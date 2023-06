Dans l’ère post-Roe, les républicains de la Chambre commencent une pression silencieuse pour de nouvelles restrictions sur l’accès à l’avortement – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – Lorsque la Cour suprême a rendu sa décision sur l’avortement en juin dernier annulant Roe v. Wade, le chef républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, a déclaré que «notre travail est loin d’être terminé». Il n’a pas dit ce qui pourrait arriver ensuite.

Un an plus tard, McCarthy est le speaker, les républicains sont majoritaires et les blancs commencent à être comblés.

Dans une vague d’actions législatives peu remarquées, les législateurs du GOP poussent à des changements de politique en matière d’avortement, essayant de s’appuyer sur le travail d’activistes dont la stratégie a réussi à élever leur combat au plus haut tribunal du pays.

Dans un projet de loi de financement du gouvernement après l’autre, les républicains intègrent des dispositions politiques sans rapport, connues sous le nom d’avenants, pour restreindre les droits reproductifs des femmes. Les démocrates disent que les propositions ne deviendront jamais loi.

« Il ne s’agit pas seulement d’une attaque contre la santé des femmes », a déclaré vendredi la représentante du Connecticut, Rosa DeLauro, la plus haute démocrate du House Appropriations Committee. « Je considère cela comme une tentative de faire dérailler tout le processus de financement du gouvernement fédéral en injectant ces avenants dans le processus de crédits. »

La représentante Kay Granger, la républicaine du Texas qui dirige le comité, a déclaré lors d’une audience la semaine dernière que les coureurs inclus continuaient « des protections pro-vie de longue date qui sont importantes de notre côté de l’allée ».

Utiliser les projets de loi budgétaires de cette manière n’est pas nouveau, mais cela indique un fossé plus large parmi les républicains quant à la prochaine étape à suivre en matière d’avortement après que la décision de la Cour suprême a ouvert la voie à des restrictions état par état sur le droit à l’avortement.

Pendant des années, les républicains ont tenu des votes autonomes à la Chambre sur des projets de loi visant à restreindre l’avortement. Maintenant, certains membres du parti – en particulier les près de 20 républicains qui se présentent à la réélection dans les districts oscillants – hésitent, voire s’y opposent carrément, à lancer des appels à des propositions d’avortement. Ils disent que de tels projets de loi ne verront jamais le jour tant que les démocrates contrôleront le Sénat.

La nouvelle poussée du GOP se déroule ligne par ligne dans la législation tentaculaire rédigée chaque année pour financer les agences et les programmes gouvernementaux.

Près d’une douzaine de mesures anti-avortement ont été incluses jusqu’à présent dans les projets de loi de finances. Dans le secteur agricole, par exemple, les républicains cherchent à annuler une décision récente de la Food and Drug Administration qui permettrait à la pilule contraceptive mifépristone d’être distribuée dans des pharmacies certifiées, et non uniquement dans les hôpitaux et les cliniques.

Des propositions anti-avortement ont trouvé leur place dans le projet de loi sur la défense, où les législateurs du GOP visent à interdire les congés payés et les voyages pour les membres du service militaire et les membres de leur famille qui recherchent des services de santé reproductive. Le représentant Mike Rogers, président du House Armed Services Committee, a déclaré qu’il avait averti le secrétaire à la Défense Llyod Austin à ce sujet.

« Je leur ai dit que cela allait être une pilule empoisonnée lorsqu’il s’agirait de faire adopter leur législation ici », a déclaré Rogers, R-Ala., La semaine dernière. « Je lui ai dit, vous savez, vous cherchez des ennuis. Et maintenant, ils ont des ennuis.

Il y a aussi des cavaliers dans le projet de loi sur les services financiers, où les républicains veulent interdire que l’argent local et fédéral soit utilisé pour appliquer une loi du district de Columbia qui interdit la discrimination sur les décisions reproductives des employés.

« Il semble qu’ils ne puissent rien faire sans essayer d’y mettre quelque chose pour restreindre le droit à l’avortement », a déclaré la représentante Suzan DelBene de l’État de Washington, présidente de la branche de campagne des démocrates de la Chambre. « Je ne pense pas que le public soit dupe de cela et absolument, ce sera un problème crucial lors des prochaines élections. »

Elle et le Comité de campagne du Congrès démocrate s’efforcent de cibler les républicains vulnérables sur la question avant les élections de 2024.

L’effort général des républicains pour inclure ce que les critiques qualifient souvent de « pilules empoisonnées » dans le processus d’affectation des crédits intensifie la confrontation avec les démocrates du Sénat et la Maison Blanche en septembre sur les projets de loi de dépenses, augmentant potentiellement les chances d’une fermeture du gouvernement avec le 1er octobre. début de la nouvelle année budgétaire.

DeLauro, qui dirigeait le Comité des crédits lors du dernier Congrès, a déclaré que la décision des républicains d’inclure ces mesures est une trahison de l’accord conclu par les partis il y a des années de ne pas inclure de dispositions dans les projets de loi de dépenses qui bloqueraient le passage.

Elle a déclaré que les démocrates du comité qui ont passé la semaine dernière à rédiger ces projets de loi jusque tard dans la nuit ont supplié leurs collègues républicains de repenser le langage de l’avortement.

La semaine dernière, le Sénat a adopté les projets de loi sur l’armée et l’agriculture sans aucune mesure d’avortement.

La sénatrice Patty Murray, présidente de la commission des crédits du Sénat, a déclaré à l’Associated Press qu’elle avait clairement indiqué qu’elle serait un « pare-feu » contre les efforts des républicains de la Chambre pour restreindre davantage les droits reproductifs.

« J’ai combattu les efforts républicains pour restreindre l’accès aux soins de santé reproductive et à l’avortement dans chaque accord ou négociation auquel j’ai participé depuis que je suis arrivé au Sénat – cela ne changera pas de sitôt », a déclaré Murray, D-Wash.

Dans une déclaration précédente avec la principale républicaine du comité, la sénatrice du Maine Susan Collins, les deux se sont engagés « à continuer de travailler ensemble de manière bipartite pour élaborer des projets de loi de financement sérieux qui pourront être promulgués ».

Mais la tension croissante entre les factions du GOP au sujet de la législation sur l’avortement reste apparente.

Le comité d’étude républicain – le plus grand groupe de la conférence House GOP – a récemment publié une note aux membres exhortant les dirigeants à voter sur une proposition qui «préciserait que les régimes d’assurance maladie qui prévoient l’avortement électif ne seraient pas éligibles au financement fédéral.

Ce projet de loi codifierait effectivement l’amendement Hyde, qui limite le financement du gouvernement pour la plupart des avortements. Les démocrates lui ont permis de faire partie de la législation de financement du gouvernement pendant des décennies, comme une sorte de compromis qui leur a permis de se concentrer sur la sécurisation d’autres priorités.

On ne sait pas si les dirigeants républicains de la Chambre voudront prendre le risque de proposer des mesures anti-avortement pour les votes lorsque la voie du projet de loi de dépenses pourrait être une option plus acceptable pour certains membres du parti.

