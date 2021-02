La récente visite d’une résidente de l’Assam et d’un ancien de l’IIT Guwahati dans un salon de beauté a été un choc pour les habitués du salon, car une simple procédure de bronzage a laissé son visage brûlé.

Le Dr Binita Nath a visité un salon de beauté local à Silchar avant un mariage familial où elle a fait faire un détan avec de l’eau de Javel. Mais peu de temps après avoir appliqué la crème, elle a eu l’impression que quelqu’un avait « versé de l’huile chaude » sur sa peau et elle a crié de douleur. Une couche de son visage a été enlevée. Le personnel a immédiatement mis des sacs de glace sur son visage mais il était trop tard, le mal était déjà fait.

La femme a ensuite fait un live sur Facebook pour partager son expérience cauchemardesque.

« C’est un message dérangeant que je connais. Je suis venu en Inde récemment pour assister au mariage de sa belle-sœur et j’ai donc visité un salon. Je partage ces photos et vidéos juste pour informer mes amis et mes proches sur le salon de beauté Sarada en Silchar. Ils ne sont absolument pas professionnels. Ils ont fait de moi une star de cinéma d’horreur sans repentir. Réfléchissez-y à deux fois avant de visiter l’endroit. Pour plus de détails, voir la vidéo. N’hésitez pas à partager avec les autres. Ce salon est situé à l’entrée de la 1ère route de liaison à Silchar », lit-on dans son message.

Nath, partageant davantage son expérience horrible avec les médias, a déclaré: «Je ne vais pas dans les salons normalement. Je ne fais même pas de filetage. Je veux faire du filetage ou de l’épilation à la cire, je peux opter pour de l’eau de Javel. Ils ont également recommandé un soin du visage anti-bronzage pour ma peau. J’ai accepté. «

Alors que son live FB est devenu viral, le propriétaire du salon accusé Sarda, Deep Deb Roy, est sorti avec une explication. Il a dit qu’il était désolé pour elle, mais ce jour-là, lui et sa femme n’étaient pas présents dans le salon car son père était malade et alité. La propriétaire a affirmé que son personnel avait demandé à Nath de ne pas faire de javel après un soin du visage détan mais elle a insisté, ce qui a conduit à l’incident malheureux.

«Le personnel du salon lui a dit que l’eau de Javel pourrait ne pas bien fonctionner après un soin du visage détan, mais la cliente a insisté et le personnel a dû la suivre», a déclaré Deep Deb Roy.

Cependant, Nath a rejeté la demande et a déclaré qu’elle n’était « pas idiote de détruire sa propre peau ». Elle a affirmé que les propriétaires étaient totalement irresponsables, insensibles lorsqu’elle a mis son problème sur WhatsApp avec des images. Elle a dit qu’ils n’avaient même pas répondu à ses appels et ne se souciaient jamais de s’excuser, alors elle a dû tout publier ouvertement sur les réseaux sociaux.

La femme réside actuellement en Italie car elle a reçu une offre de l’Université de Rome (également connue sous le nom d’université Sapienza) pour des études post-doctorales. Elle était dans sa ville natale de Silchar lorsqu’elle a visité le salon.