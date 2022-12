Dans le sud, Deep Freeze casse les canalisations et crée une crise de l’eau – NBC Los Angeles

Les jours de températures glaciales dans les régions du Grand Sud, qui ne gèlent généralement que pendant quelques heures, menacent des dizaines de systèmes d’approvisionnement en eau, car des tuyaux éclatés laissent échapper des millions de gallons d’eau.

Les problèmes se produisaient lundi dans de grands systèmes d’eau en difficulté comme Jackson, Mississippi, où les résidents devaient à Noël faire bouillir l’eau des mois après la plupart des pertes de service en raison d’une cascade de problèmes résultant d’années de mauvais entretien.

Ils se produisent également à Shreveport, en Louisiane, où certains habitants n’avaient pas d’eau lundi. À Selma, en Alabama, le maire a déclaré l’état d’urgence parce que la ville craignait de manquer d’eau. Les travailleurs d’une banque alimentaire à Greenville, en Caroline du Sud, ont ouvert leurs portes à une ruée vers l’eau et tentaient d’économiser 1 million de dollars en nourriture. Les services de police d’Atlanta ont déclaré que leurs systèmes 911 étaient submergés par des appels d’urgence inutiles concernant des tuyaux cassés.

Une énorme tempête hivernale continue de frapper une grande partie des États-Unis dimanche, tuant au moins 30 personnes.

Des dizaines de systèmes d’eau avaient soit mis en place des avis d’ébullition en raison de la basse pression, soit averti de catastrophes plus importantes si des fuites de tuyaux cassés n’étaient pas trouvées et que l’eau était coupée.

Le coupable était des températures qui sont tombées en dessous de zéro jeudi ou tôt vendredi et n’ont passé que quelques heures, le cas échéant, au-dessus de 32 degrés (0 degrés Celsius) depuis lors.

L’eau se dilate lorsqu’elle gèle, faisant éclater les tuyaux qui ne sont pas protégés. Ensuite, lorsque la température augmente, ces tuyaux cassés commencent à laisser échapper des centaines ou des milliers de gallons d’eau.

Et pendant un week-end de vacances, lorsque de nombreuses entreprises sont fermées, ces fuites peuvent passer inaperçues pendant des jours, Charleston, Caroline du Sud, a déclaré le porte-parole du système d’eau Mike Saia à WCSC-TV.

Charleston était sur le point de devoir faire bouillir l’eau pour ses centaines de milliers de clients, ce qui pourrait fermer des restaurants et d’autres entreprises.

Le système produit environ 50 millions de gallons d’eau au cours d’une journée d’hiver typique. Au cours du week-end de vacances, sa production était d’environ 100 millions de gallons. Plus de 400 clients ont signalé des tuyaux éclatés, donc entre les fuites non signalées, les entreprises fermées et les maisons de vacances vides, le système estime que des milliers de tuyaux qui fuient font jaillir de l’eau.

“C’est la mort par mille coupures”, a déclaré Saia à la chaîne de télévision.

La situation à Jackson n’était pas aussi grave qu’en août, lorsque bon nombre des 150 000 habitants de la capitale ont perdu l’eau courante après que les inondations ont exacerbé les problèmes de longue date dans l’une des deux usines de traitement des eaux de la capitale. Les résidents devaient faire la queue pour avoir de l’eau pour boire, cuisiner, se laver et tirer la chasse d’eau.

Mais il y avait des gens sans pression d’eau et la ville a mis en place un site de distribution d’eau d’urgence à Noël.

“Nous continuons à lutter pour rétablir la pression dans le système d’eau. Nous produisons d’importantes quantités d’eau et l’injectons dans le système, mais la pression n’augmente pas, malgré les efforts déployés dans les usines. Le problème doit être des fuites importantes dans le système que nous n’avons pas encore identifiées », ont déclaré les responsables de Jackson dans un communiqué.

À Selma, le maire James Perkins Jr. a émis une ordonnance d’urgence le jour de Noël demandant aux propriétaires de se rendre dans leurs entreprises et de vérifier les fuites avant que la ville ne manque d’eau. Il n’y a pas eu de mise à jour lundi.

Des tuyaux brisés causaient également des problèmes dans certains bâtiments. Une fuite massive a été signalée à l’Alabama Statehouse à Montgomery la veille de Noël, selon WFSA-TV.

À la banque alimentaire Harvest Hope de Greenville, en Caroline du Sud, les employés ont ouvert le bâtiment lundi matin et plusieurs centimètres d’eau se sont précipités. Des tuyaux cassés pulvérisaient de l’eau et les travailleurs ont refoulé des dizaines de personnes dans le besoin, a indiqué la banque alimentaire.

L’eau a coupé l’alimentation des congélateurs et des réfrigérateurs de la banque alimentaire, et les travailleurs ont dû relever le double défi de rétablir le courant avant que la nourriture ne se gâte et de garder l’eau hors de la zone. Jusqu’à 1 million de dollars de nourriture pourraient être détruits, a indiqué la banque alimentaire.

Les prévisions ont fourni de bonnes nouvelles. Les sommets de lundi dans le Grand Sud devaient être au moins dans les années 40 et les températures glaciales la nuit ne devraient pas durer aussi longtemps jusqu’à ce qu’un réchauffement important arrive plus tard cette semaine.