Dans les Alpes, le changement climatique rend les chèvres plutôt nocturnes

Une journée dans la vie d’une chèvre dans les Alpes est peut-être aussi idyllique qu’elle en a l’air. Réveillez-vous quand le soleil se lève. Mangez de l’herbe et des fleurs sauvages. Repos. Dormez au coucher du soleil, en haut de la montagne, parmi les rochers protecteurs.

Depuis des milliers d’années, c’est plus ou moins la vie des bouquetins des Alpes, une sorte de chèvre de montagne des Alpes européennes aux cornes presque comiquement grandes.

Mais la vie de ces chèvres, aussi pittoresque soit-elle autrefois, change rapidement. Alors que nos voitures et nos usines continuent de réchauffer la Terre avec une couverture de gaz à effet de serre, les bouquetins des Alpes deviennent de plus en plus nocturnes, nouvelle recherche dans le Actes de la Royal Society B a trouvé. Suite à un temps exceptionnellement chaud, ces chèvres changent de routine et passent plus de temps à se nourrir la nuit, selon l’étude menée par l’Université de Sassari et l’Université de Ferrare en Italie.

“Les bouquetins font face à des températures plus chaudes en devenant plus nocturnes”, ont écrit les auteurs. (Les Alpes devraient être plusieurs degrés plus chauden moyenne, à la fin du siècle, par rapport à la fin du 20e siècle.)

En se transformant en oiseau de nuit (ou en chèvre de nuit), ces animaux s’adaptent, en un sens, à la vie sur une planète plus chaude. Mais de tels changements ont probablement des conséquences troublantes. D’une part, les loups – le principal prédateur des bouquetins dans cette région, disent les auteurs – chassent généralement sous le couvert de l’obscurité. De plus, ces chèvres ne voient pas bien dans le noir et vivent dans des terrains très dangereux.

Cette recherche n’est qu’un exemple de la façon dont les humains modifient la vie quotidienne des animaux, les rendant ainsi souvent plus nocturnes. Une étude de 2018dirigé par l’Université de Californie à Berkeley, a découvert qu’une série d’activités humaines, telles que la randonnée ou la chasse, incitent les mammifères de toutes sortes à être plus actifs la nuit, des États-Unis et de l’Amérique du Sud à l’Afrique et à l’Asie.

“Nous avons déjà vu comment les mammifères du monde entier deviennent de plus en plus nocturnes à proximité des humains, alors qu’ils tentent de nous éviter pendant la journée”, a déclaré Kaitlyn Gaynor, auteur principal de l’article de 2018, qui n’était pas affilié à la nouvelle recherche. “Ce [new] L’étude souligne à quel point le réchauffement climatique peut également pousser les animaux à dormir la nuit.

Les scientifiques sont encore en train d’apprendre comment ces changements affecteront les populations d’animaux sauvages – que ce soit, par exemple, davantage de bouquetins seront mangés par les loups ou auront du mal à chercher de la nourriture dans l’obscurité. Ce qui est déjà clair, cependant, c’est que la hausse des températures bouleverse, du jour au lendemain, des écosystèmes soigneusement équilibrés, en gestation depuis des millénaires.

De nombreux animaux deviennent des oiseaux de nuit

Il y a des millions d’années, la plupart des mammifères étaient probablement nocturnes, la recherche suggère. Une raison? Dinosaures. Beaucoup de ces lézards surdimensionnés étaient des prédateurs diurnes. La seule façon pour les mammifères de survivre était d’évoluer pour devenir actifs la nuit.

Les choses ont changé après la disparition des dinosaures, il y a environ 65 millions d’années. Avec moins de prédateurs de 9 à 5, les mammifères ont pu coloniser les heures de clarté, les scientifiques émettent l’hypothèseévoluant vers de nombreuses créatures que nous connaissons aujourd’hui.

Au cours des siècles qui ont suivi, être actif pendant la journée – ce que l’on appelle diurne – s’est avéré une stratégie efficace pour de nombreuses espèces, notamment le bouquetin des Alpes et les humains. La plupart des mammifères voient plus facilement avec la lumière. Il fait aussi plus chaud.

Cependant, nos actions – de l’agriculture dans les anciennes prairies à la moto sur les sentiers de l’arrière-pays – ont commencé à modifier ce calcul évolutif, « entraînant une augmentation mondiale de l’activité nocturne chez de nombreuses espèces de mammifères », écrivent les auteurs de la nouvelle étude.

