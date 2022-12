Dans le sang : pourquoi le diabète est le fléau de familles entières en Tanzanie

Le bilan humain des maladies non transmissibles (MNT) est énorme et en augmentation. Ces maladies mettent fin à la vie d’environ 41 millions des 56 millions de personnes qui meurent chaque année – et les trois quarts d’entre elles se trouvent dans les pays en développement.

Les MNT ne sont que cela ; contrairement, disons, à un virus, vous ne pouvez pas les attraper. Au lieu de cela, ils sont causés par une combinaison de facteurs génétiques, physiologiques, environnementaux et comportementaux. Les principaux types sont les cancers, les maladies respiratoires chroniques, le diabète et les maladies cardiovasculaires – crises cardiaques et accidents vasculaires cérébraux. Environ 80% sont évitables, et tous sont en augmentation, se répandant inexorablement dans le monde alors que le vieillissement des populations et les modes de vie poussés par la croissance économique et l’urbanisation font de la mauvaise santé un phénomène mondial.

Les MNT, autrefois considérées comme des maladies des riches, ont maintenant une emprise sur les pauvres. La maladie, l’invalidité et la mort sont parfaitement conçues pour créer et aggraver les inégalités – et être pauvre rend moins probable que vous soyez diagnostiqué avec précision ou traité.

L’investissement dans la lutte contre ces maladies courantes et chroniques qui tuent 71 % d’entre nous est incroyablement faible, tandis que le coût pour les familles, les économies et les communautés est incroyablement élevé.

Dans les pays à faible revenu, les MNT – généralement des maladies lentes et débilitantes – voient une fraction de l’argent nécessaire investi ou donné. L’attention reste concentrée sur les menaces des maladies transmissibles, mais les taux de mortalité par cancer ont depuis longtemps dépassé le nombre de décès dus au paludisme, à la tuberculose et au VIH/sida combinés.

« Une condition courante » est une nouvelle série du Guardian qui rend compte des maladies non transmissibles dans le monde en développement : leur prévalence, les solutions, les causes et les conséquences, racontant les histoires de personnes vivant avec ces maladies.

Tracy McVeigh, rédactrice