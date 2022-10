Dans le sillage d’Ian, les habitants de la Floride bravent une lente attente pour le pouvoir

BONITA SPRINGS, Floride (AP) – Près d’une semaine après que l’ouragan Ian s’est abattu sur la Floride et a creusé un chemin de destruction qui a atteint les Carolines, plus d’un demi-million d’habitants de tout l’État ont dû faire face à une autre journée sans électricité mardi alors que les sauveteurs poursuivaient leur recherche. pris au piège à l’intérieur de maisons inondées par les eaux de crue persistantes.

Au moins 78 personnes ont été confirmées mortes par la tempête : 71 en Floride, quatre en Caroline du Nord et trois à Cuba depuis que Ian a touché terre sur l’île des Caraïbes le 27 septembre, et en Floride un jour plus tard.

Les efforts de recherche et de sauvetage étaient toujours en cours en Floride, où plus de 1 600 personnes ont été secourues dans tout l’État.

Mais pour de nombreux résidents de la Floride, la restauration de l’électricité est devenue la première tâche.

Dans la ville de Naples, Kelly Sedgwick venait de voir lundi des images d’actualité de la dévastation causée par Ian, grâce au courant qui a été rétabli quatre jours après que l’ouragan a frappé sa communauté du sud-ouest de la Floride. Pendant ce temps, dans la ville voisine de Bonita Springs, Catalina Mejilla utilisait toujours un générateur emprunté pour essayer de garder ses enfants et leur grand-père au frais en attendant le retour de leur alimentation.

Ian a coupé l’électricité à 2,6 millions de clients à travers la Floride lorsqu’il a débarqué avec des vents de 150 milles à l’heure (241 kilomètres à l’heure) et provoqué une puissante onde de tempête.

Depuis, les équipes travaillent fébrilement pour remettre en état les infrastructures électriques. Les responsables de l’État ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que le courant soit rétabli d’ici dimanche pour les clients dont les lignes électriques et autres infrastructures électriques sont toujours intactes.

Environ 520 000 foyers et entreprises de Floride étaient toujours sans électricité lundi soir – un montant presque équivalent à tous les clients du Rhode Island.

Pour ceux qui recevaient du courant, c’était une bénédiction. Sedgwick s’est dite «soulagée» de retrouver son pouvoir et a félicité les équipages pour leur travail acharné: «Ils ont fait un travail remarquable.»

Mais pour ceux qui attendaient encore, ce fut une corvée difficile.

“La chaleur est insupportable”, a déclaré Mejilla. “Quand il n’y a pas d’électricité… nous ne pouvons pas faire de nourriture, nous n’avons pas d’essence.” Sa mère a du mal à respirer et a dû se rendre chez une amie qui avait l’électricité. “Je pense qu’ils devraient donner le pouvoir aux personnes qui en ont le plus besoin.”

Eric Silagy, président et chef de la direction de Florida Power & Light – le plus grand fournisseur d’électricité de l’État – a déclaré qu’il comprenait les frustrations et a déclaré que les équipes travaillaient aussi dur que possible pour rétablir le courant dès que possible. Le service public s’attend à ce que le courant soit rétabli dans 95% de ses zones de service d’ici la fin de la journée de vendredi, a-t-il déclaré.

Un porte-parole des services publics a déclaré que les 5% restants comprennent principalement des cas où il existe une situation particulière rendant difficile le rétablissement du courant, comme la maison étant tellement endommagée qu’elle ne peut pas être alimentée ou la zone toujours inondée. Ces pannes n’incluent pas les clients dont les maisons ou les entreprises ont été détruites.

Un autre grand fournisseur d’électricité de la région côtière durement touchée – Lee County Electric Cooperative – a déclaré lundi qu’il prévoyait d’atteindre la barre des 95% d’ici la fin de samedi. Ce chiffre n’inclut pas les îles-barrières comme Sanibel qui se trouvent dans sa zone de service.

La restauration de l’électricité est toujours un défi majeur après des ouragans majeurs lorsque des vents violents et des débris volants peuvent renverser les lignes électriques qui distribuent l’électricité aux maisons ou, lors de tempêtes plus violentes, endommager des parties importantes de l’infrastructure électrique telles que les lignes de transmission ou la production d’électricité.

