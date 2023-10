Dans le revirement de Biden concernant l’envoi de missiles à longue portée en Ukraine

WASHINGTON — Dès les premiers jours de la guerre en Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré au président Joe Biden il avait avant tout besoin d’une arme : des missiles à longue portée, connus sous le nom d’ATACMS, capables d’atteindre les bases aériennes et les troupes russes à plus de 100 milles derrière les lignes.

Pendant près de 18 mois, Biden n’a eu qu’une seule réponse, à la fois publiquement et lors de ses réunions privées parfois tendues avec Zelensky : non.

Les armes, a-t-il dit, pourraient franchir l’une des « lignes rouges » du Le président Vladimir Poutine de la Russie, une possibilité que le président a dû prendre au sérieux puisque Poutine menaçait épisodiquement de recourir à des armes nucléaires tactiques.

Après les explosions mardi sur deux bases aériennes dans le territoire sous contrôle russe dans le sud et l’est de l’Ukraine, il est devenu clair que Biden avait encore une fois changé d’avis. Au milieu des débris d’hélicoptères russes, il y avait des preuves que les bases avaient été frappées par des ATACMS (systèmes de missiles tactiques de l’armée) fournis par les États-Unis, qui constituaient la dernière grande demande non satisfaite de Zelensky.

L’histoire de la façon dont cela s’est produit, telle que décrite par plusieurs responsables de l’administration, est plus complexe qu’une caricature circulant à Washington selon laquelle Biden est extrêmement prudent et dit non jusqu’à ce que la pression soit insurmontable.

Dans ce cas-ci, il y avait beaucoup de pression. Certaines provenaient de membres du Congrès, notamment le représentant Jason Crow, démocrate du Colorado, ancien ranger de l’armée, qui a écrit à la Maison Blanche que l’Ukraine avait besoin d’armes « pour cibler les lignes d’approvisionnement profondes et les centres de commandement et de contrôle russes ». Crow a ajouté que même si les systèmes déjà fournis à l’Ukraine étaient utilisés « avec un effet dévastateur », les Russes « se sont adaptés pour garantir que les actifs clés soient hors de leur portée ».

Zelensky a également donné une impulsion lors du sommet de l’OTAN à Vilnius, en Lituanie, en juillet, lorsque le dirigeant ukrainien n’a pas caché sa colère face au fait que Biden et le chancelier allemand Olaf Scholz avaient bloqué toute déclaration claire selon laquelle l’Ukraine était sur la voie de l’adhésion à l’OTAN. .

Avec une pointe d’amertume, il a déclaré aux journalistes « qu’il n’y a pas de décision » de Biden sur la question de l’ATACMS, et il a ajouté : « Il vaut mieux ne pas soulever la question car il y a des attentes de la part du peuple, des militaires, de tout le monde ». Il serait préférable, a-t-il dit, « de le faire d’abord, puis de partager des informations sur la manière dont cela s’est produit ».

Mais les responsables de la Maison Blanche insistent sur le fait qu’elle mène un processus d’examen rigoureux pour s’assurer que les armes répondent aux besoins. En juillet, ont déclaré les collaborateurs de Biden, ils sont venus voir ce que l’on appelle un « cas d’utilisation clair » pour l’ATACMS. C’était celui que Crow avait identifié, utilisant l’ATACMS pour cibler les lignes de ravitaillement et les bases aériennes que l’Ukraine ne pouvait pas atteindre. Lors d’une réunion le 14 juillet dans le bureau de Jake Sullivan, le conseiller du président à la sécurité nationale, lui et Jon Finer, son principal adjoint, ont discuté avec un petit groupe de responsables de l’élaboration d’options.

L’étude est intervenue à un moment de division au sein de l’administration Biden. Le secrétaire d’État Antony Blinken faisait depuis longtemps pression pour que les Ukrainiens reçoivent plus d’armes plus tôt. Sinon, a déclaré Blinken, les États-Unis semblaient réticents à accorder de l’aide et réactifs. En public, il s’est montré plus discret, affirmant seulement qu’il était « penché en avant » sur l’armement de l’Ukraine.

Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a pris le parti opposé. Les États-Unis disposaient d’un approvisionnement limité en ATACM, et les remettre aux Ukrainiens, qui consommaient des munitions beaucoup plus rapidement que nécessaire, rendrait les États-Unis et leurs alliés vulnérables. La préparation n’est pas qu’un mot, a soutenu Austin, c’est une nécessité.

Il y avait aussi une question budgétaire. La Maison Blanche perdait plus de 40 milliards de dollars que le Congrès avait alloués à l’aide militaire à l’Ukraine, et un nombre croissant de Républicains s’opposaient à une augmentation des dépenses. Les ATACMS n’étaient pas bon marché, environ 1,5 million de dollars chacun.

En septembre, le groupe organisé par Sullivan et Finer est revenu avec une analyse et une proposition. L’escalade ne semble plus être un problème majeur, ont-ils conclu. La Grande-Bretagne avait commencé à fournir ses missiles Storm Shadow en juin, avec une portée proche de celle de l’ATACMS, et Poutine n’a pratiquement pas réagi.

Les hélicoptères et autres avions que les Russes alignaient sur les territoires occupés, généralement dans les aéroports, étaient des cibles. Lors des réunions, Austin a accepté parce que la version de l’ATACMS en discussion avait une portée de seulement 100 milles et était armée de munitions à fragmentation qui se propageaient pour causer un maximum de dégâts aux cibles non protégées comme l’avion.

Les armes à sous-munitions sont interdites par une convention internationale car les « ratés » laissés au sol peuvent blesser les civils, souvent des enfants, qui les ramassent. Les États-Unis n’ont jamais ratifié la convention, mais il est très peu probable qu’ils utilisent ces armes. En juillet, les États-Unis ont envoyé d’autres types d’armes à sous-munitions en Ukraine, ce qui a suscité une large condamnation.

La proposition ATACMS a été adoptée par d’autres responsables de l’administration, et Biden a accepté. Il l’a dit à Zelensky lors de leur rencontre à Washington le mois dernier, mais ils ont convenu de ne pas annoncer la décision.

L’information a fuité, mais le calendrier des expéditions est resté secret, dans le cadre d’un effort visant à surprendre les Russes, avant qu’ils n’aient eu le temps de déplacer leurs hélicoptères hors de portée. C’est ce qui semble s’être produit mardi.

