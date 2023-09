Dans le Shark Tank : les étudiants d’Elon présentent des arguments commerciaux à l’entrepreneur Daymond John | Aujourd’hui à Elon

Dans l’émission à succès « Shark Tank » d’ABC, l’entrepreneur et fondateur de la marque de vêtements FUBU, Daymond John, est habitué à répondre à de nombreux arguments de la part de startups cherchant à tirer parti d’investissements clés pour propulser leurs idées commerciales vers le succès et la richesse.

Le vendredi 29 septembre, John écoutait à nouveau attentivement une série d’argumentaires commerciaux et, même si les caméras de télévision et les lumières étaient absentes du LaRose Digital Theatre du Koury Business Center, les grandes idées ne l’étaient pas. Lors d’une séance de présentation parrainée par le Doherty Center for Creativity, Innovation and Entrepreneurship et organisée par Nailah Ware ’26, quatre étudiants d’Elon ont chacun expliqué à John pourquoi leurs propres entreprises répondaient à un besoin personnel ou sociétal et étaient vouées à la croissance.

Dans son discours de trois minutes, Diamond Monroe ’25 a expliqué que l’idée de son entreprise, Diamond Monroe Organics, était née dans les premiers mois de la pandémie, alors qu’elle était aux prises avec des problèmes de peau et de cheveux et qu’elle recherchait un produit. cela pourrait aider à renforcer son estime de soi et sa confiance. Elle a trouvé la réponse dans les produits qu’elle a elle-même conçus.

« Grâce à mon esprit créatif, j’ai créé mes propres produits », a déclaré Monroe. « Bientôt, j’ai commencé à voir des résultats. … Ma confiance rayonnait.

Depuis, elle a développé son entreprise au point qu’elle a désormais vendu 2 000 unités, dont 16 000 $ de produits en un mois. « On peut affirmer sans se tromper que la concurrence sur ce marché est vaste et large », a déclaré Monroe. « Mais ce qui nous différencie, c’est que nous prenons notre relation avec nos clients très personnellement. »

John n’a pas tardé à répondre à Monroe, affirmant que son argumentaire était « l’un des meilleurs arguments que j’ai entendus en trois minutes », affirmant qu’elle avait identifié un problème, proposé une solution et l’avait étayée par des données. « Tout ce dont vous avez parlé, vous l’avez sauvegardé », a déclaré John.

Lars Heidenreich ’24 a construit sa startup, Stayfull, sur la base du désir de contribuer à lutter contre l’insécurité alimentaire dans la communauté locale. L’application extrait des données et des informations des garde-manger locaux et les regroupe dans une application gratuite conçue pour aider les utilisateurs confrontés à l’insécurité alimentaire à se connecter avec des garde-manger qui font régulièrement face soit à des stocks insuffisants, soit à du gaspillage alimentaire parce que la demande est faible.

« Il y a un problème dans la mesure où il est difficile d’accéder à des informations précises sur les ressources alimentaires à proximité », a déclaré Heidenreich.

John a complimenté son argumentaire, soulignant qu’il s’agit d’un « excellent problème que vous essayez de résoudre.

Alex McQuilkin ’27 cherche également à établir des liens, mais entre petites entreprises locales et clients potentiels. Son entreprise, Local Treasure, est une entreprise de publicité basée sur des applications qui cherche à utiliser des jeux pour attirer des clients potentiels vers des entreprises locales. Les clients peuvent rechercher des « trésors » virtuels dans une chasse dont les entreprises locales sont les cibles. En arrivant dans l’entreprise, vous débloquez un trésor qui pourrait être un objet physique, une remise, quel que soit le souhait de l’entreprise.

« Nous nous démarquons de la concurrence parce que nous faisons de la publicité via la gamification, ce qui en fait une expérience plus amusante pour les acheteurs et les propriétaires d’entreprise », a déclaré McQuilkin.

La séance de pitch a été clôturée par Shriya Baru ’24, dont la ligne de vêtements Kolis combine des modèles traditionnels de son pays d’origine, l’Inde, avec des styles plus modernes pour aider à répondre à la demande croissante de vêtements décontractés haut de gamme. Elle se concentre d’abord sur la commercialisation de ses vêtements, provenant d’Inde, auprès des étudiants, puis envisage de s’étendre à des segments plus larges de la population.

« Notre promesse est de proposer des vêtements abordables mais à la mode et captivants. Des designs indiens complexes et magnifiques », a déclaré Baru. « Kolis n’est pas qu’une marque. C’est un voyage dynamique auquel j’aimerais que vous vous joigniez tous alors que nous tissons les fils de la tradition et de la modernité et en faisons une belle pièce.

John a déclaré lors d’une séance de questions-réponses après les présentations qu’il était inspiré par de nombreux membres de la jeune génération passionnés par le fait de voir les problèmes et d’essayer de les résoudre. « Si vous regardez les gens ici qui ont présenté leur projet, ils essaient de résoudre un problème qui existe et personne d’autre ne le résout », a déclaré John. « Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un petit groupe de personnes qui disent : « Je vais le faire, quoi qu’il arrive. »