Dans le soutien du Congrès à l’AAP concernant l’arrestation de Sanjay Singh, un message pour Ally

Un jour après que l’ED a arrêté le leader de l’AAP, Sanjay Singh, le Congrès a exprimé son soutien à son allié indien et condamné la politique de vendetta du BJP, mais a également profité de l’occasion pour évoquer les récentes arrestations de ses dirigeants au Pendjab. Il a également lancé une fouille voilée à l’AAP et a déclaré que « nous ne pouvons pas devenir ceux auxquels nous nous opposons ».

Brisant le silence du parti au niveau national sur l’arrestation du député de Rajya Sabha dans l’affaire de la politique de l’alcool à Delhi, le secrétaire général du Congrès, KC Venugopal, a déclaré jeudi que les forces de l’ordre étaient utilisées pour régler des comptes politiques.

« L’arrestation du député de l’AAP Sh. @SanjayAzadSln ji par l’ED porte la politique de vendetta du BJP à un autre niveau. Nous sommes totalement solidaires avec lui et rejetons le recours aux forces de l’ordre pour régler des comptes politiques », a déclaré M. Venugopal dans un article sur X. , anciennement Twitter.

AAP député Sh. @SanjayAzadSln L’arrestation de Ji par l’ED porte la politique de vendetta du BJP à un autre niveau. Nous sommes totalement solidaires de lui et rejetons le recours aux forces de l’ordre pour régler des comptes politiques. Pour cette raison, nous nous opposons également aux arrestations de All India… – KC Venugopal (@kcvenugopalmp) 5 octobre 2023

Les deux paragraphes suivants du message contenaient également un message pour l’AAP. M. Venugopal a évoqué l’arrestation du député du Congrès Sukhpal Khaira le mois dernier dans le cadre d’une affaire de drogue en 2015 et celle du chef du parti et ancien ministre en chef adjoint OP Soni par le département de vigilance du Pendjab en juillet.

« Pour cette raison, nous nous opposons également aux arrestations du président de All India Kisan Sabha, Sh. @SukhpalKhaira ji et de l’ancien député du Pendjab. CM Sh. OP Saini ji (sic) par la police du Pendjab. Principes démocratiques d’un procès équitable et autorités agissant dans le cadre « Les limites de la Constitution ne sont pas négociables. Nous ne pouvons pas devenir ceux auxquels nous nous opposons », peut-on lire dans le message.

INDE Équations

L’arrestation de M. Khaira avait donné lieu à une âpre querelle entre les deux alliés de l’INDE. Le chef du Congrès, Mallikarjun Kharge, a déclaré que le parti ne tolérerait pas l’injustice et que ceux qui sont injustes « ne survivent pas longtemps », tandis que le président du parti au Pendjab, Amarinder Singh Raja Warring, avait qualifié l’arrestation de « tentative d’intimidation de l’opposition ».

Un dirigeant de l’unité d’État de l’AAP a déclaré que son parti ne formerait pas d’alliance avec un parti « déjà si discrédité » au Pendjab. Un jour après l’arrestation, le chef de l’AAP, Arvind Kejriwal, avait tenté d’apaiser les esprits et affirmé que son parti était attaché à l’alliance indienne et ne s’en séparerait pas.

Cependant, des tensions couvaient avant même l’arrestation. Le Pendjab est l’un des États qui risque d’être difficile pour l’alliance INDE en termes de partage des sièges pour les élections de Lok Sabha.

Quelques jours après la troisième réunion de l’alliance INDE en septembre, le ministre du Pendjab, Anmol Gagan Mann, avait déclaré que l’AAP se battrait pour les 13 sièges du Lok Sabha dans l’État et avait affirmé que c’était la « direction » du ministre en chef Bhagwant Mann.

Le chef du Congrès du Pendjab, Warring, a également déclaré que son parti se préparait à se battre pour tous les sièges.