Dans les Appalaches, une course pour préserver la pratique de la phytothérapie

Partie de la Numéro de mai 2022 de Le point culminantnotre maison pour des histoires ambitieuses qui expliquent notre monde.

Andrew Bentley s’est arrêté au pied d’une pruche lors d’une récente randonnée dans la gorge de la rivière Rouge, à une heure à l’est de Lexington, dans le Kentucky, dans la forêt nationale de Daniel Boone. Il passa ses doigts sur un tapis spongieux de mousse de cerf pâle avec tendresse, comme s’il saluait un vieil ami. Un instant plus tard, il s’arrêta de nouveau. « Pipsissewa ! s’exclama-t-il en désignant une récolte de minuscules fleurs en forme d’étoile qui sortaient de terre. “Vous ne verriez jamais cela dans un magasin d’herbes aromatiques.”

Bentley a 45 ans, une barbe grise touffue et un air calme et philosophique. Herboriste des Appalaches de quatrième génération qui tire presque toutes ses teintures médicinales de ces bois, il n’est pas étranger au plein air. Il a grandi dans le comté voisin de Lee (population : 7 395 habitants) et, enfant, il parcourait souvent les collines denses et vallonnées avec ses trois frères. “De temps en temps, vous tombiez sur le patch de marijuana de quelqu’un et ils vous tiraient dessus”, a-t-il dit en riant. « C’est un endroit sans loi. Beaucoup de liberté. »

C’était au début du printemps et les feuilles n’étaient pas toutes arrivées, mais cela n’a pas empêché Bentley de signaler des brins de lichen à barbe, ainsi que de l’herbe à bijoux et des aiguilles de pin, qu’il aime faire bouillir comme décongestionnant. Des familles avec des enfants et des chiens le croisaient sur le sentier, mais son attention était entièrement fixée sur la mousse, les fougères, les violettes et le sol. De temps en temps, il plaçait ses mains sur un tronc d’arbre et attendait, écoutant.

Bentley n’est pas médecin. Mais avec environ 30 ans en tant qu’herboriste pratiquant à son actif (il a commencé à soigner les gens alors qu’il n’avait que 16 ans), il a attiré un public de personnes qui se tournent vers ses remèdes à base de plantes, dans l’espoir de soulager la douleur chronique, l’hypertension artérielle, anxiété et dépression. Si cela semble farfelu, considérez qu’environ un tiers de tous les médicaments proviennent de plantes et que des supermarchés tels que Whole Foods proposent désormais du sirop de sureau (un supposé stimulant immunitaire) et du thé au gingembre (une aide à la digestion) aux côtés du Tylenol et du Pepto Bismol. .

La médecine populaire a longtemps été regroupée dans la catégorie de la superstition – équivalente à la guérison par la foi et aux bougies de prière – mais l’élargissement du public a facilité le développement de pratiques à base de plantes comme celle de Bentley.

“Jusqu’aux années 90, la pratique de la phytothérapie était une zone grise légalement”, a expliqué Bentley. Cela a changé en 1994, lorsque la loi fédérale sur la santé et l’éducation en matière de suppléments diététiques a placé les herbes dans une catégorie distincte des médicaments, créant un cadre réglementaire pour elles sous la Food and Drug Administration et ouvrant ainsi la voie à l’essor de l’industrie moderne des suppléments à base de plantes. La législation a stimulé les essais cliniques d’herbes comme le millepertuis, le ginkgo biloba et l’ail, et a normalisé l’utilisation des plantes dans le bien-être, mais elle a également préoccupé les experts de la santé, qui soutiennent que la réglementation de l’industrie est laxiste. Par exemple, en 2015, le procureur général de l’État de New York a accusé quatre marques de suppléments à base de plantes d’avoir mal étiqueté des produits comme contenant des herbes alors que les tests ont montré qu’ils n’en contenaient aucune.

La pratique de l’herboristerie est ici plus simple. Lorsque Bentley a ouvert son cabinet à Lexington en 2000, il a été surpris par le nombre de clients qui se souvenaient avec émotion avoir vu des herbes chez eux. “Je n’arrêtais pas d’entendre, ‘Ma grand-mère a utilisé ce truc, mais elle n’a enseigné à personne avant de mourir.” Les résidents qui avaient grandi dans les régions rurales de l’est du Kentucky, comme lui, ne considéraient pas les traitements à base de plantes comme une nouveauté, mais comme quelque chose de tout à fait familier.

