Dans le Wisconsin, les électeurs ignorent l’égalité du candidat du GOP le 6 janvier

LA CROSSE, Wis. (AP) – Derrick Van Orden faisait partie des milliers de personnes qui se sont rendues à Washington pour le rassemblement «Stop the Steal» dirigé par le président de l’époque Donald Trump le 6 janvier 2021. Par la suite, Van Orden a été photographié sur ou près du terrain du Capitole des États-Unis, où des émeutiers ont violemment violé le bâtiment dans l’un des jours les plus sombres de la démocratie américaine.

Maintenant, Van Orden, un Navy SEAL à la retraite approuvé par Donald Trump qui dit qu’il n’a pas participé à l’émeute et n’a pas mis les pieds sur le terrain du Capitole, semble sur le point de remporter le siège de la Chambre des États-Unis détenu depuis 1997 par le représentant démocrate à la retraite Ron Kind. Les électeurs du district du sud-ouest du Wisconsin se disent plus préoccupés par les problèmes économiques quotidiens que par ce qui s’est passé le 6 janvier.

« Il n’aurait pas dû être là. Ne vous méprenez pas », a déclaré Rosemary Hermanson, une politique indépendante de 60 ans de Black River Falls. “Je m’inquiète juste de me nourrir et de m’assurer d’avoir de l’essence pour me rendre à mes traitements contre le cancer.”

C’est le défi du sénateur de l’État démocrate Brad Pfaff alors qu’il se précipite dans les dernières semaines des élections du 8 novembre pour sonner l’alarme et collecter des fonds, essayant de faire de la présence de Van Orden le 6 janvier une disqualification pour occuper un poste électif. Les enjeux sont importants alors que le parti de Pfaff cherche à arrêter la glissade dans cette partie du pays autrefois à tendance démocrate.

« Je pense que c’est le numéro 1. C’est le problème sous-jacent de cette course », a déclaré Pfaff dans une interview. “Jan. 6 a ouvert la fenêtre de son âme. Et ce qu’on a vu là-bas, c’est qu’on a vu quelque chose qui est malheureusement très sombre.”

Pfaff reconnaît qu’il est à la traîne du républicain, qui a un vaste avantage en matière de collecte de fonds.

La campagne de Van Orden a refusé de le rendre disponible pour une interview avec l’Associated Press.

Certains électeurs du 3e district du Congrès, un vaste paysage de fermes laitières, de petits centres de fabrication et de villes universitaires, ont une opinion très négative de ce qui s’est passé le 6 janvier. Mais cela ne signifie pas qu’ils blâment Van Orden.

Hermanson a déclaré qu’elle n’avait pas vu les publicités de Pfaff sur la question. Beth Hammond, une républicaine de 49 ans de la ville voisine de Taylor, qui a déclaré que l’économie, suivie de près par le droit des armes à feu, n’était pas non plus en tête de sa liste de préoccupations.

“Même si j’avais vu ses publicités, cela n’aurait pas d’importance pour moi”, a-t-elle déclaré. « Ce n’était pas une bonne chose. Mais ce n’est pas ce qui est au cœur de la vie des gens maintenant.

Même Susan Burlingame, une démocrate de Black River Falls qui votera contre Van Orden, a déclaré que ce n’était pas à cause de l’émeute.

“J’ai peur qu’il coupe la sécurité sociale”, a déclaré Burlingame, 80 ans. “Les autres choses ne sont que du bruit.”

Leur ambivalence à propos de la stratégie clé de Pfaff est remarquable, étant donné que tous les trois sont du comté de Jackson, le plus étroitement divisé parmi les 18 du district. C’est un territoire que le démocrate Barack Obama a remporté deux fois lors de ses courses à la Maison Blanche, mais il est devenu plus conservateur, car les zones rurales l’ont généralement fait. Trump a porté le district en 2016 et 2020.

Peut-être conscient de ce changement, Kind a choisi de ne pas briguer un 14e mandat après avoir battu Van Orden de moins de 3 points de pourcentage il y a deux ans.

Le district s’étend du nord de la ville universitaire de Menomonie au nord-ouest à travers les falaises du fleuve Mississippi et les collines de la pittoresque Driftless Area et comprend les chutes Chippewa, berceau de la bière Leinenkugel. De la frontière de l’Illinois, il s’étend sur 250 miles au nord après Prairie du Chien, la maison de Van Orden, connue pour son centre de distribution d’équipements de plein air de Cabela et ses sites historiques riverains du XIXe siècle.

Pfaff, un ancien nommé par le département américain de l’Agriculture et ancien secrétaire d’État à l’Agriculture, a déclaré que la présence de Van Orden au rassemblement de Trump, le 6 janvier, qui s’est tenu peu de temps avant qu’une foule de partisans de Trump ne prenne d’assaut le Capitole, suggère qu’il aurait du mal à nouer des relations. au Congrès.

“Comment va-t-il faire tout cela alors que son caractère et son jugement sont tels qu’ils sont?” a déclaré Pfaff, 54 ans, originaire de La Crosse.

Van Orden, 53 ans, a déclaré qu’il était à Washington pour des réunions politiques lorsqu’il a décidé d’assister au rassemblement près de la Maison Blanche. Il dit qu’il n’a pas marché vers le Capitole et il a condamné la violence.

Une photo Facebook de ce jour semble montrer Van Orden posant avec une petite poignée de manifestants sur le terrain du Capitole. Van Orden a déclaré que la suggestion selon laquelle il se trouvait dans la zone réglementée est “inexacte”.

Pfaff et ses alliés démocrates tentent de faire une poussée tardive.

Le représentant démocrate Mark Pocan, du district voisin qui comprend Madison, dominée par les démocrates, a fait campagne ce mois-ci avec Pfaff sur les cinq plus petits campus du système de l’Université du Wisconsin dans le district. L’espoir était de ramasser des partisans dans les petites villes à tendance démocrate de Platteville au sud à Menomonie au nord.

Pocan s’est inquiété du fait que les démocrates nationaux n’aient jusqu’à présent pas réussi à s’engager à verser de l’argent tardif dans la course et qu’ils reconsidéreraient.

Van Orden avait récolté plus de six fois plus que Pfaff au début de l’été. On s’attendait à ce que Pfaff ait levé un peu plus de 700 000 $ au troisième trimestre, toujours certain de le laisser derrière Van Orden par des millions de dollars levés. Des groupes conservateurs extérieurs devaient dépenser plus d’un million de dollars pour Van Orden au cours des dernières semaines, tandis qu’un groupe indépendant s’était engagé à dépenser environ 500 000 dollars pour une publicité le condamnant.

Le super comité d’action politique des démocrates de la Chambre a réservé 1,68 million de dollars en temps publicitaire pour Pfaff, mais pourrait choisir de le déplacer ailleurs.

Les stratèges du Congrès du GOP ont déclaré que l’incertitude entourant l’argent de Pfaff était révélatrice.

L’écrivain de l’Associated Press Will Weissert à Washington a contribué à ce rapport.

Thomas Beaumont, L’Associated Press