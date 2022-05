Dans les Alpes roumaines de Transylvanie, découvrez les bisons en safari

Il y avait beaucoup de scepticisme local lorsque le programme de réensauvagement est arrivé ici en 2014, a déclaré Matei. Mais l’opinion a changé une fois que le projet d’écotourisme a commencé quelques années plus tard. “Nous avons relâché ces bisons dans la nature, et les habitants les ont acceptés de vivre sur leurs terres, et maintenant nous devons leur rendre quelque chose”, a déclaré Matei, expliquant que chaque aspect de notre voyage, des repas aux transports en passant par la location familiale. hors de la maison d’hôtes, serait géré par les villageois.

Matei est parti pour la soirée, et peu de temps après, un couple d’âge moyen est arrivé, tirant des plats en céramique emballés dans du papier d’aluminium de leur voiture. Nous nous sommes assis à une longue table en bois dans la cour alors qu’ils dévoilaient une tartinade fumante de viande grillée, de fromage local, de tomates au vinaigre et d’une délicieuse spécialité locale semblable à la soupe aux boulettes de matzo. Avant de commencer, ils ont insisté pour que nous prenions des photos de leur eau-de-vie de prune maison, puis ont attendu avec impatience que nous signalions notre plaisir, une procédure pas désagréable qui se répéterait à pratiquement tous les repas que nous prenions dans la campagne roumaine.

Tôt le lendemain matin, Matei et un chauffeur sont venus nous chercher dans une énorme camionnette en mauvais état et nous nous sommes rendus au camp de base, une ferme idyllique à flanc de colline parsemée de pommiers en fleurs et de tentes de camping, où nous avons été accueillis par environ 100 moutons et une poignée de chiens de berger enthousiastes. Nous avons déposé nos sacs pendant que Matei bavardait avec le berger, un jeune fumeur de chaîne à l’air dur en cuissardes appuyé sur une canne en bois. Puis nous nous sommes dirigés vers les montagnes.

La forêt s’est refermée autour de nous, immenses hêtres et pins, dont beaucoup sont centenaires. Les Carpates englobent la plus grande zone de forêt ininterrompue du continent, ainsi que les plus fortes concentrations d’ours bruns, de loups et de lynx et plus d’un tiers de toutes les espèces végétales européennes.

Pendant des milliers d’années, le bison d’Europe, un proche parent du bison d’Amérique, a parcouru ces montagnes – une partie d’un habitat qui s’étendait du sud de la France à la Volga et au Caucase. Son ancêtre, le bison des steppes, apparaît dans des peintures rupestres datant de plus de 35 000 ans.

Au fur et à mesure que les populations humaines se développaient et abattaient les forêts, l’aire de répartition du bison diminuait et, au tournant du siècle, il avait été chassé jusqu’à la quasi-extinction. Le dernier bison sauvage d’Europe a été tué par des braconniers dans le Caucase russe en 1927. À ce moment-là, il en restait moins de 50, tous détenus dans des zoos. Des projets visant à sauver les bisons ont commencé presque immédiatement en Allemagne et en Pologne, où la première réintroduction de bisons a eu lieu dans la forêt de Białowieża en 1952. Les programmes d’élevage et de réintroduction se sont poursuivis tout au long du siècle et, en 2010, il y avait plus de 2 000 bisons libres. – bisons errants en Europe.