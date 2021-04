La chirurgie esthétique et les cliniques de la peau en Corée du Sud ont enregistré une hausse de 10% des ventes au cours des 10 premiers mois de 2020 par rapport à l’année précédente, selon une enquête du Hana Institute of Finance à Séoul.

Ce coup de pouce est venu sans les touristes médicaux normaux d’outre-mer qui affluent en Corée du Sud, un centre en Asie pour la chirurgie esthétique et l’un des endroits les plus connus au monde pour les procédures esthétiques.

La demande de nos jours est presque entièrement locale.

Lee a déclaré que beaucoup avaient profité de la couverture offerte par les masques pour effectuer un travail cosmétique.

«Nous avons constaté une augmentation des travaux du nez et du traitement des rides chez les personnes âgées», a-t-il déclaré.

Quoi d’autre est chaud? Enlèvement des yeux ou du lifting des yeux, a-t-il déclaré. Remodelage du corps et liposuccion aussi.

«Parce que», a-t-il dit, «les gens ne s’entraînent pas autant lorsqu’ils restent à la maison».

Certains Sud-Coréens – principalement des femmes, mais un nombre croissant d’hommes également – sont devenus plus conscients des lignes ou des poches autour de leurs yeux parce que c’est la seule partie de leur visage visible dans un monde masqué.

Il y a aussi l’effet Zoom – noté par certaines cliniques aux États-Unis et ailleurs – dans lequel les conversations avec des collègues font également office de miroirs numériques pour que les gens stressent à cause des rides et des ridules perçues. Le résultat: un pic dans les traitements au Botox.

Les patients de Lee incluent des personnes comme Kim, une femme dans la trentaine, qui a parlé à la condition qu’elle ne soit identifiée que par son nom de famille par souci de confidentialité. Elle disposait de plus de temps et d’argent après l’annulation de ses vacances à l’étranger l’année dernière.

«J’y réfléchis depuis cinq ans, et l’année de la pandémie s’est avérée être le moment idéal», a-t-elle déclaré.

Kim a subi ce qu’on appelle en Corée du Sud une «chirurgie aristocrate», la suppression des lignes de rire qui, selon elle, l’a rendue plus âgée.

«Mon médecin m’a dit qu’il fallait généralement une semaine pour la récupération post-chirurgicale, mais je pouvais en fait aller au travail le lendemain de l’opération, car je portais un masque au bureau toute la journée», a-t-elle déclaré. «Mes lignes de rire se rétablissaient sous le masque pendant que je travaillais.»

La Corée du Sud compte le cinquième plus grand nombre de chirurgiens plasticiens au monde, avec plus de 2500 en 2019, selon l’International Society of Aesthetic Plastic Surgery. C’est moins que les 6 900 aux États-Unis et plus de 6 000 au Brésil, mais plus élevé par habitant.

Lee Eun-hee, professeur d’études de consommation à l’Université Inha d’Incheon, a déclaré que cela reflétait l’obsession du pays pour l’apparence physique.

«Les filles de nos jours grandissent en regardant des stars de la K-pop qui ressemblent à des poupées vivantes, et les publicités de chirurgie plastique ciblent les femmes aussi jeunes que les adolescentes», a-t-elle déclaré.

Dans la société hyperconcurrentielle sud-coréenne, a-t-elle déclaré, les femmes sont tellement soumises à une pression tellement forte pour bien paraître que c’est presque comme si elles participaient à un concours de beauté national.

«Les femmes coréennes trouvent que la beauté leur donne un effet de levier décisif, non seulement sur le marché des rencontres et du mariage, mais aussi sur le marché du travail», a-t-elle déclaré.

Maintenant, dit-elle, les gens compensent les opportunités de voyage perdues en faisant des folies sur des choses qu’ils peuvent faire à la maison – et la chirurgie plastique est l’élément «pic» sur la liste de frénésie.

La demande des Sud-Coréens était auparavant concentrée pendant les vacances d’été et d’hiver, ainsi que juste avant le début de l’année universitaire. Pendant la pandémie, elle s’est propagée tout au long de l’année.

Le nombre de personnes travaillant à domicile est un facteur important, a déclaré Lee, le chirurgien, dont le bureau est orné de photos de lui posant avec des stars et des acteurs de la K-pop.

«Après un lifting, les patients doivent réserver du temps pour la guérison», a-t-il déclaré. «Depuis la pandémie, les patients n’ont plus besoin de prendre une semaine de vacances; ils peuvent passer ce temps à travailler à domicile. »

Kim, la patiente, dit qu’elle et ses collègues partagent de plus en plus d’informations sur la chirurgie plastique, y compris des recommandations sur les bons chirurgiens ou les cliniques.

«Maintenant que je suis complètement rétabli de la chirurgie des aristocrates, je pense en fait à faire un nouveau lifting avant la fin de la pandémie», a-t-elle déclaré.