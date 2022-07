Dans les 40 ans d’ascension du Brésil vers la domination mondiale du surf

Ce n’est qu’à la fin des années 1980 qu’une poignée d’hommes ont percé et ont donné au surf brésilien un nouveau sentiment de confiance. Fábio Gouveia, Flávio Padaratz et, plus tard, le frère de Flavio, Neco et Victor Ribas, étaient des vedettes qui non seulement ont fait le tour d’élite, mais ont également été compétitifs contre leurs homologues inattendus.

Pourtant, Gouveia, Padaratz et la légion de surfeurs qu’ils ont inspirés étaient confrontés à une vague de bouleversements politiques et de troubles économiques. En 1985, la dictature brésilienne de 20 ans a pris fin, inaugurant toutes les promesses d’une jeune démocratie. Au lieu de cela, le pays a été plongé dans l’emprise d’une inflation paralysante. Pour des surfeurs comme Gouveia, gagner des concours était plus une question de survie financière que de réussite professionnelle, et encore moins un titre mondial.