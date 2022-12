Dans les accidents de voiture, les femmes sont plus susceptibles de mourir que les hommes. Ce nouveau mannequin de crash test pourrait aider à sauver des vies

CNN

Pour les femmes, les conséquences d’un accident de voiture sont souvent beaucoup plus meurtrières que pour les hommes.

Selon Verity Now, un groupe de campagne basé aux États-Unis qui s’efforce d’atteindre l’équité en matière de sécurité des véhicules, les femmes sont 73 % plus susceptibles d’être blessées – et 17 % plus susceptibles de mourir – dans un accident de voiture. Plus tôt cette année, une étude portant sur 70 000 patients qui avaient été piégés dans des véhicules a révélé que les femmes étaient plus fréquemment piégées que les hommes.

Une partie du problème est que les mannequins de test calqués sur le corps féminin moyen sont rarement utilisés dans les tests de sécurité par les constructeurs automobiles – car seuls les mannequins «masculins» sont mandatés pour les tests par les régulateurs.

Astrid Linder, ingénieure suédoise et directrice de recherche sur la sécurité routière à l’Institut national suédois de recherche sur les routes et les transports, est déterminée à résoudre ce problème.

En collaboration avec une équipe d’ingénieurs, Linder a créé un mannequin de collision « féminin » et l’utilise pour tester la sécurité des femmes lors de collisions arrière de faible gravité.

Linder a récemment parlé à CNN de son projet et de la façon dont les lois actuelles empêchent l’égalité des sexes en matière de sécurité des véhicules.

Cette interview a été éditée et condensée pour plus de clarté.

CNN : Vous avez développé le tout premier mannequin féminin de crash test. Qu’est-ce qui vous a inspiré ?

Astrid Linder : Pour évaluer la sécurité des voitures neuves, vous avez besoin d’une représentation des deux parties de la population. D’après les statistiques, nous constatons que les hommes et les femmes courent des risques différents selon les types d’accidents. L’objectif du mannequin prototype est de montrer que l’on peut modéliser la population féminine de la même manière que l’on a, pendant longtemps, modélisé la population masculine.

CNN : En quoi les femmes sont-elles plus à risque que les hommes ?

Linder : Différents types de blessures sont plus fréquents chez les femmes que chez les hommes. Les femmes ont plus de blessures à la colonne vertébrale et aux hanches, ce qui est parfaitement logique car les femmes ont des hanches plus larges, des bassins plus larges et elles s’assoient plus près du volant pour se rendre au volant et aux pédales.

CNN : Comment le mannequin de crash-test féminin a-t-il été conçu et comment la technologie est-elle utilisée pour tester la sécurité ?

Linder : Nous avons conçu la forme à partir des données disponibles sur humanshape.org de l’Université du Michigan. Ils ont mesuré et compilé beaucoup d’individus et ont créé cette base de données de formes corporelles. Nous créons les modèles dans l’ordinateur et nous les testons à l’aide d’un logiciel de simulation virtuelle où nous exécutons des centaines de crashs de simulation différents et si nous pensons que “ce concept peut fonctionner”, nous allons à l’atelier pour tester certains modèles physiques.

CNN : Et comment les mannequins physiques sont-ils utilisés pour tester la sécurité des voitures ?

Linder : Nous avons pris des données pour l’homme moyen et la femme moyenne, y compris le poids et la taille, pour le mannequin de crash test. Ce projet est spécifiquement destiné aux collisions à impact arrière de faible gravité. Nous utilisons ces prototypes lors de l’évaluation des sièges du véhicule en mettant le siège sur un traîneau puis en le poussant avec une certaine accélération. Nous mesurons l’accélération et utilisons des capteurs pour suivre le mouvement de la tête et du torse et voir ce qui se passe au niveau du cou.

CNN : Pourquoi pensez-vous que les modèles féminins de crash-test n’ont pas été utilisés auparavant ?

Linder : Dans l’UE, les cadres réglementaires stipulent que dans l’évaluation de la sécurité, vous devez utiliser un modèle d’homme moyen. Aux États-Unis, le mannequin féminin Hybrid-III 5F est approuvé pour les tests, mais il ne reflète que le 5e centile des femmes américaines. Il est plus léger qu’une fille moyenne de 12 ans et n’est pas utilisé sur le siège du conducteur pour les crash-tests, uniquement sur les sièges passagers. Les constructeurs automobiles garantissent qu’ils fonctionnent conformément à la norme. Nous devons avoir une réglementation qui aille de pair avec la société. Nous nous attendons à ce que les femmes et les hommes utilisent le système de transport et ainsi de suite, de sorte que les deux parties de la population doivent être représentées dans l’évaluation de la sécurité automobile.

CNN : Comment pensez-vous que vos recherches peuvent changer les choses ?

Linder : Le mannequin prototype est de montrer que nous avons les données pour faire une femme moyenne de la même manière que nous avons, pendant longtemps, fait des modèles de l’homme moyen. Nous espérons que le projet sera largement utilisé par la communauté et que nous aurons, dans un proche avenir, une situation où la sécurité des véhicules sera évaluée de manière égale pour les deux parties de la population. Mais il faut commencer par la réglementation. Lorsque vous comblerez cet écart, il y aura un élan pour aller de l’avant.