sa mère, ses grands-parents et ses arrière-grands-parents. (Kevin McGowan)

À l’intérieur des boîtes et des albums – dont beaucoup de mes grands-parents et arrière-grands-parents, stockés pendant des décennies – j’ai découvert plus de souvenirs.

Nous avons trouvé un enregistrement audio du mariage de mes parents que même papa ne se souvenait pas avoir. Boîtes de diapositives mettant en vedette des vacances et des fêtes. Tant d’événements et de célébrations et de chiens et de promenades, et, oh tant de sourires. J’ai enfin pu commencer à voir plus loin dans le temps, avant qu’elle ne tombe malade.

Elle ne peut pas partager les histoires avec moi de la même manière qu’avant, mais plus je vois ses souvenirs sur papier, plus je comprends mieux qui elle était avant d’avoir des enfants, avant de se marier, avant tout ce que je savais.

Le don de ces photos et lettres me permet d’explorer les souvenirs qu’elle avait mais qu’elle n’a pas pensé à partager, et me donne l’opportunité de continuer à en apprendre davantage sur elle, même sans que sa voix raconte les histoires.

