Dans lequel Malti Marie devient coiffeuse pour sa mère Priyanka Chopra

Priyanka Chopra et Nick Jonas ont partagé des photos de leurs vacances en France. Si les photos sont absolument époustouflantes, une vidéo nous a beaucoup touchés : on y voit Malti Marie coiffer les cheveux de sa mère Priyanka. Quelqu’un a dit adorable ? Priyanka Chopra a mentionné dans son post Instagram que les photos venaient du sud de la France. Elle a sous-titré le post : « Une photo inoubliable, c’est sûr… La pause parfaite avec les amours de ma vie. Maintenant… Prêts, partez. » Nick Jonas a également partagé des photos de ses vacances.

Faites glisser votre doigt pour voir l’adorable moment Priyanka-Malti Marie ici.

Nick Jonas a également partagé des photos de son lieu de vacances en France et il a écrit : « Un rêve. »

Priyanka Chopra et Nick Jonas ont accueilli leur fille Malti Marie en janvier 2022. Priyanka Chopra et Nick Jonas se sont rencontrés lors du grand événement de mode Met Gala 2017, où ils représentaient le créateur Ralph Lauren. Ils se sont mariés au palais d’Umaid Bhawan en 2018.

Sur le plan professionnel, Priyanka Chopra a été vue pour la dernière fois dans le film Russo Brothers Citadelle et un projet hollywoodien intitulé L’amour à nouveauune comédie musicale dans laquelle elle partageait l’affiche avec Sam Heughan et Céline Dion. Le film comprenait également une apparition de son mari et chanteur-acteur Nick Jonas. On la verra prochainement dans Chefs d’ÉtatLe film est réalisé par Ilya Naishuller. On y retrouve également Idris Elba et John Cena.

Priyanka Chopra, ancienne Miss Monde et star de Bollywood, est une femme aux multiples casquettes. Elle est la première femme d’origine sud-asiatique à figurer en tête d’affiche d’une émission de télévision américaine (Quantico) et a participé à de nombreux projets hollywoodiens, notamment Matrix Resurrections, Baywatch, Le Tigre blanc, N’est-ce pas romantique, Un enfant comme Jake et Nous pouvons être des héros pour n’en nommer que quelques-uns.