Dans le Wisconsin, Robin Vos licencie l’enquêteur électoral de 2020 qu’il a embauché

L’enquête de 14 mois des républicains du Wisconsin sur les résultats des élections de 2020, qui a coûté 1,1 million de dollars aux contribuables et n’a révélé aucune preuve de fraude importante, s’est terminée vendredi lorsque le principal législateur du GOP qui a annoncé l’enquête pour la première fois a limogé l’homme qu’il avait chargé de la diriger.

Sous la pression de l’ancien président Donald J. Trump et de ses alliés, Robin Vos, le président républicain de l’Assemblée d’État, avait décidé en juin 2021 d’embaucher Michael J. Gableman, un ancien juge conservateur de la Cour suprême du Wisconsin, pour examiner les résultats 2020 de l’État. .

Mais après des semaines de tension ouverte entre M. Vos et M. Gableman – en partie à cause du refus de l’orateur d’envisager de décertifier la victoire de Joseph R. Biden Jr. dans l’État, et en partie à cause de l’approbation par M. Gableman d’un adversaire principal de M. Vos – l’orateur a dit qu’il clôturait l’enquête. Le tir a été signalé pour la première fois par l’Associated Press.