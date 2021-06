Dans les algorithmes auxquels nous faisons confiance? Twitter suscite des critiques sur un nouveau système potentiel d' »avertissement de désinformation » – RT USA News

Twitter expérimente un nouveau système qui signalerait les messages qu’il juge problématiques, même s’ils ne sont pas incorrects dans les faits, ce qui fait craindre que la plate-forme ne pousse trop loin le filtrage du contenu.

La blogueuse technologique Jane Manchun Wong, connue pour ses applications d’ingénierie inverse permettant de trouver des fonctionnalités cachées, a révélé lundi qu’elle était tombée sur un système d’étiquettes d’avertissement à plusieurs niveaux avec lequel Twitter joue, apparemment dans le but d’étendre sa répression de la « désinformation ».

Selon Wong, Twitter pourrait potentiellement classer les contenus problématiques en trois catégories : « Obtenir la dernière, » « Rester informé, » et « Trompeur. » Le nouveau système semble adopter une approche plus nuancée de la vérification des faits, en utilisant des étiquettes sur le contenu qui peuvent ne pas être erronées mais, de l’avis de Twitter, nécessite plus de contexte.

À titre d’exemple de la façon dont les étiquettes pourraient être utilisées, Wong a créé trois tweets distincts. Son premier message, « J’ai sniffé 60 grammes de monoxyde de dihydrogène et je ne me sens pas si bien maintenant » a été contré par un « Obtenir la dernière » étiquette qui offrait plus d’informations sur l’eau.

Twitter travaille sur trois niveaux d’étiquettes d’avertissement de désinformation : « Obtenir les dernières nouvelles », « Rester informé » et « Maleur » pic.twitter.com/0RdmMsRAEk – Jane Manchun Wong (@wongmjane) 31 mai 2021

Dans un deuxième post, elle a écrit : « Dans 12 heures, les ténèbres monteront dans certaines parties du monde. Restez à l’écoute, » déclencher un « Rester informé » étiquette qui fournissait un lien vers des informations sur les fuseaux horaires. Un troisième tweet, « Nous mangeons. Les tortues mangent. Par conséquent, nous sommes des tortues », a abouti à un « Trompeur » étiquette, en balisant le contenu en tant que « erreur logique. »

Wong expliqué que même si les étiquettes étaient réelles, elle a ajouté son propre texte en dessous afin de démontrer comment le système pourrait répondre à une prétendue désinformation.

Un employé de Twitter a confirmé que les étiquettes étaient authentiques, les décrivant comme « premières expériences » alors que l’entreprise continue de cibler la désinformation.

Il n’est pas clair si le système à plusieurs niveaux sera réellement mis en service, ou dans quelle mesure il serait réellement utilisé s’il était mis en œuvre. Wong a cassé plusieurs histoires liées à Twitter, y compris le déploiement de sa fonctionnalité de « pot de pourboires », ainsi que son projet d’introduire un nouveau service d’abonnement payant, Twitter Blue.

Tandis que certaines applaudi le système expérimental comme un pas dans la bonne direction, il y avait une consternation considérable quant à savoir si Twitter devenait trop zélé dans ses efforts pour contrôler le contenu.

Beaucoup voulaient savoir comment les étiquettes seraient attribuées, arguant que Twitter devait être transparent, surtout s’il envisageait d’utiliser un processus de filtrage automatisé basé sur des algorithmes. Il y avait également des questions sur l’endroit où les liens fournissant plus de contexte ou d’informations mèneraient réellement, et qui serait responsable de la conservation de ce que Twitter considère comme la «vérité».

Quel que soit le nombre de drapeaux et leur signification, je pense que la réflexion la plus importante à se poser est la suivante : comment les tweets seront-ils signalés ? Aucun algorithme transparent (au moins pour certaines personnes externes et indépendantes en tant que chercheurs) ne sera un avertissement rouge pour moi.@Twitter, s’il vous plaît soyez clair. — Florent 💉💉 🏴‍☠️#VotePirate (@f_to_k) 31 mai 2021

Autres commentateurs demandé comment un tel système fonctionnerait dans les cas où l’auteur plaisante ou est clairement sarcastique.

La possibilité d’abuser des étiquettes pour réprimer les discours indésirables ne doit pas non plus être négligée, a noté une réponse, affirmant que l’initiative était « juste un pas de plus vers une censure profonde. »

Qui prendra la décision ? twitter ou approuver un tiers ? Cmon juste une autre étape dans la censure profonde. — Cesare Camboni (@CesareCamboni) 31 mai 2021

Un commentaire tout aussi critique mentionné que Twitter essayait de « jouer à Dieu » en décidant ce qui est vrai ou pas.

Comme d’autres plateformes de médias sociaux, Twitter a pris des mesures agressives pour signaler ou éliminer le contenu qu’il considère comme nuisible ou trompeur. La plupart des initiatives découlaient d’allégations selon lesquelles les médias sociaux étaient manipulés pour influencer la présidentielle américaine de 2020. Cependant, des mesures ont également été prises pour identifier et éliminer les « discours de haine » et la désinformation présumée sur Covid-19.

Mais les algorithmes de Twitter sont loin d’être omnipotents. L’entreprise a récemment fait l’objet de critiques après avoir supprimé des messages mentionnant l’expulsion prévue de familles palestiniennes de Jérusalem-Est, une erreur que Twitter a imputée à ses « systèmes automatisés ». Un problème similaire s’est produit sur Instagram.





Aussi sur rt.com

Twitter répertorie le service d’abonnement payant sur l’App Store, ravivant le débat sur la question de savoir si les nouvelles fonctionnalités valent la peine d’être payées







Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!