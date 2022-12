Dans les Appalaches, Margo Miller dirige depuis “un lieu de joie courageuse”

Mme Miller a déclaré que ses expériences avec le racisme n’étaient pas les mêmes aujourd’hui. “Je suis actuellement entourée d’une communauté de gens de justice sociale qui sont tous soucieux d’équité, d’inclusion et de pratiques antiracistes”, a-t-elle déclaré. « J’ai de la chance et je n’ai pas la même expérience que d’autres sœurs qui travaillent principalement pour des conseils blancs et des administrateurs. Beaucoup d’entre eux ont des batailles difficiles.

Les Afro-Américains représentent environ 10% de la population des Appalaches, tandis que ceux qui s’identifient comme hispaniques ou latinos représentent 5,6% de la population, un nombre en augmentation, selon la Commission régionale des Appalaches. Pourtant, selon les sociologues et les historiens, les Noirs et les Latinos ayant des racines dans les Appalaches ont un lien profond avec la région et leur riche histoire devrait être étudiée et appréciée. Des gens comme Mme Miller, qui sont liés à l’histoire de la région, contribuent à cet effort, ont-ils déclaré.

“Vous entendez des histoires sur les mines de charbon ou vous entendrez parler de bonnes relations raciales ici parce qu’il n’y avait pas beaucoup de Noirs ici, mais ces histoires sont déformées”, a déclaré le Dr El-Amin, de l’Université de Virginie-Occidentale. «Les Noirs ont toujours été dans la région. Depuis l’esclavage.

Le fonds que dirige Mme Miller soutient tous les Appalaches, sans distinction de race, de sexe, de sexualité ou d’autres identités, mais sous sa direction, qui a débuté en 2011, les Appalaches minoritaires disent qu’ils se sont sentis plus inclus. Pour eux, le simple fait de voir une femme noire engagée dans la croissance et le développement de la région est un réconfort et une source d’encouragement.

Richard Graves, un artiste d’Abingdon, en Virginie, récipiendaire en 2021 de 5 000 $ du programme de bourses du fonds communautaire, a déclaré que l’argent lui avait permis de trouver une stabilité au cours de la première année où il a travaillé comme artiste à plein temps. La fondation a donné un total de 80 000 $ à des boursiers comme M. Graves. Mais encore plus précieux que le soutien financier, a-t-il dit, était le soutien communautaire qui accompagnait l’appartenance au réseau du fonds.

“En raison de la façon dont ces communautés rurales sont cloisonnées et empochées, faire du travail communautaire ensemble peut être difficile”, a-t-il déclaré. “Cela m’a donné des visages et des noms de personnes dans toute la région. Nous nous sommes rencontrés sur Zoom toutes les deux semaines et continuons à rester en contact.

Renforcer la communauté et rassembler les gens est l’une des plus grandes qualités de Mme Miller, selon plusieurs organisateurs et bénéficiaires du fonds de l’organisation.