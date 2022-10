Dans le sillage de l’ouragan Ian, les dangers persistent, s’aggravent par endroits

Des gens faisaient du kayak dans des rues praticables un jour ou deux plus tôt. Des centaines de milliers sans électricité. Des hélicoptères de la Garde nationale effectuent des missions de sauvetage auprès de résidents toujours bloqués sur les îles-barrières de Floride.

Quelques jours après que l’ouragan Ian a creusé un chemin de destruction de la Floride aux Carolines, les dangers ont persisté et se sont même aggravés à certains endroits. Il était clair que le chemin vers la guérison de cette tempête monstrueuse serait long et douloureux.

Et Ian n’avait toujours pas fini. La tempête a aspergé la Virginie de pluie dimanche et les responsables ont mis en garde contre le risque d’inondations graves le long de sa côte, à partir de la nuit de lundi.

Les restes d’Ian se sont déplacés au large et ont formé un nord-est qui devrait empiler encore plus d’eau dans une baie de Chesapeake déjà inondée et menacé de provoquer l’événement d’inondation de marée le plus important dans la région de Hampton Roads en Virginie au cours des 10 à 15 dernières années, a déclaré Cody Poche , météorologue du National Weather Service.

La ville insulaire de Chincoteague a déclaré l’état d’urgence dimanche et a fortement recommandé aux habitants de certaines zones d’évacuer. La côte est et la partie nord des Outer Banks de Caroline du Nord étaient également susceptibles d’être touchées.

Au moins 68 personnes ont été confirmées mortes : 61 en Floride, quatre en Caroline du Nord et trois à Cuba.

Avec l’augmentation du nombre de morts, Deanne Criswell, administratrice de l’Agence fédérale de gestion des urgences, a déclaré que le gouvernement fédéral était prêt à aider de manière considérable, en se concentrant d’abord sur les victimes en Floride, qui a subi le plus gros de l’une des plus fortes tempêtes pour toucher terre. aux Etats-Unis. Le président Joe Biden et la première dame Jill Biden prévoient de visiter l’État mercredi.

Les routes inondées et les ponts emportés vers les îles-barrières ont laissé de nombreuses personnes isolées au milieu d’un service de téléphonie cellulaire limité et d’un manque d’équipements de base tels que l’eau, l’électricité et Internet. Les responsables ont averti que la situation dans de nombreuses régions ne devrait pas s’améliorer avant plusieurs jours car la pluie qui est tombée n’a nulle part où aller car les cours d’eau débordent.

Moins de 620 000 foyers et entreprises en Floride étaient toujours sans électricité lundi matin, contre un pic de 2,6 millions.

Criswell a déclaré à “Fox News Sunday” que le gouvernement fédéral, y compris la Garde côtière et le ministère de la Défense, avait mis en place “la plus grande quantité de moyens de recherche et de sauvetage que je pense que nous ayons jamais mis en place auparavant”.

Pourtant, la récupération prendra du temps, a déclaré Criswell, qui s’est rendu dans l’État vendredi et samedi pour évaluer les dégâts et parler aux survivants. Elle a averti que des dangers subsistent avec les lignes électriques tombées dans l’eau stagnante.

Plus de 1 600 personnes ont été secourues dans tout l’État, selon l’agence de gestion des urgences de Floride.

Des missions de sauvetage étaient en cours, en particulier dans les îles-barrières de Floride, qui ont été coupées du continent lorsque des ondes de tempête ont détruit des chaussées et des ponts.

L’État construira un passage de circulation temporaire pour le plus grand, Pine Island, gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré dimanche, ajoutant qu’une allocation avait été approuvée pour le ministère des Transports pour le construire cette semaine et que la construction pourrait commencer dès lundi.

“Ce ne sera pas un pont complet, vous devrez probablement le traverser à 5 miles à l’heure ou quelque chose comme ça, mais cela permettra au moins aux gens d’entrer et de sortir de l’île avec leurs véhicules”, a déclaré le gouverneur. dit lors d’une conférence de presse.

Les garde-côtes, les équipages municipaux et privés ont utilisé des hélicoptères, des bateaux et même des jet-skis pour évacuer les gens au cours des derniers jours.

Dans le comté rural de Seminole, au nord d’Orlando, les habitants ont enfilé des cuissardes, des bottes et un insectifuge pour pagayer jusqu’à leurs maisons inondées dimanche.

Ben Bertat a trouvé 4 pouces (10 centimètres) d’eau dans sa maison au bord du lac Harney après y avoir fait du kayak.

“Je pense que ça va empirer parce que toute cette eau doit se rendre au lac”, a déclaré Bertat, pointant du doigt l’eau qui inonde une route voisine. “Avec la saturation du sol, tout ce marais est plein et il ne peut tout simplement plus prendre d’eau. Ça n’a pas l’air de baisser. »

Ailleurs, l’électricité est restée coupée dans au moins la moitié de l’île Pawleys de Caroline du Sud, une communauté balnéaire située à environ 115 kilomètres sur la côte de Charleston. En Caroline du Nord, la tempête a abattu des arbres et des lignes électriques.