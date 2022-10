Dans le sillage de Fiona, les politiciens réfléchissent à la gentillesse des Canadiens après les catastrophes naturelles

Brad Vis a beaucoup appris sur la façon d’aider après avoir vu des incendies, des inondations et des glissements de terrain détruire des parties des communautés qu’il représente.

Le député conservateur de la circonscription de Mission-Matsqui-Fraser Canyon en Colombie-Britannique s’étouffe lorsqu’il pense à la lutte pour soutenir les gens qui ont tout perdu.

“Il va y avoir des appels que vous allez recevoir … et des gens [say], ‘Je n’ai pas de maison. Qu’est-ce que tu fais pour moi aujourd’hui ?'”

Vis s’arrête, essayant de retrouver son sang-froid.

Le député libéral de la Nouvelle-Écosse Mike Kelloway et le député conservateur de la Colombie-Britannique Brad Vis parlent d'aider les électeurs à faire face à l'impact immédiat des catastrophes naturelles et comment ils se préparent pour l'avenir.

“Lorsque cela se produit, vous ne pouvez pas résoudre leur problème tout de suite, mais vous pouvez être là pour eux et vous pouvez les écouter”, a-t-il poursuivi.

“Et vous pouvez vous battre au Parlement, vous pouvez travailler dans toutes les allées, vous pouvez travailler avec votre gouvernement provincial et vous pouvez faire tout ce que vous pouvez ce jour-là.

“Vous ne pouvez pas être un sauveur, mais les gens vont vous demander beaucoup, et vous devez protéger votre santé mentale, et vous devez continuer à vous battre parce que c’est pourquoi vous êtes ici.”

Le député conservateur Brad Vis, à gauche, le ministre du Développement international Harjit Sajjan, au centre, et le maire de Lytton, Jan Polderman, sont montrés après avoir pris la parole lors d’une annonce de financement pour la reconstruction du village de Lytton, en Colombie-Britannique, le 14 juin. (Darryl Dyck/La Presse canadienne)

Vis a fait ces commentaires lors d’une entrevue avec CBC Radio La maison dans le cadre d’une conversation sur le rôle des politiciens lorsqu’une communauté est en crise.

Sa circonscription a non seulement été touchée par des glissements de terrain et des inondations en novembre dernier, mais elle comprend également le village de Lytton, où deux personnes sont mortes en juillet 2021 après que des températures record ont provoqué des incendies de forêt qui ont détruit la majeure partie de la communauté.

Au cours de la discussion, il a partagé ses expériences avec le député libéral de la Nouvelle-Écosse, Mike Kelloway, qui s’occupe des effets de la tempête post-tropicale Fiona dans sa circonscription de Cape Breton-Canso.

“C’est déchirant”, a déclaré Kelloway à propos de l’état de sa communauté.

“J’ai vu des maisons détruites. J’ai vu, j’ai entendu des histoires d’un monsieur qui avait un toit et il est parti en l’air et il a été retrouvé trois rues plus loin.”

Immédiatement après la tempête, les gens cherchaient un soutien tangible, comme de l’aide pour nettoyer les débris de leurs propriétés, des réponses sur le manque d’électricité ou de connectivité de téléphone portable, a déclaré Kelloway.

Des dizaines de milliers de personnes au Canada atlantique sont toujours dans le noir cinq jours après le passage de la tempête post-tropicale Fiona, alors que les équipes de réparation font face à des obstacles importants.

Cela semble familier à Vis, qui se souvient avoir reçu des appels de personnes séparées des membres de leur famille et incapables de les contacter.

Les défis ont continué à s’accumuler – de la façon dont l’argent de secours a été distribué aux différentes communautés, à l’apprentissage que la ville de Lytton avait perdu tous ses registres municipaux dans l’incendie.

Se préparer à la prochaine catastrophe

En plus d’aider à répondre aux besoins immédiats de leurs communautés, les députés ont convenu que leurs partis avaient le devoir de travailler ensemble pour se préparer au moment – ​​et non si – de la prochaine catastrophe naturelle. C’est un sentiment dont leurs électeurs leur parlent.

Kelloway a déclaré que, qu’il soit dans la légion locale ou dans une salle communautaire, les gens s’approchent de lui et disent: “‘Mike, cette tempête qui ne se produit qu’une fois dans une génération, elle se produit régulièrement et le changement climatique est réel… Et peut vous s’il vous plaît travailler à travers les lignes du parti pour faire quelque chose à ce sujet? ‘”

Vis l’entend aussi.

“Je crois fermement et mes électeurs croient fermement que nous allons avoir une autre inondation dans 30 ans et que nous allons avoir des incendies de forêt chaque année. Nous devons être préparés. Pour le moment, nous ne le sommes pas.”

Pour Vis, cela signifie élaborer une stratégie de rétablissement nationale plus complète, travailler à une meilleure coordination avec les communautés autochtones qui sont en première ligne des catastrophes naturelles et réexaminer le rôle de l’armée canadienne afin qu’elle puisse être déployée rapidement, dans n’importe quelle partie. du pays, lors d’un événement de crise.

Le député Mike Kelloway, deuxième à partir de la gauche, informe le premier ministre Justin Trudeau des dommages causés par la tempête post-tropicale Fiona le 27 septembre. Ils ont été rejoints par le député Jaime Battiste, à droite, et le député Sean Fraser. (Marchand de Vaughan/La Presse canadienne)

“Nous devons examiner de très près la manière dont nous gérons les catastrophes naturelles, la manière dont nous gérons le changement climatique et les infrastructures réelles et tangibles que nous développons et dans lesquelles nous investissons pour faire face à la prochaine grande chose qui se produira”, a-t-il déclaré.

“Ce n’est pas une question partisane. Je pense que tous les Canadiens comprennent que nous devons faire mieux et que nous pouvons faire mieux.”

“Une sacrée gentillesse”

Mais au milieu de tout cela, les deux députés ont été frappés par le caractère et la gentillesse extraordinaires des membres de leurs communautés, comme la famille d’immigrants récents de Glace Bay, en Nouvelle-Écosse, qui a offert pendant plusieurs jours de la nourriture gratuite de Jay’s Chicken, le entreprise qu’ils viennent d’acquérir.

Il y a aussi l’histoire du Kirpa Collective à Abbotsford, en Colombie-Britannique, une société sans but lucratif qui s’est formée dans les jours qui ont suivi les inondations. Il a mobilisé des bénévoles pour aider aux efforts de collecte de sacs de sable et de nettoyage et a offert des repas aux évacués et aux travailleurs de première ligne.

“Pour chaque acte de destruction, mec, il y a beaucoup de gentillesse”, a déclaré Kelloway.

Après les incendies et les inondations dans sa circonscription, Vis a déclaré qu’il était en fait reparti avec un sentiment d’espoir.

“Quand les catastrophes ont eu lieu, les gens voulaient se lever et ils voulaient aider. Et je n’ai jamais vu autant de gens désireux de prêter main-forte à leur voisin”, a-t-il déclaré.

“Nous sommes chanceux d’avoir des gens qui se soucient de leur pays. Et c’est une belle chose qui transcende la politique. En fin de compte, les Canadiens veulent aider les Canadiens.”