Le président Lyndon B. Johnson a un jour qualifié les lointaines montagnes des Appalaches de « région à part ». La vie ici a eu une façon d’échapper au courant dominant. La pauvreté dans certaines régions atteint 40 % de la population, selon des données récentes. Stéréotypes grossiers des habitants des Appalaches (voir : Délivrance) dominent la compréhension qu’ont de nombreux Américains de cette grande partie du pays, et ces préjugés ont été difficiles à inverser. Ces montagnes, cependant, ont joué un rôle déterminant dans l’approvisionnement de la nation en ressources allant du bois et du charbon au tabac et, à un moment donné, à la marijuana.

Le ginseng américain est une autre de ces ressources. Dans les années 1700, le stimulant naturel, qui pousse à l’état sauvage dans ces montagnes, est entré dans l’histoire comme l’un des premiers produits américains exportés vers la Chine, où il reste très recherché aujourd’hui (à un taux allant de 500 à 1 000 dollars la livre, il est également l’herbe des Appalaches la plus lucrative).

Mary Hufford, professeure invitée d’études folkloriques à l’Ohio State University, a expliqué que le ginseng était souvent une source de revenus fiable pour les Appalaches. “En période de crise, ils sortaient leurs truelles et extrayaient du ginseng.” Cela a aidé les mineurs de charbon à rester à flot pendant les périodes de grève, et les acheteurs de ginseng faisaient la queue, prêts à payer comptant pour les racines fraîchement creusées.

Dans le même temps, a déclaré Hufford, un code d’éthique tacite a aidé à prévenir la surexploitation du ginseng. Étant donné que la plante met jusqu’à huit ans pour atteindre sa maturité, les butineuses veillent à en laisser plus qu’elles n’en prennent. Hufford se souvient avoir parlé à Dennis Dickens, un habitant de Big Coal River, en Virginie-Occidentale, âgé de 90 ans, qui avait l’habitude de couper les jeunes tiges sans baies pour garder les plantes cachées des creuseurs impatients.

Au cours des dernières décennies, l’effondrement d’industries telles que le charbon et le tabac a conduit au braconnage. Des plaques entières de ginseng sont arrachées du sol pour gagner rapidement de l’argent. Le vol est devenu si problématique pour les agriculteurs forestiers que beaucoup ont installé des caméras de sécurité uniquement pour protéger leurs cultures.

Katie Commender, experte en agroforesterie et directrice du Appalachian Harvest Herb Hub, a grandi autour de ces remèdes maison. Elle passait les week-ends avec ses grands-parents à Blackwater, en Virginie, à cueillir des herbes médicinales sur le terrain. “Ils ne sont jamais allés chez le médecin”, a-t-elle déclaré, se tournant plutôt, comme beaucoup le font depuis des générations, vers leur vaste arrière-cour. Les forêts mésophytes mixtes des Appalaches sont l’une des régions les plus riches en biodiversité d’Amérique, produisant des dizaines de plantes qui ne poussent tout simplement nulle part ailleurs. Pas seulement le ginseng, mais aussi l’actée à grappes noires, l’hydraste du Canada et l’orme glissant – des centrales botaniques disponibles gratuitement pour tous ceux qui habitent ces montagnes.

De nos jours, de moins en moins de gens le font. Dans les années 1950 et 1960, environ 7 millions d’Appalaches ont quitté les montagnes pour les États du nord comme le Michigan et l’Ohio à la recherche d’emplois en usine. Aujourd’hui, les anciennes générations de pêcheurs commerciaux ont du mal à trouver des apprentis pour reprendre le métier. “C’est un travail éreintant”, a admis Commender, notant que les cueilleurs sauvages doivent souvent transporter des sacs de 50 livres à travers les bois pendant des jours à la fois pour trouver suffisamment d’herbes pour réaliser un profit. « Il n’y a plus autant de gens qui veulent faire ce travail. Vous pouvez gagner plus chez Walmart.

Commender développe actuellement un programme pilote, lancé cet automne à Duffield, en Virginie, pour former de nouvelles générations de cueilleurs d’herbes sauvages. L’objectif, a-t-elle déclaré, est de “créer une économie plus robuste” qui relie les fabricants en gros aux cueilleurs qui connaissent bien la durabilité. Cela garantira que l’approvisionnement limité de la forêt ne s’épuise pas et, espérons-le, conservera intacte cette pratique séculaire pour les générations futures.

À l’heure actuelle, la culture semble particulièrement réceptive aux guérisseurs comme Bentley. Des bains sonores aux œufs de yoni en passant par les lattes au curcuma, les Américains ont adopté des pratiques alternatives en tandem avec la médecine conventionnelle, et les herbes ne font pas exception. Les ventes de suppléments aux herbes ont connu une croissance à deux chiffres en 2020, selon le Journal des affaires nutritionnelleset la pandémie a fait monter en flèche la demande de plantes comme l’échinacée (censée stimuler la fonction immunitaire) et le sureau (un remède populaire contre la grippe).

