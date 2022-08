Dans le Wisconsin, Mandela Barnes regarde déjà au-delà de la primaire démocrate

Les démocrates ont depuis fait un certain retour. En 2018, Tony Evers a été élu gouverneur et la sénatrice Tammy Baldwin a été réélue. En 2020, le président Biden a remporté l’État par un peu plus de 20 000 voix.

Alors que l’aile Trump du Parti républicain a fléchi ses muscles, les électeurs du Kansas rouge foncé ont lancé un avertissement sonore au GOP sur le droit à l’avortement.

La course au Sénat devrait être serrée. M. Johnson, 67 ans, qui brigue son troisième mandat, est l’un des républicains les plus vulnérables de ce cycle. Un récent sondage de la faculté de droit de l’Université Marquette a montré qu’il était perçu favorablement par 37% des répondants et défavorablement par 46%. De plus, les résultats des sondages de M. Biden sont médiocres et les partis sans pouvoir obtiennent généralement de bons résultats à mi-mandat pendant le premier mandat d’un président.

M. Johnson a aliéné de nombreux électeurs en suggérant que se gargariser avec un rince-bouche pourrait repousser Covid-19 et en disant que les personnes qui n’aiment pas les lois sur l’avortement du Wisconsin peuvent déménager. Il a minimisé l’importance de l’attaque du Capitole américain, affirmant qu’elle ne “ressemblait pas à une insurrection armée” et des théories flottantes selon lesquelles les démocrates ont monté des vidéos pour exagérer la violence de la foule.

Et le comité de la Chambre du 6 janvier cet été a révélé des preuves embarrassantes que M. Johnson voulait remettre en main propre de faux votes d’électeurs du Michigan et du Wisconsin au vice-président Mike Pence. M. Johnson a reconnu avoir reçu le colis, mais a affirmé qu’il ne savait pas d’où il venait ni ce qu’il contenait.

Mais M. Barnes s’en est tenu aux questions économiques dans sa première publicité télévisée d’attaque contre M. Johnson, faisant écho à son message tout au long de la primaire démocrate. La publicité reproche à M. Johnson d’avoir fait l’éloge public de l’externalisation et d’avoir défendu une entreprise qui a transféré des emplois en Chine depuis le Wisconsin. Sur la piste, M. Barnes a critiqué le sénateur pour ses commentaires suggérant que la sécurité sociale et l’assurance-maladie devraient être éliminées en tant que programmes fédéraux de droits et devraient plutôt être approuvées chaque année par le Congrès.