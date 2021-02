Keita Franklin et le Dr Kelly Posner Gerstenhaber

Si la «deuxième vague» de COVID-19 qui se propage à travers le pays ne cause pas suffisamment de peur, de chagrin et d’incertitude dans le cœur et l’esprit des Américains, il existe une troisième vague cachée – tout aussi dévastatrice et potentiellement tout aussi mortelle – qui a désespérément besoin à traiter. C’est la crise de santé mentale qui ravage les communautés, en particulier les jeunes enfants et les adolescents.

Commençons par les données alarmantes. Une étude récente de l’American Psychology Association a révélé que sept membres de la génération Z sur dix, âgés de 8 à 23 ans, étaient les plus susceptibles de déclarer souffrir de symptômes courants de dépression. De même, le CDC a publié des statistiques en novembre montrant une augmentation de 24% chez les enfants de 5 à 11 ans et une augmentation de 31% chez les adolescents de 12 à 17 ans nécessitant des hospitalisations liées à la santé mentale depuis le début de la pandémie. Et peut-être le plus alarmant de tous, l’état de santé annuel en Amérique a récemment signalé que les pré-adolescents et les adolescents avaient le taux le plus élevé d’idées suicidaires par rapport aux autres groupes d’âge. Ce sont des signes avant-coureurs que nous ne pouvons nous permettre d’ignorer; Jamais auparavant le bien-être psychologique des jeunes n’avait été aussi urgent.

Mettre en œuvre immédiatement un programme de santé mentale pour tous les systèmes scolaires

Un élément clé de notre réponse nationale doit être la mise en œuvre immédiate d’un programme obligatoire en santé mentale pour tous les systèmes scolaires du pays. La structure du programme s’appuierait sur le développement des capacités d’adaptation et de résolution de problèmes ainsi que sur la pratique des soins personnels. Fournir un accès et enseigner aux étudiants les outils et ressources disponibles, y compris l’outil de dépistage Columbia Suicide Severity Rating Scale – un ensemble de questions faciles que tout le monde peut utiliser pour identifier les personnes à risque de comportement suicidaire – est essentiel. D’autres ressources, comme les vidéos engageantes gratuites disponibles sur Psych Hub, visant à améliorer la littératie en santé mentale, informeraient les jeunes dès le début des signes de détresse en matière de santé mentale et réduiraient la stigmatisation entourant l’obtention de soins. Les résultats contribueraient à éclairer les soins nécessaires pour garantir que les personnes à haut risque reçoivent le bon niveau de soins.

Il est prouvé qu’avoir un programme de santé mentale fonctionne. Au Canada, une étude a révélé que ceux qui avaient terminé un tel programme avaient non seulement amélioré leurs connaissances sur les problèmes de santé mentale, mais que leur achèvement «prédisait une amélioration correspondante des attitudes à l’égard de la maladie mentale et une réduction de la stigmatisation». Une deuxième étude au Texas a révélé qu’un programme mettant l’accent sur l’empathie et l’acceptation réduisait l’intimidation et la violence envers les étudiants diagnostiqués avec une maladie mentale.

Le problème est que si certaines écoles offrent un cours de santé avec une leçon liée à la santé mentale, seuls 20 États ont officiellement mis en œuvre la santé mentale dans leurs programmes existants. Ainsi, alors que les écoles sont souvent le lieu où les étudiants se tournent pour obtenir de l’aide et pour se séparer pendant quelques heures des problèmes à la maison, les réalités du COVID marquées par l’apprentissage à distance et hybride ont compliqué l’accès à cet important espace de sécurité.

Ce qui est encore plus grave, c’est que même avant la pandémie, les écoles disposaient rarement de professionnels formés pour fournir des services de santé mentale. Seulement environ 40% de toutes les écoles aux États-Unis ont une infirmière à plein temps et 25% n’ont pas d’infirmière du tout. Seulement environ la moitié des écoles ont des soins de santé mentale sur place ou des arrangements avec des organisations extérieures pour fournir de tels soins. Il n’est donc pas surprenant que seulement 16% de tous les enfants reçoivent une assistance en santé mentale dans des environnements scolaires où ils passent la majorité de leurs heures d’éveil.

Le financement du programme d’études en santé mentale est un excellent investissement

En termes simples, les États-Unis doivent adopter un programme national obligatoire de santé mentale pour nos systèmes scolaires qui soit correctement doté en personnel, équipé et financé. En fait, un tel programme sera voué à l’échec s’il n’est pas soutenu par des fonds et des politiques visant à éliminer les lacunes de type Grand Canyon qui existent actuellement.

Pour justifier le coût de la mise en œuvre, il suffit de souligner la pléthore d’études qui ont montré les conséquences et les coûts persistants des troubles de santé mentale chez les enfants qui ne sont pas contrôlés à l’âge adulte. Une de ces études a indiqué que les maladies mentales coûtent aux employeurs plus de 44 milliards de dollars par année en perte de productivité. En d’autres termes, le financement d’un programme scolaire de santé mentale rapportera d’énormes dividendes dans le futur, éclipsant l’investissement initial requis. Mais, si nous n’agissons pas maintenant, les jeunes enfants seront victimes d’effets durables qu’aucun vaccin ne immunisera.

Keita Franklin (@ keitafranklin4), directeur clinique de Loyal Source et ancien directeur de la prévention du suicide pour le ministère de la Défense et VA, est le codirecteur du Columbia Lighthouse Project.

Dr Kelly Posner Gerstenhaber (@PosnerKelly), professeur clinique de psychiatrie des enfants et des adolescents au Vagelos College of Physicians and Surgeons de l’Université Columbia, est directeur et fondateur du Columbia Lighthouse Project. En 2018, elle a reçu la médaille du secrétaire américain à la Défense pour service public exceptionnel.