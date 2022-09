Dans le rôle de l’Arabie saoudite dans la libération des prisonniers de guerre américains de la prison de Poutine

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Deux Américains et huit autres anciens prisonniers de guerre de la guerre d’Ukraine ont été libérés par la Russie, grâce à l’intervention du prince héritier saoudien Mohammed bin Salman.

“C’est un résultat fantastique et montre l’importance de continuer à travailler pour obtenir des résultats par l’engagement et le dialogue”, a déclaré le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan.

Dans une interview exclusive avec Fox News, le ministre des Affaires étrangères a détaillé les mois de négociations qui ont abouti à la libération du prisonnier par le président russe Vladimir Poutine.

Les deux Américains, Alexander John-Robert Drueke, vétéran de l’armée de 40 ans, et Andy Tai Ngoc Huynh, marin de 27 ans, tous deux originaires de l’Alabama, se sont rendus en Ukraine pour aider à la défendre contre l’invasion russe.

Ils ont été capturés par des mandataires russes en juin lors d’un échange de tirs dans la région du Donbass en Ukraine et détenus en Russie en tant que prisonniers de guerre. Ils ont été libérés mercredi, ainsi que cinq citoyens britanniques, un Marocain, un Suédois et un Croate, dans le cadre d’un accord prévoyant également le retour des prisonniers de guerre russes capturés par l’Ukraine.

“Son Altesse Royale a réussi à convaincre le président Poutine qu’il s’agit d’un geste humanitaire qui en vaut la peine, et c’est ainsi que nous sommes parvenus à ce résultat”, a déclaré ben Farhan.

Le ministre des Affaires étrangères a également déclaré que Prince héritier ben Salmane a passé des mois sur la question pour libérer les hommes et mettre en place un canal de communication crédible entre les deux parties.

“Son Altesse Royale a toujours été convaincue que le dialogue est le principal moyen de résoudre les différends, et il a été très clair au début de ce conflit lorsqu’il a tendu la main au président Poutine et au président [Volodymyr] Zelenskyy que nous croyons qu’il devrait y avoir un règlement négocié, et nous continuons à travailler dans ce sens. Et je pense que cette attitude a permis une discussion vraiment transparente et a pu faciliter ce résultat”, a déclaré ben Farhan.

Il a décrit une négociation longue et détaillée qui a abouti à un échange de prisonniers, l’Ukraine libérant également 55 prisonniers de guerre russes et un député ukrainien pro-Poutine qui était détenu pour trahison.

“Des problèmes comme celui-ci sont toujours extrêmement complexes car il y a un certain nombre de pièces mobiles”, a déclaré ben Farhan. “Il y avait de nombreux problèmes à résoudre. Il y avait d’autres prisonniers, des captifs ukrainiens et russes, qui devaient être échangés. Il y avait donc beaucoup de détails à régler et à travailler.

“Vous devez lui donner du temps. Vous devez lui donner de la patience. Et c’est, je pense, ce que le prince héritier y a vraiment mis.”

Les familles des Américains ont publié une déclaration commune, disant : “Nous sommes ravis d’annoncer qu’Alex et Andy sont libres. Ils sont en sécurité sous la garde de l’ambassade des États-Unis en Arabie saoudite et après des contrôles médicaux et un débriefing, ils retourneront aux États-Unis. “

“Je me sens bien”, a déclaré le ministre des Affaires étrangères. “J’ai juste hâte de voir les photos d’eux réunis avec leurs proches à leur retour aux États-Unis et en Alabama.”

Le secrétaire d’État Antony Blinken a publié une déclaration qui disait notamment : « J’ai hâte que ces citoyens américains soient réunis avec leurs familles. Nous remercions également nos partenaires saoudiens d’avoir aidé à diriger cette initiative humanitaire.

Le Premier ministre britannique Liz Truss a tweeté que la publication était “une nouvelle extrêmement bienvenue” qui met fin à “des mois d’incertitude et de souffrance pour eux et leurs familles”.

“Le Premier ministre Truss est quelqu’un que je respecte beaucoup”, a déclaré ben Farhan. “Nous sommes convaincus que grâce à son mandat de Premier ministre, nous renforcerons davantage les liens entre le Royaume d’Arabie saoudite et le Royaume-Uni.”

Il a également déclaré que le rôle de bin Salman en tant que médiateur entre Poutine et Zelensky pourrait ouvrir la voie à des pourparlers élargis qui, espère-t-il, mèneront enfin à la fin de la guerre.

“Nous pensons que l’engagement est important, qu’il est essentiel de travailler à un règlement négocié, un règlement qui respecte aussi, bien sûr, l’Ukraine et la souveraineté de l’Ukraine et répond aux préoccupations de toutes les parties d’une manière qui empêche de nouvelles effusions de sang. Je pense que, dans le fin, ce qui est le plus important, c’est que nous arrêtions l’effusion de sang et que nous arrêtions les souffrances des civils qui sont inévitablement touchés par tout conflit », a-t-il déclaré.

Laura Prabucki