ANKILIMAROVAHATSY, Madagascar (AP) – «C’est la faim qui l’a tué», a déclaré la mère en deuil.

Dans ce village de l’extrême sud de Madagascar, Lasinatry, 31 ans, a perdu son garçon de 3 ans en juin alors que la faim balayait la région, plus sévère que ces dernières années.

«Nous, les parents, n’avons rien pour nourrir nos enfants à part le tamarin et le cactus que nous trouvons autour de nous», dit-elle.

Lors d’une visite cette semaine, l’Associated Press s’est entretenu avec des familles souffrantes qui font partie des 1,5 million de personnes ayant besoin d’une aide alimentaire d’urgence, selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. C’est la conséquence de trois années consécutives de sécheresse, ainsi que de la négligence historique du gouvernement de la région éloignée ainsi que de la pandémie COVID-19.

Les mères essaient maintenant de nourrir leurs enfants avec des mangues non mûres et avec du tamarin mélangé à de l’argile. De nombreux enfants ont les jambes grêles, les cheveux roux et les ventres de malnutrition. Fatigués, ils se reposent sous les arbres et ne jouent plus.

Après que des rapports aient fait état d’au moins huit enfants mourants, le président de cette nation insulaire de l’océan Indien, Andry Rajoelina, s’est rendu dans la région et a juré de «gagner la guerre contre la malnutrition».

De la nourriture a été distribuée, mais le PAM a déclaré que ce n’était pas suffisant et les habitants ont déclaré que les documents ne duraient que quelques jours. Le PAM a déclaré qu’il disposait de suffisamment de fournitures pour venir en aide à seulement un demi-million de personnes jusqu’à la fin de cette année

Le sud de Madagascar est au bord d’une catastrophe humanitaire, a déclaré l’agence des Nations Unies, et trois enfants sur quatre dans le district d’Amboasary, à l’épicentre de la crise, ont quitté l’école pour aider leurs parents à trouver de la nourriture.

Les agriculteurs ont déclaré qu’ils ne pouvaient plus cultiver à cause du manque de pluie et qu’ils ont abandonné l’élevage du bétail à cause du vol. Certains villageois ont déclaré avoir vendu leurs biens les plus élémentaires – casseroles, vêtements, cahiers d’école – pour la nourriture.

Certaines personnes abattent maintenant des arbres pour fabriquer du charbon de bois, reconnaissant que cela aggrave la sécheresse, mais disant qu’elles n’ont pas le choix si elles veulent survivre.

Une mère, Toharano, a déclaré que quatre de ses 14 enfants étaient décédés en juin et juillet.

« Qui peut supporter de ne pas manger le matin, le midi et le soir? » demanda-t-elle, épuisée par la faim et la chaleur. «Les enfants se réveillent la nuit, affamés.»

Les noms des morts sont conservés dans un cahier tenu par le chef du village, Refanampy.

«Nous sommes habitués à la famine, mais cette fois c’est trop», a-t-il dit. «Avant cela, nous n’avions pas de gens mourant (de faim) dans notre village.»

La rivière Mandrare, qui traverse la région, est désormais asséchée. Masy Toasy, 10 ans, s’est dirigé vers des hommes qui ont creusé dans le sable à la recherche d’eau.

«C’est ici que nous avons essayé de faire pousser des patates douces, mais elles sont toutes mortes», a déclaré la fille. De l’autre côté de la rivière se trouve son école, mais elle a dit que ses parents avaient vendu ses cahiers pour acheter un peu de riz.

«Les résidents n’ont plus de ressources pour leur permettre de faire face à cette crise», a déclaré Théodore Mbainaissem du PAM, qui a déclaré que l’ampleur de la faim avait surpris les humanitaires et les autorités.

Et avec le COVID-19 et les restrictions imposées pour ralentir sa propagation, les habitants de cette région affamée ne pouvaient pas aller ailleurs pour trouver du travail, a déclaré Mbainaissem. Ces restrictions ont maintenant été levées.

« Pour le moment », a-t-il dit, « la seule solution est de les aider en leur apportant suffisamment de nourriture pour les mois à venir. »