Ces changements sont souvent simples. Dans les montagnes de l’ouest du Colorado, par exemple, les lynx étaient plus nocturne dans les zones où les gens skiaient et utilisaient des motoneiges pendant la journée. Coyotes et pumas dans les montagnes de Santa Cruz en Californie montrer des réponses similaires où les gens font de la randonnée, du vélo et promènent leurs chiens.

Pourtant, il existe également des forces moins évidentes qui poussent la faune à rejoindre la nuit : le changement climatique. Et cela, malheureusement, pourrait être une mauvaise chose.

Le coût des sorties nocturnes

Les animaux sauvages, bien que vulnérables, sont incroyablement résistants. Le fait que de nombreuses espèces deviennent plus nocturnes suggère qu’elles sont adaptables ; ils trouvent des moyens de vivre, même si nous cultivons, construisons, conduisons et recréons dans leur pays d’origine. Bien sûr, ce serait mieux pour eux si nous pouvions simplement coexister pendant nos heures d’activité préférées, mais ce n’est pas la réalité.

Cependant, pour de nombreuses espèces qui ont évolué pour devenir diurnes, un mode de vie nocturne peut avoir un coût, a déclaré Francesca Brivio, auteur principal de l’étude et chercheuse à l’Université de Sassari. En basse lumière, ces animaux pourraient avoir des difficultés trouver de la nourriture et des partenaires, et éviter les prédateurs, ce qui pourrait à terme réduire leurs populations. À tout le moins, ces créatures nocturnes « seront surpassées par les animaux nocturnes qui possèdent des adaptations sensorielles en termes de vision, d’audition et d’odorat pour détecter un environnement dans des conditions de faible luminosité », ont déclaré les scientifiques. a écrit dans un article de 2018.

La nouvelle étude, qui a suivi les bouquetins dans deux parcs nationaux, a révélé que les animaux devenaient plus actifs la nuit, après des journées chaudes. Dans la fraîcheur de l’obscurité, ces animaux sont probablement capables de se nourrir plus facilement sans surchauffer. Mais ce changement présente certainement des inconvénients. La première est que cela laisse les chèvres plus exposées aux loups, leur principal prédateur. Une autre raison est qu’ils ne voient pas très bien, ce qui pourrait avoir un impact sur leur capacité à trouver de la nourriture et, encore une fois, à éviter les prédateurs.

“Pour cette espèce, être nocturne est un problème, c’est un gros problème”, a déclaré Stefano Grignolio, autre auteur de la nouvelle étude et professeur adjoint à l’Université de Ferrare.

Néanmoins, la recherche de nourriture nocturne semble toujours valoir la peine pour cette espèce, indique l’étude. Il semble plus important que les bouquetins se promènent quand il ne fait pas trop chaud plutôt que d’éviter les activités nocturnes. (En fait, les chercheurs ont comparé l’activité des bouquetins dans des sites avec et sans loups. Ils ont constaté que les chèvres étaient plus actif la nuit en présence de loups, ce qui indique que la température est un facteur limitant plus important que d’éviter le risque posé par les prédateurs.)

Dans d’autres régions du monde, il est plus risqué de devenir nocturne en réponse à la hausse des températures. Un similaire étude, publié en 2020, a découvert que de nombreux mammifères de taille moyenne, comme les zèbres, passeraient plus de temps à se nourrir la nuit s’il n’y avait pas de lions dans les parages. En présence de grands félins, ils seraient plus actifs pendant la journée, les exposant à un degré plus élevé de stress thermique. Cela signifie, écrivent les auteurs, que « les carnivores limitent la capacité de leurs proies ongulés à s’adapter à des conditions plus chaudes ».

Des recherches comme celle-ci montrent que l’activité humaine modifie non seulement le paysage, mais aussi ce que certains scientifiques appellent le « paysage temporel ». Le temps, comme l’espace, est une ressource écologique pendant laquelle les animaux se nourrissent, s’accouplent et dorment. Et comme l’espace, il offre des gradients climatiques, depuis les heures les plus froides de la nuit jusqu’aux heures les plus chaudes de la journée. Le changement climatique rend certainement certains espaces inhabitables – par exemple en faisant fondre les glaces de l’Arctique dont les ours polaires ont besoin. Surtout, cela rend également de plus en plus certaines heures de la journée inhabitables.