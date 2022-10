Dans le sud de la France, la sécheresse, la montée des mers menacent les traditions

Commentez cette histoire Commentaire

SAINTES-MARIE DE LA MER, France – Dans une arène de fortune du village côtier français d’Aigues-Mortes, de jeunes hommes vêtus de chemises à col éblouissants se retrouvent face à face avec un taureau enragé. Entourés des murs médiévaux de la ville, les hommes esquivent et esquivent les charges de l’animal tandis que les spectateurs laissent échapper des halètements collectifs. À la fois rituel et spectacle, la tradition est profondément ancrée dans la culture des zones humides du sud du pays, connues sous le nom de Camargue.

Depuis des siècles, les gens de toute la région observent les festivités de taureaux camarguais dans le delta du Rhône, là où le Rhône et la mer Méditerranée se rencontrent. Mais aujourd’hui, la tradition est menacée par l’élévation du niveau de la mer, les vagues de chaleur et les sécheresses qui rendent les sources d’eau salées et les terres infertiles. Dans le même temps, les autorités s’efforcent de préserver davantage de terres, en laissant moins aux taureaux à paître.

“Ici en Camargue, le taureau est Dieu, comme un roi”, a déclaré Jean-Pierre Grimaldi, habitant d’Aigues-Mortes, en l’encourageant depuis les tribunes privées de l’arène, où il assiste aux compétitions depuis des décennies. “Nous vivons pour servir ces animaux… certains des taureaux les plus brillants ont même construit leurs propres tombes pour qu’ils soient enterrés.”

Des générations de « manadiers », ou éleveurs, comme Frédéric Raynaud, ont consacré leur vie à élever les taureaux indigènes de la région. Les taureaux plus sauvages qui peuvent gagner des combats prestigieux sont les plus prisés.

Raynaud, un manadier de cinquième génération, a élevé de nombreux taureaux de ce type sur sa “manade” – un terme désignant les ranchs de la région – juste à l’est d’Aigues-Mortes. Son ranch s’occupe actuellement d’environ 250 taureaux camarguais et de 15 chevaux qui paissent dans des pâturages semi-sauvages le long de la côte. Il craint que bientôt son bétail tant célèbre n’ait plus de terres pour se nourrir.

“Le niveau de la mer monte sur nos côtes et prend de plus en plus de nos terres”, a déclaré Raynaud.

Une digue temporaire construite par les autorités locales pour stopper la croissance de la mer s’est effondrée, l’eau la traversant de part en part jusque dans les pâturages de la manade. Le bord du ranch glisse dans la mer. Les terres qui n’ont pas été englouties deviennent inutilisables car les eaux envahissantes rendent les zones humides de plus en plus salées. Les vagues de chaleur et la sécheresse, exacerbées par le changement climatique, privent également les terres d’eau douce, laissant la place à l’eau de mer.

“Avant, le sel montait juste sur nos terres” plus près de la côte, a déclaré Raynaud. “Mais maintenant, le sel monte à travers le sol à cinq ou six kilomètres (3 à 4 miles) au-delà du rivage où vous pouvez voir le sel s’incruster sur la végétation.”

Le niveau de la mer autour de la ville de Saintes-Marie de la Mer en Camargue a augmenté régulièrement de 3,7 millimètres (0,15 pouce) par an de 2001 à 2019, soit près du double de l’élévation moyenne mondiale du niveau de la mer mesurée tout au long du XXe siècle, selon le institut local de recherche de la Tour du Valat. Le réchauffement, l’expansion des océans et la fonte des glaces terrestres, tous deux dus au changement climatique, contribuent à l’élévation du niveau des mers.

Les chercheurs ont ajouté que l’avancée du sel dans le sol laisserait la terre stérile et inhabitable bien avant que la mer ne l’engloutisse. Certains pâturages touchés sont déjà dénudés avec peu de végétation et la teneur anormalement élevée en sel présente des risques pour la santé des organismes qui ne la tolèrent pas.

Les hommes ont toujours été attirés par la Camargue en raison de l’abondance d’espèces et de ressources qu’elle recèle malgré les défis de vivre entre le flux et le reflux d’un delta en constante évolution. Ses zones humides riches en nutriments contiennent une énorme quantité de biodiversité, ce qui en fait l’un des écosystèmes les plus productifs au monde.

