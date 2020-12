Mikel Arteta fait face à une crise d’Arsenal qui s’approfondit en raison d’un vestiaire toxique.

Arsenal est déterminé à rester avec Arteta sous pression et à lui donner le temps de faire tourner la fortune du club avec la majorité des joueurs toujours en jeu.

Mais le contexte est qu’il existe des factions au sein de l’équipe, ce qui rend la gestion difficile pour Arteta et est considérée comme l’une des raisons de la chute de forme qui a laissé Arsenal dans la peur des problèmes de relégation.

Arsenal a un grand groupe de joueurs, et certains sont mécontents de ne pas jouer avec des joueurs comme Mesut Ozil et Sokratis, qui sont de grands personnages et personnalités mais n’ont même pas été inclus dans les équipes de Premier League et d’Europa League.

Ozil a soutenu publiquement sur les réseaux sociaux, mais la plus grande star et le plus gros gagnant du club ne sont même pas éligibles pour jouer, tandis que les blessures de Pierre-Emerick Aubameyang et Thomas Partey ont laissé le club confronté à des problèmes majeurs sur et en dehors du terrain.

Les joueurs d’Arsenal – tels que Hector Bellerin, Kieran Tierney et David Luiz – se sont tous prononcés publiquement en faveur d’Arteta, mais il s’agit davantage de la dynamique dans le vestiaire.

Cela est considéré comme l’un des problèmes clés car le vestiaire est devenu difficile à gérer alors qu’il y a aussi des lacunes flagrantes dans l’équipe.

Ils sont presque certains d’avoir un grand dégagement l’été prochain lorsque des joueurs comme Ozil, Sokratis et Shkodran Mustafi deviendront des agents libres.