Rebecca Linger, co-auteur de Guide de la toxicologie de certaines plantes et herbes médicinales de l’est de l’Amérique du Nord, a passé sept ans à rechercher la science derrière les plantes médicinales des Appalaches. Certaines allégations médicinales, a-t-elle dit, se sont avérées exactes. Dans son livre, elle cite l’herbe joe-pye, traditionnellement ingérée sous forme de thé pour soulager les calculs biliaires, comme exemple d’une plante dont les propriétés médicinales “sont confirmées lorsque vous regardez la chimie”.

“Naturel”, cependant, n’est pas nécessairement sûr, a-t-elle averti. « Le marché de la médecine naturelle a vraiment explosé ces dernières années. Les gens veulent se faire plaisir naturellement, alors ils achètent beaucoup de produits du rayon herbes sans savoir comment ils fonctionnent.

Le boneset aux herbes, par exemple, est souvent utilisé comme antipyrétique. Mais lorsqu’ils sont mélangés avec du Tylenol, les composés du boneset, connus sous le nom de pyrrolizidines, peuvent réagir avec le Tylenol et causer de graves dommages au foie. Les herbes sédatives sont un autre danger : pour une personne souffrant d’hypotension artérielle, mélanger ces herbes avec le mauvais médicament pourrait entraîner une baisse excessive de la tension artérielle.

Linger a récemment commencé un cours sur la médecine populaire à l’Université de Charleston, en Virginie-Occidentale, où elle enseigne, afin que ses étudiants apprennent à gérer les cas dans lesquels les patients ont mélangé et assorti des produits naturels avec leurs médicaments. « Les pharmaciens et les médecins finissent par dire qu’il ne faut pas prendre de plantes médicinales. Ce n’est pas parce qu’ils pensent qu’ils ne fonctionnent pas, c’est parce qu’ils ne les comprennent pas.

Les experts de la santé avertissent également que ces suppléments n’ont tout simplement pas « reçu le même examen scientifique ».

Dans les poches des Appalaches, comprendre les herbes était souvent aussi simple que de sortir. Un chemin direct vers la forêt signifiait un accès constant non seulement aux herbes, mais à toutes sortes de provisions : fruits, légumes, miel et gibier. Au fur et à mesure que ces pratiques – faire bouillir la racine de ginseng, cueillir des fleurs de camomille – se sont raffinées au fil des ans, elles sont devenues une partie du folklore. (Des textes comme celui de Linger peuvent offrir une compréhension plus profonde de la chimie derrière les plantes médicinales, mais ces données sont renforcées par des siècles d’expérience vécue.)

La prise de conscience de certaines plantes et de leur fonctionnement ne peut être apprise que par une observation attentive de la terre sur plusieurs générations, a expliqué Hufford. “Lorsque vous avez un cycle qui dépasse la durée de vies humaines individuelles, il est si important que les familles préservent les connaissances.”

Les Appalaches comptent parmi les plus anciennes montagnes du monde, il va donc de soi que les peuples autochtones ont été les premiers à synthétiser les connaissances sur les plantes indigènes de la région. Cependant, en raison du retrait forcé des tribus Cherokee, Chickasaw et Shawnee au début des années 1800, les preuves de leur participation à la médecine des plantes des Appalaches sont étonnamment absentes. “Il y a un trou historique”, a déclaré Hufford.

Ce qui est resté, pour le meilleur ou pour le pire, ce sont les liens profonds que les Appalaches ont tissés avec cette écologie. Les herboristes agissent souvent comme un intermédiaire, reliant les plantes aux résidents qui en dépendent. Bentley, qui a hérité son savoir-faire à base de plantes de son père et de son grand-père, a déclaré qu’il n’était que trop conscient de l’importance de transmettre cette tradition. Cette année, il a lancé un programme de formation d’herboriste d’un an qui comprend quatre promenades guidées avec les herbes dans la forêt; il propose également des webinaires par le biais de l’American Herbalists Guild).

“Pendant la majeure partie de l’histoire, les connaissances sur la phytothérapie ont été transmises oralement”, a-t-il déclaré. “La narration a toujours fait partie de cela, et l’est toujours.” Souvent, lorsqu’il guide les élèves à travers les bosquets de caryers et de pins, il inclura un élément narratif pour rendre une herbe particulière plus intéressante : « Comme la façon dont Achille a utilisé l’achillée millefeuille pour soigner les blessures dans l’Iliade », a-t-il dit. Des détails comme ceux-ci illustrent à quoi sert une plante et établissent également depuis combien de temps ces pratiques existent. “Les récits”, a-t-il dit, “restent avec les gens.”

Alex Schechter est un écrivain basé à Los Angeles qui se concentre sur le monde naturel. Son travail a été publié dans National Geographic, Monocle, le New York Times et Lonely Planet.