Le Rhône a longtemps été la bouée de sauvetage de la Camargue, apportant de l’eau douce des Alpes et atténuant les niveaux de sel en Camargue. À mesure que la pluie et les chutes de neige diminuent, elle devient une source d’eau douce moins fiable, les chercheurs estimant que le débit de la rivière a diminué de 30 % au cours des 50 dernières années et ne devrait qu’empirer.

“Les glaciers qui sont en train de fondre à un rythme incroyablement élevé ont déjà dépassé le point de non-retour, donc probablement dans les années à venir, les 40% du débit fluvial qui arrivent en Camarague seront réduits à un pourcentage beaucoup plus faible, » a déclaré Jean Jalbert de la Tour du Valat.

Pendant les étés en proie à des températures élevées et à une diminution des précipitations, l’eau de mer peut atteindre jusqu’à 20 kilomètres (12 miles) dans le Rhône. Lors d’une vague de chaleur en août de cette année, la pompe à eau de la famille Raynaud dans la Petite Rhône, une ramification du fleuve principal, a commencé à pomper de l’eau salée. Ils ont été forcés de déplacer la pompe plus loin en amont de la rivière en dehors des périmètres de leur propre ranch pour irriguer leurs terres et nourrir leurs animaux.

Les Raynaud ont récemment acheté 10 hectares (24 acres) de terrain au nord de leur propriété pour permettre à leurs taureaux de paître.

“Ce n’est pas tant que ça pour 250 taureaux, mais si un jour il y a une catastrophe, ce sera un recul si jamais nous sommes obligés de recommencer quelque part”, a déclaré Raynaud.

Le manadier Jean-Claude Groul fait déjà paître ses animaux dans des pâturages séparés, profitant des conditions différentes que chacun offre à son bétail.

À l’aube, il siffle en marchant dans un champ ouvert jusqu’à ce qu’un groupe de chevaux camarguais blanc coton entende son appel et émerge du brouillard. Groul charge ses chevaux sur un camion et conduit d’un de ses pâturages à un autre qu’il possède plus loin sur la route.

« Un jour, si les choses empirent, il faudra trouver des terres plus au nord », a-t-il déclaré.

De moins en moins de territoire est priorisé pour les ranchs alors que les autorités s’efforcent d’acquérir des terres destinées à la préservation. Christine Aillet, maire des Saintes-Maries de la Mer, a déclaré que les efforts de conservation à l’échelle de l’État placent la nature au-dessus de ses habitants.

“Ils vous disent à la télé qu’il faut rendre la Camargue à la nature”, a déclaré Aillet, sceptique quant aux plans visant à sauver la région en limitant le réchauffement climatique et en reboisant les terres.

“La Camargue sera sèche sans eau douce” si de tels plans de préservation sont décrétés, a-t-elle ajouté.

Aillet est favorable à des mesures telles que l’augmentation du nombre de barrières de marée le long du littoral, ce qui, selon elle, aidera les résidents, mais les chercheurs affirment que ces idées ne sont qu’une solution temporaire et ne résisteront pas aux effets de l’érosion côtière et d’un climat en évolution rapide.

Les scientifiques de la région affirment que la Camarague risque de perdre à la fois sa valeur économique et culturelle ainsi que sa beauté naturelle si des interventions ne sont pas prises pour aider à freiner le changement climatique. Les meilleurs experts du climat du monde entier affirment que le niveau de la mer continuera d’augmenter et qu’une action drastique est nécessaire pour arrêter d’aggraver le problème.

«Depuis cinq générations, la Camarguaise a vécu avec la conviction que l’équilibre de la Camargue est et sera toujours stable, mais nous sommes dans un delta qui commence à faire face au changement climatique», a déclaré Jalbert de la Tour du Valat. “Cet écosystème, que nous pensions stable, commence à montrer des fissures.”

Pour Frédéric Raynaud, l’ampleur de ces fissures déterminera s’il sera capable de maintenir un ranch qui appartient à sa famille depuis plus d’un siècle.

“J’ai toujours été ici, j’ai grandi ici, les animaux ont toujours été ici”, a-t-il déclaré. « Quitter cet endroit serait affreux mais si un jour la mer arrive ici, il faudra y aller.