Silagy a déclaré que le service public avait investi 4 milliards de dollars au cours des 10 dernières années pour renforcer son infrastructure en faisant des choses telles que l’enfouissement de plus de lignes électriques, notant que 40% de leur système de distribution est maintenant souterrain. Le service public utilise également davantage de technologies telles que des drones qui peuvent rester en l’air pendant des heures pour obtenir une meilleure image des dommages causés au système, et des capteurs dans les sous-stations qui peuvent les alerter en cas d’inondation afin qu’ils puissent éteindre certaines parties du système avant que l’eau n’arrive.

Silagy a dit qu’il a vu pendant Ian où ces investissements ont porté leurs fruits. À Fort Myers Beach, par exemple, où tant de maisons et d’entreprises ont été anéanties, des poteaux électriques en béton sont toujours debout, a-t-il déclaré. Silagy a déclaré que la société n’avait pas non plus perdu une seule structure de transmission sur les 8 000 miles (12 875 kilomètres) qu’elle a à travers la Floride.

Pendant ce temps, les efforts de sauvetage et de sauvetage à travers la Floride sont restés difficiles. Dans le comté de DeSoto, au nord-est de Fort Myers, la rivière de la Paix et ses affluents ont atteint des niveaux record et les bateaux étaient le seul moyen d’approvisionner bon nombre des 37 000 habitants du comté.

Ian a emporté des ponts et des routes menant à plusieurs îles-barrières. Environ 130 camions du Département des transports de la Floride ont commencé à construire un pont temporaire vers Pine Island et d’ici la fin de la semaine, ils devraient être terminés sur une structure que les conducteurs peuvent traverser avec précaution à basse vitesse, a déclaré le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, lors d’une conférence de presse lundi.

Le gouverneur a déclaré qu’un pont temporaire similaire est prévu pour la ville voisine de Sanibel, mais prendra plus de temps.

Ailleurs, les restes de l’ouragan, maintenant un nord-est, n’en avaient pas fini avec les États-Unis

Les côtes médio-atlantiques et nord-est recevaient des pluies torrentielles. Les vents terrestres de la tempête ont empilé encore plus d’eau dans une baie de Chesapeake déjà inondée.

Norfolk et Virginia Beach ont déclaré l’état d’urgence, bien qu’un changement de direction du vent ait empêché des niveaux potentiellement catastrophiques lundi, a déclaré Cody Poche, météorologue au National Weather Service à Wakefield, en Virginie.

Le président Joe Biden et la première dame Jill Biden prévoient de se rendre en Floride mercredi. Le président était à Porto Rico lundi, promettant de “tout reconstruire” après que l’ouragan Fiona a coupé toute l’électricité de l’île il y a deux semaines.

Pendant ce temps, dans les quartiers de Floride toujours sans électricité, de nombreux habitants partagent des générateurs pour garder des choses telles que des réfrigérateurs au frais et utilisent des grils extérieurs pour cuisiner.

À Bonita Springs, Paula Arbuckle était assise devant sa maison à un étage tandis que le bruit du générateur sous son abri d’auto retentissait. Elle a acheté un générateur après que l’ouragan Irma a frappé cette zone en 2018 et laissé son quartier sans électricité. Elle ne l’a pas utilisé depuis lors, mais après que Ian ait éteint les lumières, elle le partage avec son voisin d’à côté. Arbuckle a dit que c’était dur d’être sans électricité.

« Mais je ne suis pas la seule », dit-elle. En désignant la maison de son voisin, elle a dit : « J’ai un générateur. Ils ont un petit bébé là-bas. Nous partageons donc le générateur entre les deux maisons.

les journalistes d’Associated Press Bobby Caina Calvan à Fort Meyers; Anthony Izaguirre à Tallahassee ; Frieda Frisaro et David Fischer à Miami ; Ben Finley à Norfolk, Virginie ; et Jeffrey Collins à Columbia, Caroline du Sud, ont contribué à ce rapport.

Rebecca Santana, L’Associated Press