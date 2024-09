Dans le repaire du Bouffon Vert de Manhattan dans « Spider-Man »

« Je pourrais t’écraser comme un insecte maintenant, mais je t’offre un choix. » Spider-ManLe Bouffon Vert a un jour raconté ce qu’il pensait du héros bien-aimé lors du premier film de 2002. À vous maintenant de choisir si vous souhaitez acquérir le repaire du méchant cinématographique perché au-dessus des rues animées de Midtown Manhattan.

La tour Windsor au 5 Tudor City Place, Penthouse 5 était occupé par le personnage de William Defoe, Norman Osborn, dans la sortie du film à succès. Il a continué à être présenté dans les deux films suivants de la franchise, produits par Sony et Columbia Pictures, lui servant de quartier secret où il (et son sinistre costume vert) se cachait de son ennemi juré Peter Parker, joué par l’acteur Tobey Maguire.

Les détails originaux retrouvés partout comprennent des fenêtres à battants à meneaux. Université de Yale Wagner

Le triplex Murray Hill était auparavant disponible en 2021 pour près de 2 millions de dollars, et l’année suivante, il a été acheté pour un peu moins, soit 1,75 million de dollars. Le New York Post De retour sur le marché pour 1,95 million de dollars avec Clayton Orrigo de Compass, l’ancien repaire du Bouffon Vert éblouit toujours dès l’entrée avec une grande salle caverneuse sous des plafonds vertigineux de 18 pieds. Une cheminée aux garnitures dorées ajoute une élégance baroniale, tandis qu’une imposante pile de fenêtres à battants offre une vue imprenable sur l’horizon de la Big Apple, y compris le Chrysler Building.

EN RAPPORT: Bravo ! Le duplex kaléidoscopique de Manhattan d’Andy Cohen est mis en vente pour 14 millions de dollars

Une salle d’eau ornée de peintures murales d’inspiration grecque complète le niveau d’entrée de près de 300 pieds carrés. Montez l’escalier en fonte peint à la main jusqu’au deuxième étage, où la cuisine rénovée est équipée de comptoirs en marbre blanc et d’un sol en marbre noir brillant. Comme tout New-Yorkais peut en témoigner, la laveuse et la sécheuse intégrées sont un énorme avantage. La salle à manger attenante, actuellement utilisée comme bureau, donne sur la grande salle.

La salle de sport du complexe historique comprend une zone de boxe désignée. Université de Yale Wagner

La seule chambre du penthouse, juste à côté de la salle à manger, se distingue par ses deux dressings personnalisés et sa salle de bains attenante en marbre. L’esthétique toute blanche de cette dernière n’attire peut-être pas immédiatement votre attention, mais l’attention portée aux détails et au confort doit être accordée : ses comptoirs peints à la main sont complétés par une paire de miroirs vénitiens et un support chauffant assure que les serviettes de bain sont bien au chaud. Un étage plus haut se trouve une terrasse privée de près de 300 pieds carrés. En face d’un coin salon ombragé par une pergola, l’horizon de la ville s’élève le long de quelques-unes des flèches en pierre sculptées caractéristiques du bâtiment.

Les résidents de Tudor City ont accès au vaste centre de remise en forme de 2000 pieds carrés du complexe, à un espace extérieur commun et à un local à vélos. Les autres avantages comprennent un portier et un concierge à temps plein.

Cliquez ici pour plus de photos du penthouse de Midtown Manhattan.

Université de Yale Wagner