Dans les Alpes suisses, certains se demandent ce que peut signifier un avenir sans neige

Les événements sportifs ont également souffert. Dans les Alpes allemandes, la Coupe du monde de ski alpin a annulé certaines épreuves car des pluies hivernales inhabituelles avaient détruit les pistes de ski préparées.

Dans le village bavarois de Ruhpolding, le directeur du tourisme, Gregor Matjan, a aidé la ville à sauver sa longue tradition de Coupe du monde de biathlon, une course mêlant ski de fond et tir à la carabine.

Cette année, les participants au biathlon ont glissé dans la boue pour regarder les concurrents filer le long d’une piste faite de «neige cultivée» – de la neige stockée et tassée de l’hiver précédent et recouverte d’une bâche réfléchissante. Parce que les piles couvertes ne nécessitent pas d’électricité pour le refroidissement, a-t-il dit, c’est une option relativement respectueuse de l’environnement.

“Cette année a été vraiment exceptionnelle, mais nous savons qu’en raison du changement climatique, des années comme celle-ci viendront plus souvent”, a-t-il déclaré. “Nous devons donc trouver des moyens de faire face à l’impact économique.”

Certains, comme Thomas Schmid à Sattel, ont ouvert des entreprises qui embrassent le changement à venir.

M. Schmid, un gestionnaire d’actifs professionnel, a vendu le troupeau de bovins alpins traditionnels de son père et a acheté des chèvres, choquant certains de ses voisins. Mais les chèvres, dit-il, avec leurs petits sabots et leur poids plus léger, causent moins de dégâts à la végétation alpine plus exposée sans couverture de neige hivernale. Et les chèvres résistent mieux aux variations de température que les vaches.

Lui et ses sœurs ont maintenant ouvert un restaurant et une boutique, Blüemlisberg, et expérimentent la fabrication de chocolats au lait de chèvre et de glaces. Ils invitent les enfants des touristes à venir jouer avec les chèvres, et les randonneurs à terminer les randonnées en montagne dans leur restaurant avec une fondue au fromage de chèvre.

“Je viens d’ici – ça me fait mal aussi de penser que nous ne pouvons plus skier ici”, a déclaré M. Schmid. «Mais les gens commencent à accepter cela. Le climat change. Nous devons donc le faire aussi.